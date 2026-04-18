Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννούλη που έφτιαξε το ένα από τα δύο γκολ της ομάδας του, η Άουγκσμπουργκ νίκησε με 2-1 στην έδρα της Λεβερκούζεν για την 30ή αγωνιστική της Bundesliga και έβαλε σε μπελάδες τις «ασπιρίνες» όσον αφορά στην τετράδα.
Ο Σικ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό μετά από ασίστ του Ταπσόμπα για τη Λεβερκούζεν, ενώ η Άουγκσμπουργκ ισοφάρισε με τον Ρίντερ τρία λεπτά αργότερα από ασίστ του Γιαννούλη. Ο Ρίντερ με πέναλτι στο 90+8′ έγραψε και το τελικό 1-2.
«Ανάσα» για τη Βόλφσμπουργκ σε ιστορικό παιχνίδι
Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κάθεται σε πάγκο ανδρικής ομάδας στα top 5 πρωταθλήματα, αλλά η Ουνιόν ηττήθηκε με 1-2 από τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που ελπίζει για τα μπαράζ παραμονής.
Οι «λύκοι» έκαναν το 0-1 μόλις στο 11′ με τον Βίμερ ενώ ο Πεϊτσίνοβιτς στο 46′ έκανε το 0-2. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Βερολίνου ήταν να μειώσει στο τελικό 1-2 με γκολ του Μπερκ στο 86′.
Η Χόφενχαϊμ έφερε ακόμα πιο κοντά στον τίτλο την Μπάγερν
Σπουδαία νίκη με φόντο την τετράδα πανηγύρισε η Χόφενχαϊμ με 2-1 επί της Ντόρτμουν, κάτι που, όσον αφορά στη μάχη του τίτλου, σημαίνει πως αν η Μπάγερν νικήσει αύριο την Στουτγκάρδη κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κράμαριτς από το σημείο του πέναλτι στο 51′, η Μπορούσια ισοφάρισε με τον Γκιρασί στο 87ο λεπτό, αλλά η Χόφενχαϊμ, και πάλι με τον Κροάτη επιθετικό, βρήκε το γκολ της νίκης στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.
Βήμα παραμονής για τη Βέρντερ
Στη Βρέμη η Βέντερ νίκησε με 3-1 το Αμβούργο, το έπιασε στους 31 βαθμούς και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Ο Στάγκε στο 37′ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους ενώ στο 41′ ο Γκράτζελ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Στάγκε και πάλι έκανε το 2-1 με ωραίο σουτ στο 57′ ενώ στο 90′ ο Πουέρτας έγραψε το τελικό 3-1. Από το 79′ το Αμβούργο έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Οτέλε.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής:
Παρασκευή, 17/4
Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1
Σάββατο, 18/4
Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1
Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2
Χόφενχαϊμ-Ντόρτμουντ 2-1
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία (19:30)
Κυριακή, 19/4
Φράιμπουργκ-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Μπάγερν-Στουτγκάρδη (18:30)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς (20:30)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (31η):
Παρασκευή, 24/4
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)
Σάββατο, 25/4
Μάιντς-Μπάγερν (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Κολωνία-Λεβερκούζεν (16:30)
Αμβούργο-Χόφενχαϊμ (19:30)
Κυριακή, 26/4
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ (18:30)
