Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τις ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Champions League (vids)

Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Champions League, με τις Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου να ακολουθούν τις Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν στην τελική 4άδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης διοργάνωσης.

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Μόναχο, η Μπάγερν νίκησε την Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 και η γερμανική ομάδα προκρίθηκε στα ημιτελικά, καθώς είχε επικρατήσει με 2-1 και στην πρώτη αναμέτρηση. Πάβλοβιτς (6’), Κέιν (38’), Ντίαζ (89’) και Ολίσε (90+4′) τα γκολ για τους Βαυαρούς, Γκιουλέρ (1’, 29’) και Εμπαπέ (42’) τα αντίστοιχα για τους Ισπανούς, που έμειναν εκτός συνέχειας.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Emirates, με την Άρσεναλ και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να έρχονται ισόπαλες 0-0 και τους Κανονιέρηδες να περνούν στους «4», χάρη στο 1-0 του πρώτου αγώνα.

Στο «Wanda Metropolitano» η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε 2-1 από την Μπαρτσελόνα, αλλά πέρασε στην επόμενη φάση χάρη στο 2-0 του πρώτου αγώνα. Οι Μπλαουγκράνα προηγήθηκαν με γκολ των Γιαμάλ (4’) και Τόρες (24’), αλλά οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 31’ με τον Λούκμαν και προκρίθηκαν στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Στο Άνφιλντ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ με 2-0 και με 2/2 νίκες κόντρα στους Reds πέρασε στα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ντεμπελέ, που σκόραρε και τα δύο γκολ των Γάλλων.

Μετά τα χθεσινά και τα αποψινά αποτελέσματα, τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι τα εξής: Παρί Σεν Ζερμέν Vs Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης Vs Άρσεναλ. Ο τελικός της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Champions League:

Πρώτος Αγώνας – 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2

Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1

Πρώτος Αγώνας – 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2

Ρεβάνς – 14 Απριλίου

Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2

Ρεβάνς – 15 Απριλίου

Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν Vs Μπάγερν

Ατλέτικο Vs Άρσεναλ

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης