Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Δεν είναι κάτι νέο. Συμβαίνει εδώ και χρόνια. Αλλά όσο πλησιάζει στο ρέκβιεμ της καριέρας του, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες επεκτείνονται. Και οι επενδύσεις του, γίνονται ολοένα και πιο στοχευμένες. Με τον Λιονέλ Μέσι, να δείχνει, παρότι ακόμη συνεχίζει να φοράει αθλητική περιβολή, ότι θέλει να γίνει πιο πλούσιος, μέσω του επιχειρείν.

Με την εξαγορά της ισπανικής UE Cornellà να μην αποτελεί απλώς μια συναισθηματική επιστροφή στις ρίζες του στην Καταλονία, αλλά το τελευταίο κομμάτι σε ένα περίτεχνο επιχειρηματικό παζλ που οικοδομεί ο Αργεντινός σταρ τα τελευταία χρόνια. Ο άνθρωπος που κάποτε εκμηδένιζε τις άμυνες με τη μπάλα στα πόδια, πλέον ελίσσεται με την ίδια δεξιοτεχνία στους διαδρόμους των διεθνών επενδύσεων, μετατρέποντας το όνομά του σε ένα πανίσχυρο οικοσύστημα παραγωγής πλούτου.

Η κίνηση για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Cornellà είναι μια κίνηση χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης. Παρότι ο σύλλογος αγωνίζεται στις χαμηλές κατηγορίες της Ισπανίας, η αξία του έγκειται στις ακαδημίες του. Είναι ενδεικτικό ότι η Κορνέγια θεωρείται ένα από τα κορυφαία «εργοστάσια» παραγωγής ταλέντων στην Ευρώπη, έχοντας αναδείξει ποδοσφαιριστές όπως ο Νταβίντ Ράγια και ο Ζόρντι Αλμπα. Ο Μέσι δεν αγοράζει «τίτλους», αλλά την υποδομή για να ελέγχει τη ροή νέων ταλέντων, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να… διοχετεύονται, είτε στην Inter Miami ή να πωλούνται ακριβά σε κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΛΙΟ…

Η περιουσία του Μέσι, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,15 δισεκατομμύρια δολάρια (σύμφωνα με το Forbes), δεν βασίζεται πλέον μόνο στο συμβόλαιό του με την Inter Miami. Το χαρτοφυλάκιό του εκτείνεται σε τρεις κύριους πυλώνες: 1) Φιλοξενία και Real Estate, 2) Τεχνολογία και VC, 3) Inter Miami και Apple. Αρχικά, ο όμιλος «MIM» του άνοιξε τις πύλες του Real Estate.

Σε συνεργασία με την Majestic Hotel Group, ο Μέσι ίδρυσε την αλυσίδα MiM Hotels (Messi i Majèstic). Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαθέτει πολυτελή ξενοδοχεία σε Σίτζες, Ίμπιζα, Μαγιόρκα, Μπακέιρα-Μπερέτ και Ανδόρα. Ενώ με βάση όσα αναφέρει επίσημα η MiM, στόχος είναι ο «τουρισμός υψηλών προδιαγραφών», με τη μέση τιμή διαμονής να ξεπερνά τα 250€-400€ ανά διανυκτέρευση, εξασφαλίζοντας σταθερές ταμειακές ροές στον «Πούλγκα».

Ο Αργεντινός ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του στην τεχνολογία. Και με όχημα την εταιρεία «Play Time», μπήκε στον δρόμο των επενδύσεων στη Silicon Valley του Σαν Φρανσίσκο. Τι κάνει; Επενδύσεις σε startups, οι οποίες συνδυάζουν ποδόσφαιρο και τεχνολογία, από πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων μέχρι εφαρμογές για φιλάθλους. Επί της ουσίας αξιοποιείται η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του Μέσι για να δώσει άμεση υπεραξία σε νέες τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα.

Επίσης, για να χρηματοδοτηθεί η μετακίνησή του στις ΗΠΑ, έπαιξαν ρόλο οι πελώριες συμφωνίες με την Apple και την Adidas. Καθώς ο ίδιος συμφώνησε σε ένα πρωτοφανές μοντέλο μερισμού εσόδων από τις συνδρομές του MLS Season Pass στην Apple TV και από τις πωλήσεις προϊόντων της Adidas, κάτι που τον καθιστά de facto συνέταιρο των μεγάλων χορηγών του πρωταθλήματος. Και όχι μόνο της ομάδας στην οποία αγωνίζεται!

ΤΟ «ΜΟΝΤΕΛΟ» ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ

Φυσικά, η απόφαση του Μέσι να μετακομίσει στις ΗΠΑ και την Ίντερ Μαϊάμι, απορρίπτοντας τα εκατοντάδες εκατομμύρια των Σαουδαράνων, δεν ήταν απλώς μια αλλαγή ομάδας, αλλά μια πολϋεπίπεδη και δαιδαλώδης οικονομική συμφωνία. Που στο φινάλε τις, θα βρει τον Αργεντινό με… άδεια για ομάδα στο MLS. Αυτό είναι το περίφημο «Equity Share» ή αλλιώς, ο κανονισμός… Μπέκαμ. Όπως και ο Αγγλος σούπερ σταρ πριν πολλά χρόνια, έτσι και ο Μέσι, για να υπογράψει στην ομάδα του Μαϊάμι, πήρε δικαίωμα μετοχικής συμμετοχής στην Ίντερ, την αξία της οποίας εκτόξευσε σε πάνω από το 1 δισ. δολάρια μετά την άφιξή του, αλλά και κυρίως, το δικαίωμα να βρει πόλη για να δημιουργήσει τη δική του ομάδα, μετά το τέλος της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Αργεντινή, ο Μέσι ελέγχει πλέον ένα δίκτυο τεσσάρων συλλόγων, σε τρεις διαφορετικές ηπείρους: Inter Miami (ΗΠΑ), Leones de Rosario (Αργεντινή), Deportivo LSM (Ουρουγουάη) και UE Cornellà (Ισπανία). Αυτό, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σημαίνει ότι ο Αργεντινός δεν επενδύει απλώς στο ποδόσφαιρο. Αλλά επενδύει στην εφοδιαστική αλυσίδα του αθλήματος. Είναι μια κίνηση που του εξασφαλίζει πως το όνομα «Μέσι» θα συνεχίσει να παράγει δισεκατομμύρια, πολύ μετά το «αντίο» στα γήπεδα. Μάλιστα, η πολυϊδιοκτησία του Μέσι έχει μια ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιρικούς ομίλους, καθώς το κέντρο βάρους είναι το προσωπικό brand και η κάθετη παραγωγή ταλέντων.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΤΕΛΟΣ»!

Ο κατ’ εξοχήν ποδοσφαιριστής-επιχειρηματίας στο σπορ, είναι ένας: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος έχει συμμετοχή σε δεκάδες εταιρείες και συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων και ήδη έχει προετοιμάσει την επόμενη ημέρα, αφότου κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του. Η κίνηση του Μέσι με την απόκτηση του 100% της UE Cornellà, επιβεβαιώνει ότι ο Αργεντινός δεν ενδιαφέρεται για μια ήσυχη συνταξιοδότηση. Αλλά έστω και άτυπα, σκοπεύει να κοντράρει και επιχειρηματικά τον παίκτη με τον οποίο μονοπώλησαν τη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή για πάνω από 10 συνεχόμενα χρόνια.

Ο 38χρονος Μέσι οικοδομεί ένα κάθετο μοντέλο διοίκησης σε ποδοσφαιρο και επιχειρήσεις, επενδύοντας στην εμπορική εκμετάλλευση του… εαυτού του. Ο «Pulga» έχει ήδη κερδίσει το πρώτο του «Champions League» στον κόσμο των επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει στρατηγική σκέψη και έξω από το γήπεδο. Το οποίο, ωστόσο, δεν δείχνει διάθεση να αφήσει έως τον Δεκέμβριο του 2028, οπότε και εκπνέει το παχυλό και… δαιδαλώδες συμβόλαιο που υπέγραψε πριν λίγους μήνες με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.