Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 10-14: Νέα νίκη για τους «ερυθρόλευκους» που επέκτειναν το ιστορικό σερί

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 14-10 στο Σεράφειο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής της Water Polo League, σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού η πρωτιά είχε ήδη κριθεί. Οι ερυθρόλευκοι έκλεισαν νικηφόρα τη Β’ φάση του πρωταθλήματος και έφτασαν τις 60 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους πράσινους.

Οι ερυθρόλευκοι, που είχαν ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, συνέχισαν το αήττητο σερί τους στα ντέρμπι των «αιωνίων» που κρατά από το 2001. Πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο πολύ σημαντικό ματς με τη Νόβι για το Champions League του πόλο στο Παπαστράτειο την ερχόμενη Τετάρτη (22/4).

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-1 στο ξεκίνημα αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία καθώς έληξε στην απόλυτη ισορροπία και στο 6-6.

Ο Ολυμπιακός στο τρίτο οκτάλεπτο ήταν καταιγιστικός και βρέθηκε να προηγείται με +4 και σκορ 6-10, ενώ η περίοδος έκλεισε με 8-10 υπέρ των ερυθρολεύκων. Το ματς τελείωσε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί τελικά με 14-10 στο Σεράφειο και να κλείνει νικηφόρα την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-5, 2-4, 2-4

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Γκιουβέτσης (περιφέρεια, 7:02), 1-1 Ζαλάνκι (π/π, 6:34), 2-1 Γκιουβέτσης (π/π, 6:14), 3-1 Παπασηφάκης (πέναλτι, 5:03), 4-1 Σκουμπάκης (περιφέρεια, 3:42)

2ο οκτάλεπτο: 4-2 Ανγκιαλ (π/π, 6:25), 4-3 Γενηδουνιάς (5:51), 4-4 Φουντούλης (πέναλτι, 4:54), 5-4 Μπανίσεβιτς (π/π, 4:24), 5-5 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 3:25), 6-5 Γκιουβέτσης (πέναλτι, 2:57), 6-6 Αλαφραγκής (φουνταριστό, 0:33)

3ο οκτάλεπτο: 6-7 Κάκαρης (φουνταριστό, 7:37), 6-8 Πούρος (περιφέρεια, 5:12), 6-9 Παπαναστασίου (κόντρα, 4:53), 6-10 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 3:57), 7-10 Σκουμπάκης (κόντρα, 2:34), 8-10 Γκιουβέτσης (πέναλτι, 1:41)

4ο οκτάλεπτο: 8-11 Κάκαρης (φουνταριστό, 7:33), 8-12 Φουντούλης (περιφέρεια, 6:36), 9-10 Κοπελιάδης (περιφέρεια, 6:15), 9-13 Φουντούλης (περιφέρεια, 3:29), 9-14 Δήμου (περιφέρεια, 1:31), 10-14 Γκιουβέτσης (περιφέρεια, 0:53)

Παναθηναϊκός (Μάκης Βολτυράκης): Γουάινμπεργκ, Βολτυράκης, Σκουμπάκης 2, Δευτεραίος, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Μελισσάρης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζαλάνκι 3, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου

«Ξεκινήσαμε άσχημα, ελέγξαμε το ματς στη δεύτερη και τρίτη περίοδο»

Ελβις Φάτοβιτς: «Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, ιδιαίτερα στην άμυνα. Κάθε επαφή, κάθε ριμπάουντ, πήγαινε προς τη δική τους πλευρά. Στην αρχή, ήταν πιο αποφασισμένοι από εμάς, με περισσότερο κίνητρο, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει. Σε λίγες ημέρες, έχουμε ένα πολύ σημαντικό ματς για το Champions League απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ. Πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, πάντα!

Σε κάθε προπόνηση, σε κάθε ματς. Λόγω των Εθνικών ομάδων, δεν κάναμε προπονήσεις όλοι μαζί για δύο εβδομάδες, κάτι σημαντικό. Ωστόσο, νομίζω ότι ελέγξαμε το ματς στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο. Πάντως, σε ένα κρίσιμο σημείο του ματς, ενώ ήμασταν μπροστά με τέσσερα γκολ, αρχίσαμε να παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις και ο αντίπαλος μας τιμώρησε. Στο τέλος, ήταν ένα καλό μάθημα για το μέλλον».