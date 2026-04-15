Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Ιστορικά, το διαδίκτυο σχεδιάστηκε ως ένας χώρος σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. Σήμερα, όμως, αυτή η πανανθρώπινη υπόσχεση ανατρέπεται βίαια. Παρά την αίσθηση ότι αλληλεπιδρούμε με άλλους χρήστες, η σκληρή ψηφιακή πραγματικότητα αποκαλύπτει μια διαφορετική, δυστοπική εικόνα.

Μια αόρατη εισβολή έχει συντελεστεί: η πλειοψηφία της δραστηριότητας, των σχολίων, των likes και της κατανάλωσης περιεχομένου δεν προέρχεται από ανθρώπινα χέρια, αλλά από αυτοματοποιημένα προγράμματα – τα bots.

Η έκθεση της Imperva: Το tipping point

Η ανησυχητική αυτή κατάσταση δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια μετρήσιμη, στατιστική πραγματικότητα. Η πιο πρόσφατη έκθεση της Imperva (Bad Bot Report), η οποία αναλύει τρισεκατομμύρια αιτήματα κίνησης παγκοσμίως, ποσοτικοποιεί αυτήν την εισβολή με νούμερα που σοκάρουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 2024 (και με τάση επιτάχυνσης προς το 2026), η μη-ανθρώπινη κίνηση στο διαδίκτυο ξεπέρασε για πρώτη φορά το ιστορικό όριο του 50%.

Συγκεκριμένα, η Imperva καταγράφει ότι το 49,6% της συνολικής κίνησης προέρχεται από bots, ενώ η ανθρώπινη κίνηση συρρικνώθηκε στο 50,4% – το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο “tipping point” όπου το διαδίκτυο μετατρέπεται σε ένα οικοσύστημα όπου οι αλγόριθμοι συνομιλούν, αλληλεπιδρούν και «παράγουν» κουλτούρα μεταξύ τους, με τον άνθρωπο να είναι πλέον μειοψηφία.

“Καλά” vs “κακά” bots

Η έκθεση της Imperva δεν τσουβαλιάζει όλη τη μη-ανθρώπινη κίνηση. Διαχωρίζει τα bots σε δύο βασικές κατηγορίες:

Τα “κακά” bots (bad Bots): Αυτά αποτελούν την πραγματική απειλή και ευθύνονται για το 32% της συνολικής κίνησης. Είναι αυτοματοποιημένα προγράμματα σχεδιασμένα για κακόβουλες ενέργειες: υποκλοπή δεδομένων (scraping), επιθέσεις API, κατάληψη λογαριασμών (account takeover) και, το κυριότερο, τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω μαζικών, ψεύτικων σχολίων και disinformation campaigns στα social media. Τα “καλά” bots (good Bots): Αυτά ευθύνονται για το 17,6% της κίνησης και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτύου, όπως οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης (Googlebot) που ευρετηριάζουν τις σελίδες, ή τα bots παρακολούθησης της υγείας των server.

Η κατάρρευση της ψηφιακής εμπιστοσύνης

Αυτά τα σκληρά δεδομένα έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή μας εμπειρία. Όταν διαβάζεις ένα οργισμένο σχόλιο, μια κριτική για ένα προϊόν, ή βλέπεις μια ανάρτηση να γίνεται viral με χιλιάδες likes, οι πιθανότητες να υπάρχει “ψυχή” πίσω από αυτές τις ενέργειες είναι πλέον 50-50.

Όπως τεκμηριώνουν οι αναλύσεις (που συχνά φιλοξενούνται σε μέσα όπως το Forbes), η εκρηκτική άνοδος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) μετά το 2024, λειτούργησε ως επιταχυντής.

Τα “κακά” bots πλέον δεν είναι απλοί κώδικες που επαναλαμβάνουν μια φράση, αλλά μπορούν να παράγουν κείμενα, επιχειρήματα και περιεχόμενο που είναι σχεδόν αδύνατον να διακριθούν από τα ανθρώπινα, δημιουργώντας έναν ψηφιακό «πολτό» όπου η πρωτότυπη σκέψη πνίγεται στην αυτοματοποιημένη επανάληψη.

Όταν οι αλγόριθμοι καταλαμβάνουν τον δημόσιο χώρο της συζήτησης, η έννοια της «κοινής γνώμης» και της «ψηφιακής κοινωνικοποίησης» είναι απλώς ένα καλοστημένο αστείο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαβάζει το μυαλό μας· το κατασκευάζει, αποδεικνύοντας ότι το 2026, το ίντερνετ είναι μια άδεια πόλη γεμάτη φαντάσματα που μιλάνε μεταξύ τους.