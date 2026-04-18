Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Ποδόσφαιρο 18 Απριλίου 2026, 19:21

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννούλη που έφτιαξε το ένα από τα δύο γκολ της ομάδας του, η Άουγκσμπουργκ νίκησε με 2-1 στην έδρα της Λεβερκούζεν για την 30ή αγωνιστική της Bundesliga και έβαλε σε μπελάδες τις «ασπιρίνες» όσον αφορά στην τετράδα.

Ο Σικ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό μετά από ασίστ του Ταπσόμπα για τη Λεβερκούζεν, ενώ η Άουγκσμπουργκ ισοφάρισε με τον Ρίντερ τρία λεπτά αργότερα από ασίστ του Γιαννούλη. Ο Ρίντερ με πέναλτι στο 90+8′ έγραψε και το τελικό 1-2.

«Ανάσα» για τη Βόλφσμπουργκ σε ιστορικό παιχνίδι

Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κάθεται σε πάγκο ανδρικής ομάδας στα top 5 πρωταθλήματα, αλλά η Ουνιόν ηττήθηκε με 1-2 από τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που ελπίζει για τα μπαράζ παραμονής.

Οι «λύκοι» έκαναν το 0-1 μόλις στο 11′ με τον Βίμερ ενώ ο Πεϊτσίνοβιτς στο 46′ έκανε το 0-2. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Βερολίνου ήταν να μειώσει στο τελικό 1-2 με γκολ του Μπερκ στο 86′.

Η Χόφενχαϊμ έφερε ακόμα πιο κοντά στον τίτλο την Μπάγερν

Σπουδαία νίκη με φόντο την τετράδα πανηγύρισε η Χόφενχαϊμ με 2-1 επί της Ντόρτμουν, κάτι που, όσον αφορά στη μάχη του τίτλου, σημαίνει πως αν η Μπάγερν νικήσει αύριο την Στουτγκάρδη κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κράμαριτς από το σημείο του πέναλτι στο 51′, η Μπορούσια ισοφάρισε με τον Γκιρασί στο 87ο λεπτό, αλλά η Χόφενχαϊμ, και πάλι με τον Κροάτη επιθετικό, βρήκε το γκολ της νίκης στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Βήμα παραμονής για τη Βέρντερ

Στη Βρέμη η Βέντερ νίκησε με 3-1 το Αμβούργο, το έπιασε στους 31 βαθμούς και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Στάγκε στο 37′ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους ενώ στο 41′ ο Γκράτζελ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Στάγκε και πάλι έκανε το 2-1 με ωραίο σουτ στο 57′ ενώ στο 90′ ο Πουέρτας έγραψε το τελικό 3-1. Από το 79′ το Αμβούργο έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Οτέλε.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής:

Παρασκευή, 17/4

Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1

Σάββατο, 18/4

Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1
Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2
Χόφενχαϊμ-Ντόρτμουντ 2-1
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία (19:30)

Κυριακή, 19/4

Φράιμπουργκ-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Μπάγερν-Στουτγκάρδη (18:30)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς (20:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (31η):

Παρασκευή, 24/4

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)

Σάββατο, 25/4

Μάιντς-Μπάγερν (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Κολωνία-Λεβερκούζεν (16:30)
Αμβούργο-Χόφενχαϊμ (19:30)

Κυριακή, 26/4

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ (18:30)

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι πολυτιμότερες εταιρείες του κλάδου

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18.04.26

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς όπως λέει της είχε υποσχεθεί ότι θα την συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία αλλά τελικά πήγε στην κηδεία της

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Κόσμος 18.04.26 Upd: 19:26

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
Λογοκρισία; 18.04.26

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συναυλία του Κάνιε Γουέστ που επρόκειτο να γίνει στις 19 Ιουνίου 2026 στο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Άνταμ Στριζέφσκι, διευθυντής του σταδίου.

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

