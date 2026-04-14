ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση απασχόλησης ανέργων
Ωφελούμενοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Λήγει την και Τετάρτη 15 Απριλίου στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τη ΔΥΠΑ για ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Το έργο υλοποιείται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι ωφελημένοι από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
Οι ωφελημένοι από τη δράση της ΔΥΠΑ είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Οι δικαιούχοι του προγράμματος
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Η επιδότηση
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
- λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
- έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα / 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο
- προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
- δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις