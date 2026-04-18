Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0: Όλα μηδέν στο Λονδίνο
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μπρέντφορντ με την Φούλαμ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.
Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, Μπρέντφορτ και Φούλαμ ήρθαν ισόπαλες (0-0) για την 33η αγωνιστική της Premier League, με το σκορ να κολακεύει τους φιλοξενούμενους, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν ελαφρώς ανώτεροι.
Η Φούλαμ είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν τις καλύτερες φάσεις. Ο Τιάγκο έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά από κοντινή απόσταση, ενώ ο Λιούις-Πότερ έστειλε την μπάλα άουτ από πλεονεκτική θέση, λίγο πριν το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, ο Ουαταρά δοκίμασε την τύχη του από μακριά χωρίς επιτυχία, ενώ ο Ντάμσγκααρντ, αν και αμαρκάριστος, δεν μπόρεσε να σκοράρει από καλή θέση, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.
Η Φούλαμ απείλησε ελάχιστα, με τον Γουίλσον να χάνει μια από τις λίγες της ευκαιρίες. Στα τελευταία λεπτά, ο Λένο κράτησε το μηδέν με καθοριστικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα σε μια κοντινή προσπάθεια του Ουαταρά. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Μπρέντφορντ να μένει στην 7η θέση και τη Φούλαμ στην 12η θέση, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Καγιοντέ, Φαν Ντεν Μπεργκ, Κόλινς, Λιούις-Πότερ, Γιάρμολιουκ, Γένσεν, Σέιντ, Ουατάρα, Ντάμσγκααρντ, Τιάγκο
ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Καστάν, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Σεσενιό (81′ Ρόμπινσον), Λούκιτς, Κέρνεϊ (81′ Μπομπ), Γουίλσον, Ιγουόμπι (43′ Τσουκουέζε), Σμιθ-Ρόου (67′ Κινγκ), Μουνίθ (67′ Ραούλ Χιμένες)
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Premier League:
Σάββατο 18/09
Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
Λιντς-Γουλβς (17:00)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)
Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Κυριακή 19/09
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 20/04
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) αγωνιστικής:
Τρίτη (21/04)
Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)
Τετάρτη (22/04)
Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Παρασκευή (24/04)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Σάββατο (25/04)
Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)
Γουλβς-Τότεναμ (17:00)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)
Δευτέρα (27/04)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)
- Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0: Όλα μηδέν στο Λονδίνο
