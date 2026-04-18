Ουντινέζε – Πάρμα 0-1: Νίκη-σωτηρίας με ασίστ του Στρεφέτσα οι φιλοξενούμενοι
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Πάρμα επί της Ουντινέζε καθώς απομακρύνθηκε 12 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού της Serie A
Με το γκολ του Γάλλου επιθετικού Νέστα Ελφέζ στο 51ο λεπτό, μετά από ασιστ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, η Πάρμα πήρε σπουδαία νίκη μέσα στο επί της Ουντινέζε με 1-0, για την 33η αγωνιστική της Serie A.
Έτσι εξασφάλισε ουσιαστικά την παραμονή της στην κατηγορία, πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε της φετινής περιόδου στην Ιταλία, καθώς απομακρύνθηκε 12 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Να σημειωθεί πως ο βασικός φορ των «παρμένσι», Ματέο Πελεγκρίνο, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Ελφέζ, με τον 25χρονο επιθετικό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα πέντε λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς, από ασίστ του πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής στη Serie A
Σασουόλο-Κόμο 2-1
(42′ Βολπάτο, 44′ Νζολά – 45’+2 Πας
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0
(52΄ Τιράμ, 56′ Μπαρέλα, 90’+2 Ζιελίνσκι)
Ουντινέζε-Πάρμα 0-1
(51′ Ελφέζ)
Νάπολι-Λάτσιο 18/4
Ρόμα-Αταλάντα 18/4
Κρεμονέζε-Τορίνο 19/4
Βερόνα-Μίλαν 19/4
Πίζα-Τζένοα 19/4
Γιουβέντους-Μπολόνια 19/4
Λέτσε-Φιορεντίνα 20/4
Η Βαθμολογία
