Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας
Πολιτική Γραμματεία 16 Απριλίου 2026, 16:25

Στη δευτερολογία του στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο Δ. Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπεκφυγές και λαθροχειρία, σημειώνοντας πως «τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια, η κλεψύδρα αδειάζει για την κυβέρνησή σας».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Με τη φράση «στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη», ξεκίνησε την δευτερολογία του στη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και του ΚΚΕ για την επιλογή του πρωθυπουργού να τριτολογήσει πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης και να αποχωρήσει από την αίθουσα χωρίς να ακούσει τους πολιτικούς αρχηγούς.

Είστε έκθετοι, λέει ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση

«Από τη σημερινή συζήτηση ένα πράγμα επιβεβαιώνεται Είστε έκθετοι. Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες και δεν μπορείτε να τις κρύψετε. Ό, τι κι αν επιστρατεύσετε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι αυτό «ισχύει και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα υπόλοιπα. Ισχύει για το σύνολο της αντιλαϊκής σας πολιτικής που δημιουργεί καθημερινά αδιέξοδα στο λαό μας. Και αυτή την αντιλαϊκή πολιτική στο σύνολό της εμείς επιμένουμε να βάζουμε στο στόχαστρο».

Κάλεσε δε την κυβέρνηση να αφήσει τις υπεκφυγές ότι σήμερα «δεν συζητάμε τα σοβαρά, τα κρίσιμα ζητήματα», σημειώνοντας ότι το ΚΚΕ τα συζητά όλα.

Εγκληματικές ευθύνες για εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στις «εγκληματικές ευθύνες» της κυβέρνησης για την εμπλοκή της Ελλάδας «στο μακελειό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με μεγάλους κινδύνους για τον ελληνικό λαό που γίνεται στόχος αντιποίνων», αλλά και για «τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου που φορτώνονται ξανά οι εργατικές οι λαϊκές οικογένειες, ενώ εσείς γεμίζετε τα κρατικά ταμεία από τους φόρους που αυξάνονται με τις ανατιμήσεις».

Με ποιο θράσος μιλάει ο Μητσοτάκης για δικαιώματα;

«Για όλα αυτά η κυβέρνησή σας είναι απολογούμενη, κύριε Μητσοτάκη. Που έχετε το θράσος να μιλάτε και για δικαιώματα. Για ποια δικαιώματα μιλάτε; Για τις 13 ώρες δουλειά; Ή μήπως για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων που φέρατε με την κοινωνική συμφωνία που υπογράψατε με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο; Για τον μισθό που δεν φτάνει ούτε στα μισά του μήνα; Όλα αυτά εννοείτε όταν μιλάτε για δικαιώματα;» διερωτήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Και τόνισε ότι το ΚΚΕ όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού, όχι μόνο τα αναδεικνύει, αλλά τα αντιπαλεύει στην πράξη.

«Όλα αυτά βέβαια δεν είναι άσχετα με ό, τι συζητάμε σήμερα. Ζητήματα για τα οποία για μια ακόμα φορά δε δώσατε καμία ουσιαστική απάντηση, παρά μόνο υπεκφυγές, λαθροχειρίες, συγκάλυψη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Τζάμπα παιδεύεστε

«Τζάμπα παιδεύεστε. Τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια και όπως φαίνεται η κλεψύδρα αδειάζει για εσάς και την κυβέρνησή σας. Επιβεβαιώθηκε ακόμα πόσο περιορισμένη, για να μην πω σικέ είναι η αντιπαράθεση σας με τα υπόλοιπα κόμματα» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας.

Κατηγόρησε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ότι αναλώνονται μόνο «σε ζητήματα διαχείρισης, στο τι λειτουργεί και τι όχι στους θεσμούς και όχι στην ίδια τη φύση της λειτουργίας αυτών των θεσμών. Οι διαφορές σας είναι τόσο δυσδιάκριτες όλων, ώστε έχετε φτάσει να τις αναζητείτε στο πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας, στο ποιος είναι με τον Όρμπαν και ποιος είναι με τον Μαγιάρ, ο οποίος ήταν στο κόμμα του Όρμπαν μέχρι πρόπερσι. Παρεμπιπτόντως, και αυτός κατέβηκε στις εκλογές με τις σημαίες του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς και εκεί. Και ο ίδιος βέβαια είναι εξίσου διαφθαρμένος».

Η ρίζα των σκανδάλων

Ο Κουτσούμπας επανέλαβε ότι το ΚΚΕ «καθαρά και ξάστερα εντοπίζει τη ρίζα των σκανδάλων και των εγκλημάτων που συζητάμε στο ίδιο το σύστημα, το οποίο έχει στον πυρήνα της νόμιμης λειτουργίας του το κυνήγι του αδηφάγου κέρδους. Γι αυτό και συγκεντρώνει τη γη και την παραγωγή σε όλο και λιγότερα χέρια, ξεκληρίζοντας τους αγρότες, αξιοποιώντας τις επιδοτήσεις ως το τυρί στη φάκα. Γι’ αυτό αντιμετωπίζει τα μέτρα ασφαλείας είτε στον σιδηρόδρομο είτε και μέσα στους χώρους δουλειάς ως περιττό κόστος. Γι’ αυτό παίρνει μέτρα παρακολούθησης όλων, πρώτα απ’ όλα απέναντι στον εχθρό λαό, αξιοποιώντας όλα τα μέσα για να θωρακίσει την εξουσία του».

Και πρόσθεσε πως «πάνω σε αυτό το έδαφος είναι επόμενο να ευδοκιμούν και τα διάφορα λαμόγια που πλάι στη νόμιμη κλεψιά του ιδρώτα του λαού, επιδιώκουν και την παράνομη. Γι’ αυτό και κοροϊδεύουν για πολλοστή φορά τον λαό, όσοι του λένε ότι αρκεί να βρεθεί κάποιος πιο έντιμος δήθεν να αναλάβει τη διαχείριση αυτού του συστήματος και όλα θα είναι δήθεν μέλι γάλα. Όλα θα πάνε καλύτερα. Ανεξάρτητα από προθέσεις».

Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας

«Ένα να ξέρετε δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας. Και αυτή η ατιμία είναι η ίδια η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο» ανέφερε χαρακτηρισιτκά ο Κουτσούμπας σημειώνοντας ότι «το σημερινό εχθρικό για τον λαό μας κράτος που υπάρχει για να κατοχυρώνει την αδικία».

Σημείωσε δε ότι «στην πραγματικότητα, αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που το συγκροτούν, συγκαλύπτουν την ενιαία, ομοούσια και αδιαίρετη εξουσία του κεφαλαίου. Αυτή είναι που θωρακίζει και επιβάλλει το περιεχόμενο των νόμων και του Συντάγματος και που τελικά είναι ασυμβίβαστη με την ουσιαστική ισοτιμία. Γιατί δεν μπορεί σε μια τέτοια ταξική κοινωνία να έχει τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ευκαιρίες και ο εκμεταλλευτής και ο εκμεταλλευόμενος, ο εργάτης, ο αγρότης, ο μικροεπαγγελματίας, ο νέος άνθρωπος με τον μεγαλομέτοχο των ομίλων, με τον ιδιοκτήτη μέσων παραγωγής, με τους έχοντες και κατέχοντες».

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνει «πιο βαθύ αυτό το κράτος, πιο αντιδραστικό, πιο αντιλαϊκό σε όλα τα επίπεδα και στα δικαιώματα και στην παιδεία και στην οικονομία, στην πρόνοια, στα πάντα».

Το σύστημα έχει σαπίσει

Σύμφωνα μετον Κουτσούμπα, αυτό το σύστημα, αυτό το κράτος έχει πια σαπίσει και θέλει πραγματική ανατροπή.

«Είναι τέτοια η σήψη του που έχουμε φτάσει να βλέπουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να παριστάνει τις μέρες του Πάσχα, μάλιστα τον Ιησού Χριστό, την ώρα που λέει ότι θα εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό. Βέβαια, αυτοί οι κυνικοί λιονταρισμοί λέγονται μόνο για να κρύψουν τα μεγάλα ζόρια, τα μεγάλα στραπάτσα, εδώ που τα λέμε, που έχουν πάθει οι σύμμαχοί σας σε αυτόν τον πόλεμο. Οι αντιφατικές δηλώσεις, η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά αντανακλά ακριβώς τις αντιφάσεις που έχουν να διαχειριστούν οι ιμπεριαλιστές σε μια εποχή ανακατατάξεων, όπου κρίνεται εκ νέου η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Και αυτές οι αντιφάσεις, αυτά τα αδιέξοδα είναι που δημιουργούν και δυνατότητες για τους λαούς να περάσουν στην αντεπίθεση, να αμφισβητήσουν ό, τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα περίπου αιώνιο, άτρωτο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε το ΚΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι «η ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας δεν τελειώνει στη σημερινή βαρβαρότητα και τους θεσμούς της. Απαιτούνται νέοι θεσμοί μιας γνήσια εργατικής, λαϊκής εξουσίας, που και αυτή θα είναι ενιαία και αδιαίρετη, με τη διαφορά όμως ότι αυτοί οι νέοι θεσμοί θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική συνεχή συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη και τον έλεγχο των αποφάσεων».

Ο λαός να απορρίψει τους εκβιασμούς

Ο Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής κάλεσε το λαό «να απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί ακυβέρνησίας και αστάθειας. Γιατί αστάθεια στη ζωή του προκαλεί η ίδια η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Απέρριψε δε τα περί ενδεχομένου ακυβερνησίας, λέγοντας πως «υπάρχουν κόμματα με κοινές πολιτικές, κοινές στρατηγικές, που μπορούν άνετα και να συγκυβερνήσουν».

Και επιτέθηκε για μία ακόμα φορά στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας «καμιά αξία δεν έχουν, κατά την άποψή μας, οι διαβεβαιώσεις του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά. Αυτά κύριε Ανδρουλάκη, τα έχετε πει και στο παρελθόν και τελικά το κάνατε τουλάχιστον δύο φορές. Και αν κάποια πρόσωπα μπαίνουν εμπόδιο σε αυτό, μπορούν πολύ απλά να παραμεριστούν και να βρεθούν άλλα».

Να φύγει η κυβέρνηση και η πολιτική που εφαρμόζει

Και υπογράμμισε πως το ΚΚΕ στη δίκαιη απαίτηση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού να φύγει αυτή η αντιλαϊκή, η διεφθαρμένη κυβέρνηση, δίνει «το περιεχόμενο της ανάγκης να φύγει αυτή μαζί με την πολιτική που εφαρμόζει».

Κλείνοντας ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέμεινε ότι «το ΚΚΕ έχει αποδείξει και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στους αγώνες του λαού μας, ότι εκφράζει μια πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ. Σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, στο ίδιο το σύστημα. Αυτή η εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση είναι αυτό που πρέπει να δυναμώσει εδώ και τώρα ακόμα περισσότερο και αυτό να εκφραστεί με ένα πολύ πιο δυνατό ακόμα ΚΚΕ».

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

«Επιλέξτε σοφά»: Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση
Παρόντες μόνο οι Μηταράκης και Τσιάρας - Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν υπομνήματα.

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν
Εκτός προπόνησης της Πέμπτης (16/4) λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο εκτός απροόπτου ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές.

Δώρο Δαναών
Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;
«Ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

