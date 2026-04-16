Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο
Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.
- Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά
- Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
- «Τραυματισμένοι γονείς φώναζαν τα παιδιά τους» – Μαρτυρία από τη νύχτα των βομβαρδισμών στη Βηρυτό
- Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Γνωστή έγινε η 12άδα του με την οποία ο Ολυμπιακός για αποψινό (16/4, 21:15), τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague με την Αρμάνι στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες θέλουν νίκη για να «κλειδώσουν» την πρώτη θέση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.
Έτσι, εκτός από το αποψινό παιχνίδι έμειναν οι Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Ταϊρίκ Τζόουνς. Θυμίζουμε πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο μιας και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.
H 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Μουστάφα Φαλ
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες»
- Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο
- Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με την Αρμάνι (pic)
- LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
- LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ
- Ο Μέσι αγοράζει την Κορνεγιά και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
- Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
- Αλλαγή σκηνικού με τους ξένους διαιτητές της Super League λόγω Ισπανών και Ιταλών
