Οι πιθανότητες για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού στα play-offs: Από Μονακό μέχρι Παναθηναϊκό

Μόλις μία αγωνιστική απομένει για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague και ο Ολυμπιακός έχει σφραγίσει ήδη το πλεονέκτημα έδρας στα play offs και το πλασάρισμα στο 1-2 στη regular season. Με μία νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο την Πέμπτη στο ΣΕΦ (16/4, 21:15) θα κατακτήσει για δεύτερη σερί χρονιά και την πρωτιά.

Πλέον, ουσιαστικά, οι Πειραιώτες… περιμένουν ήδη τον αντίπαλό τους στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ποιος θα είναι αυτός; Η κατάσταση ακόμη είναι λίγο μπερδεμένη και η εικόνα… θολή. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ήδη ότι οι υποψήφιοι αντίπαλοί τους είναι 4+2.

Γιατί 4+2; Ρεαλιστικά οι υποψήφιοι είναι τέσσερις: Μονακό, Ερυθρός Αστέρας, Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα. Οι πιθανότητες να διασταυρωθεί ο Ολυμπιακός με τη Ζάλγκιρις Κάουνας είναι πάρα πολύ λίγες, ενώ υπάρχει και ο παράγοντας Ντουμπάι, η οποία όμως δεν έχει τις πιθανότητες με το μέρος της για να μπει στα play in, καθώς η Μπαρτσελόνα έχει θεωρητικά αρκετά βατό παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου στη Βαρκελώνη. Και αν το πάρει τότε η Ντουμπάι θα είναι δεδομένα εκτός.

Το πιο πιθανό «ζευγάρωμα» για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στα play offs είναι η Μονακό, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 9η θέση και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Και αν οι αποδόσεις γίνουν ποσοστά; Το 3.00 της Μονακό μεταφράζεται σε 29,5% πιθανότητα να βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού με φόντο το Final Four του «T-Center». Από εκεί και πέρα, δεύτερος πιο πιθανός αντίπαλος των Πειραιωτών στα play offs είναι ο Ερυθρός Αστέρας με 25,2%, ενώ τρίτος ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 22,1%. Τέταρτη είναι η Μπαρτσελόνα με 17,7%, ενώ -όπως προείπαμε- οι πιθανότητες για ένα ζευγάρωμα Ολυμπιακού – Ζάλγκιρις είναι ελάχιστες και ανέρχονται μόλις στο 3,8%. Για τη Ντουμπάι το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1,7%.

Η τελευταία αγωνιστική της regular season θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα, εκεί όπου δεδομένα ο Ολυμπιακός θα έχει τέσσερις υποψήφιους αντιπάλους: Τους τέσσερις συμμετέχοντες της διαδικασίας των play in.

Αναλυτικά οι πιθανότητες για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στα play offs:

Μονακό: 29,5%

Ερυθρός Αστέρας: 25,2%

Παναθηναϊκός: 22,1%

Μπαρτσελόνα: 17,7%

Ζάλγκιρις Κάουνας: 3,8%

Ντουμπάι 1,7%