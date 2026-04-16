Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας

Με τη φράση «στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη», ξεκίνησε την δευτερολογία του στη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και του ΚΚΕ για την επιλογή του πρωθυπουργού να τριτολογήσει πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης και να αποχωρήσει από την αίθουσα χωρίς να ακούσει τους πολιτικούς αρχηγούς.

Είστε έκθετοι, λέει ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση

«Από τη σημερινή συζήτηση ένα πράγμα επιβεβαιώνεται Είστε έκθετοι. Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες και δεν μπορείτε να τις κρύψετε. Ό, τι κι αν επιστρατεύσετε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι αυτό «ισχύει και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα υπόλοιπα. Ισχύει για το σύνολο της αντιλαϊκής σας πολιτικής που δημιουργεί καθημερινά αδιέξοδα στο λαό μας. Και αυτή την αντιλαϊκή πολιτική στο σύνολό της εμείς επιμένουμε να βάζουμε στο στόχαστρο».

Κάλεσε δε την κυβέρνηση να αφήσει τις υπεκφυγές ότι σήμερα «δεν συζητάμε τα σοβαρά, τα κρίσιμα ζητήματα», σημειώνοντας ότι το ΚΚΕ τα συζητά όλα.

Εγκληματικές ευθύνες για εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στις «εγκληματικές ευθύνες» της κυβέρνησης για την εμπλοκή της Ελλάδας «στο μακελειό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με μεγάλους κινδύνους για τον ελληνικό λαό που γίνεται στόχος αντιποίνων», αλλά και για «τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου που φορτώνονται ξανά οι εργατικές οι λαϊκές οικογένειες, ενώ εσείς γεμίζετε τα κρατικά ταμεία από τους φόρους που αυξάνονται με τις ανατιμήσεις».

Με ποιο θράσος μιλάει ο Μητσοτάκης για δικαιώματα;

«Για όλα αυτά η κυβέρνησή σας είναι απολογούμενη, κύριε Μητσοτάκη. Που έχετε το θράσος να μιλάτε και για δικαιώματα. Για ποια δικαιώματα μιλάτε; Για τις 13 ώρες δουλειά; Ή μήπως για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων που φέρατε με την κοινωνική συμφωνία που υπογράψατε με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο; Για τον μισθό που δεν φτάνει ούτε στα μισά του μήνα; Όλα αυτά εννοείτε όταν μιλάτε για δικαιώματα;» διερωτήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Και τόνισε ότι το ΚΚΕ όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού, όχι μόνο τα αναδεικνύει, αλλά τα αντιπαλεύει στην πράξη.

«Όλα αυτά βέβαια δεν είναι άσχετα με ό, τι συζητάμε σήμερα. Ζητήματα για τα οποία για μια ακόμα φορά δε δώσατε καμία ουσιαστική απάντηση, παρά μόνο υπεκφυγές, λαθροχειρίες, συγκάλυψη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Τζάμπα παιδεύεστε

«Τζάμπα παιδεύεστε. Τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια και όπως φαίνεται η κλεψύδρα αδειάζει για εσάς και την κυβέρνησή σας. Επιβεβαιώθηκε ακόμα πόσο περιορισμένη, για να μην πω σικέ είναι η αντιπαράθεση σας με τα υπόλοιπα κόμματα» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας.

Κατηγόρησε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ότι αναλώνονται μόνο «σε ζητήματα διαχείρισης, στο τι λειτουργεί και τι όχι στους θεσμούς και όχι στην ίδια τη φύση της λειτουργίας αυτών των θεσμών. Οι διαφορές σας είναι τόσο δυσδιάκριτες όλων, ώστε έχετε φτάσει να τις αναζητείτε στο πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας, στο ποιος είναι με τον Όρμπαν και ποιος είναι με τον Μαγιάρ, ο οποίος ήταν στο κόμμα του Όρμπαν μέχρι πρόπερσι. Παρεμπιπτόντως, και αυτός κατέβηκε στις εκλογές με τις σημαίες του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς και εκεί. Και ο ίδιος βέβαια είναι εξίσου διαφθαρμένος».

Η ρίζα των σκανδάλων

Ο Κουτσούμπας επανέλαβε ότι το ΚΚΕ «καθαρά και ξάστερα εντοπίζει τη ρίζα των σκανδάλων και των εγκλημάτων που συζητάμε στο ίδιο το σύστημα, το οποίο έχει στον πυρήνα της νόμιμης λειτουργίας του το κυνήγι του αδηφάγου κέρδους. Γι αυτό και συγκεντρώνει τη γη και την παραγωγή σε όλο και λιγότερα χέρια, ξεκληρίζοντας τους αγρότες, αξιοποιώντας τις επιδοτήσεις ως το τυρί στη φάκα. Γι’ αυτό αντιμετωπίζει τα μέτρα ασφαλείας είτε στον σιδηρόδρομο είτε και μέσα στους χώρους δουλειάς ως περιττό κόστος. Γι’ αυτό παίρνει μέτρα παρακολούθησης όλων, πρώτα απ’ όλα απέναντι στον εχθρό λαό, αξιοποιώντας όλα τα μέσα για να θωρακίσει την εξουσία του».

Και πρόσθεσε πως «πάνω σε αυτό το έδαφος είναι επόμενο να ευδοκιμούν και τα διάφορα λαμόγια που πλάι στη νόμιμη κλεψιά του ιδρώτα του λαού, επιδιώκουν και την παράνομη. Γι’ αυτό και κοροϊδεύουν για πολλοστή φορά τον λαό, όσοι του λένε ότι αρκεί να βρεθεί κάποιος πιο έντιμος δήθεν να αναλάβει τη διαχείριση αυτού του συστήματος και όλα θα είναι δήθεν μέλι γάλα. Όλα θα πάνε καλύτερα. Ανεξάρτητα από προθέσεις».

Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας

«Ένα να ξέρετε δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας. Και αυτή η ατιμία είναι η ίδια η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο» ανέφερε χαρακτηρισιτκά ο Κουτσούμπας σημειώνοντας ότι «το σημερινό εχθρικό για τον λαό μας κράτος που υπάρχει για να κατοχυρώνει την αδικία».

Σημείωσε δε ότι «στην πραγματικότητα, αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που το συγκροτούν, συγκαλύπτουν την ενιαία, ομοούσια και αδιαίρετη εξουσία του κεφαλαίου. Αυτή είναι που θωρακίζει και επιβάλλει το περιεχόμενο των νόμων και του Συντάγματος και που τελικά είναι ασυμβίβαστη με την ουσιαστική ισοτιμία. Γιατί δεν μπορεί σε μια τέτοια ταξική κοινωνία να έχει τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ευκαιρίες και ο εκμεταλλευτής και ο εκμεταλλευόμενος, ο εργάτης, ο αγρότης, ο μικροεπαγγελματίας, ο νέος άνθρωπος με τον μεγαλομέτοχο των ομίλων, με τον ιδιοκτήτη μέσων παραγωγής, με τους έχοντες και κατέχοντες».

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνει «πιο βαθύ αυτό το κράτος, πιο αντιδραστικό, πιο αντιλαϊκό σε όλα τα επίπεδα και στα δικαιώματα και στην παιδεία και στην οικονομία, στην πρόνοια, στα πάντα».

Το σύστημα έχει σαπίσει

Σύμφωνα μετον Κουτσούμπα, αυτό το σύστημα, αυτό το κράτος έχει πια σαπίσει και θέλει πραγματική ανατροπή.

«Είναι τέτοια η σήψη του που έχουμε φτάσει να βλέπουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να παριστάνει τις μέρες του Πάσχα, μάλιστα τον Ιησού Χριστό, την ώρα που λέει ότι θα εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό. Βέβαια, αυτοί οι κυνικοί λιονταρισμοί λέγονται μόνο για να κρύψουν τα μεγάλα ζόρια, τα μεγάλα στραπάτσα, εδώ που τα λέμε, που έχουν πάθει οι σύμμαχοί σας σε αυτόν τον πόλεμο. Οι αντιφατικές δηλώσεις, η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά αντανακλά ακριβώς τις αντιφάσεις που έχουν να διαχειριστούν οι ιμπεριαλιστές σε μια εποχή ανακατατάξεων, όπου κρίνεται εκ νέου η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Και αυτές οι αντιφάσεις, αυτά τα αδιέξοδα είναι που δημιουργούν και δυνατότητες για τους λαούς να περάσουν στην αντεπίθεση, να αμφισβητήσουν ό, τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα περίπου αιώνιο, άτρωτο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε το ΚΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι «η ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας δεν τελειώνει στη σημερινή βαρβαρότητα και τους θεσμούς της. Απαιτούνται νέοι θεσμοί μιας γνήσια εργατικής, λαϊκής εξουσίας, που και αυτή θα είναι ενιαία και αδιαίρετη, με τη διαφορά όμως ότι αυτοί οι νέοι θεσμοί θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική συνεχή συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη και τον έλεγχο των αποφάσεων».

Ο λαός να απορρίψει τους εκβιασμούς

Ο Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής κάλεσε το λαό «να απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί ακυβέρνησίας και αστάθειας. Γιατί αστάθεια στη ζωή του προκαλεί η ίδια η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Απέρριψε δε τα περί ενδεχομένου ακυβερνησίας, λέγοντας πως «υπάρχουν κόμματα με κοινές πολιτικές, κοινές στρατηγικές, που μπορούν άνετα και να συγκυβερνήσουν».

Και επιτέθηκε για μία ακόμα φορά στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας «καμιά αξία δεν έχουν, κατά την άποψή μας, οι διαβεβαιώσεις του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά. Αυτά κύριε Ανδρουλάκη, τα έχετε πει και στο παρελθόν και τελικά το κάνατε τουλάχιστον δύο φορές. Και αν κάποια πρόσωπα μπαίνουν εμπόδιο σε αυτό, μπορούν πολύ απλά να παραμεριστούν και να βρεθούν άλλα».

Να φύγει η κυβέρνηση και η πολιτική που εφαρμόζει

Και υπογράμμισε πως το ΚΚΕ στη δίκαιη απαίτηση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού να φύγει αυτή η αντιλαϊκή, η διεφθαρμένη κυβέρνηση, δίνει «το περιεχόμενο της ανάγκης να φύγει αυτή μαζί με την πολιτική που εφαρμόζει».

Κλείνοντας ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέμεινε ότι «το ΚΚΕ έχει αποδείξει και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στους αγώνες του λαού μας, ότι εκφράζει μια πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ. Σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, στο ίδιο το σύστημα. Αυτή η εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση είναι αυτό που πρέπει να δυναμώσει εδώ και τώρα ακόμα περισσότερο και αυτό να εκφραστεί με ένα πολύ πιο δυνατό ακόμα ΚΚΕ».