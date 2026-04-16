«Στη λίστα για τον πάγκο του Άρη ο Λάκοβιτς» (pic)

Στο στόχαστρο του Άρη για την άκρη του πάγκο του, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου φαίνεται πως βρίσκεται ο Γιάκα Λάκοβιτς, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Ματέο Αντρεάνι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος σημείωσε ότι ο Σλοβένος τεχνικός αποτελεί δυνατό όνομα και για τη νέα σεζόν για τους «κιτρινόμαυρους», κάτι που δείχνει πως η περίπτωσή του απασχολεί σοβαρά τον σύλλογο.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λάκοβιτς είναι πλέον ελεύθερος, μετά το τέλος της παρουσίας του στον πάγκο της Γκραν Κανάρια. Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού αποχώρησε από την ισπανική ομάδα έπειτα από την κακή πορεία της στη Liga Endesa, με τη Γκραν Κανάρια να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ήττα από την Μπούργος ήταν εκείνη που επιτάχυνε τις εξελίξεις, με τους ανθρώπους του συλλόγου να αποφασίζουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Σλοβένο προπονητή, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από το 2022.

Έτσι, ο Λάκοβιτς μπαίνει πλέον ξανά δυνατά στην αγορά και το όνομά του συνδέεται ήδη με τον Άρη, που φαίνεται να τον έχει ψηλά στη λίστα του για το καλοκαίρι.

