Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;

«Δεν ήμαστε όλοι ίδιοι κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείτε να πιάσετε στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ και την πιο τίμια διακυβέρνηση της μεταπολίτευσης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινώντας τη δευτερολογία του και απαντώντας, με αυτό τον τρόπο, στις κατηγορίες του πρωθυπουργού για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να αλλάξει την ασφυκτική για εκείνον και τη Νέα Δημοκρατία πολιτική ατζέντα.

«Πάμε στο όνομα που δεν τόλμησε να βάλει στο στόμα του: Μακάριος Λαζαρίδης», ανέφερε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, για να ρωτήσει τον πρωθυπουργό: «Πώς σας κρατάει ο κ. Λαζαρίδης, κ. Μητσοτάκη; Ρωτώ: ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης»

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε ως «αρχιερέα της τοξικότητας» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θυμίζοντας αναφορές του σημερινού πρωθυπουργού κατά την περίοδο ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως είναι «το βαθύ κράτος».

«Ο πρωθυπουργός τόλμησε να πει ότι υπάρχει θεωρία συγκάλυψης για τα Τέμπη. Δηλαδή το μπάζωμα, η μεταφορά υλικού χωρίς συμβάσεις δεν ήταν αλλοίωση; Δεν δώσατε εντολή στον κ. Τριαντόπουλο να αποκαταστήσει τον χώρο για να μπουν, δήθεν, τα φορτηγά;», υπογράμμισε.

Για τις υποκλοπές, ο κ. Φάμελλος αναρωτήθηκε για τις διαρροές για νομοθετική ρύθμιση, «ότι θα πέσει στα μαλακά ο Ταλ Ντίλιαν» και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει παζάρεμα με τον κ. Ντίλιαν για την εξέλιξη της έφεσης;».

«Γιατί οι υπουργοί δεν έκαναν τίποτα για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα; Ο κ. Δένδιας ήταν στη λίστα παρακολουθήσεων, δεν διαχειριζόταν ευαίσθητες πληροφορίες; Γιατί δεν έχετε κάνει τίποτα για την ηγεσία του Στρατού; Ποια είναι η ευθύνη; Υπάρχει ταύτιση στόχων ΕΥΠ και Predator», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη του σκανδάλου.

«Όλα αυτά έγιναν με τη δική σας ευθύνη. Θα έλεγα με τον δικό σας συντονισμό», ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Κύριε Μητσοτάκη, είστε επικίνδυνος για τη Δημοκρατία. Απειλή για τη λειτουργία των θεσμών. Πρέπει να παραιτηθείτε. Εσείς είστε το βαθύ κράτος που σήμερα βαρύνει όλη τη χώρα», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος, επιμένοντας ότι θα πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης.