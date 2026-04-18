Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0: Όλα μηδέν στο Λονδίνο

Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, Μπρέντφορτ και Φούλαμ ήρθαν ισόπαλες (0-0) για την 33η αγωνιστική της Premier League, με το σκορ να κολακεύει τους φιλοξενούμενους, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν ελαφρώς ανώτεροι.

Η Φούλαμ είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν τις καλύτερες φάσεις. Ο Τιάγκο έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά από κοντινή απόσταση, ενώ ο Λιούις-Πότερ έστειλε την μπάλα άουτ από πλεονεκτική θέση, λίγο πριν το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, ο Ουαταρά δοκίμασε την τύχη του από μακριά χωρίς επιτυχία, ενώ ο Ντάμσγκααρντ, αν και αμαρκάριστος, δεν μπόρεσε να σκοράρει από καλή θέση, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

Η Φούλαμ απείλησε ελάχιστα, με τον Γουίλσον να χάνει μια από τις λίγες της ευκαιρίες. Στα τελευταία λεπτά, ο Λένο κράτησε το μηδέν με καθοριστικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα σε μια κοντινή προσπάθεια του Ουαταρά. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Μπρέντφορντ να μένει στην 7η θέση και τη Φούλαμ στην 12η θέση, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Καγιοντέ, Φαν Ντεν Μπεργκ, Κόλινς, Λιούις-Πότερ, Γιάρμολιουκ, Γένσεν, Σέιντ, Ουατάρα, Ντάμσγκααρντ, Τιάγκο

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Καστάν, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Σεσενιό (81′ Ρόμπινσον), Λούκιτς, Κέρνεϊ (81′ Μπομπ), Γουίλσον, Ιγουόμπι (43′ Τσουκουέζε), Σμιθ-Ρόου (67′ Κινγκ), Μουνίθ (67′ Ραούλ Χιμένες)

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 18/09

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) αγωνιστικής:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)