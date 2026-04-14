Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Ο Βίκτορ Όρμπαν έμοιαζε να είναι αμετακίνητος στη θέση του στην Ουγγαρία. Σε τελική ανάλυση, είχε καταφέρει να κερδίσει αλλεπάλληλες εκλογές, είχε ελέγξει το κράτος, είχε κατορθώσει να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη, είχε εξασφαλίσει ότι τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης τον υποστήριζαν. Επιπλέον, είχε καταφέρει να κατοχυρώσει μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παζαρεύοντας τη συναίνεση της Ουγγαρίας σε κρίσιμες επιλογές, και βέβαια ήταν ο αγαπημένος ηγέτης στην Ευρώπη του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που αποτελούσε και το αντίβαρο στην επιμονή του Όρμπαν να διαχωρίζεται από τη θέση της υπόλοιπης Ευρώπης σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και φυσικά ήταν ένα ίνδαλμα της Ακροδεξιάς και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ωστόσο, ο Όρμπαν μόλις έχασε τις εκλογές. Τις έχασε από ένα πρώην μέλος του κόμματος που κατάφερε να δημιουργήσει ένα κίνημα ενάντια στην επανεκλογή του, πρωτίστως πατώντας πάνω στα εκτεταμένα κρούσματα διαφθοράς που κυριαρχούσαν στα πολιτικά πράγματα της Ουγγαρίας. Τις έχασε γιατί η ουγγρική οικονομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά και η κοινωνία ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένη γι’ αυτό. Και τις έχασε γιατί η ουγγρική κοινωνία προτιμά να είναι με την Ευρώπη, με όλα τα προβλήματά της, παρά με τη Ρωσία, τον Τραμπ και τον Νετανιάχου.

Πάνω από όλα ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές γιατί είχε πάψει να λειτουργεί ως μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση χάνοντας επί της ουσίας τη λαϊκή νομιμοποίηση, και, αντιθέτως, είχε μεταβληθεί σε ένα καθεστώς, μια αυταρχική μορφή διακυβέρνησης με δημοκρατική επικάλυψη αλλά καμιά δημοκρατική λογική και ουσία. Και με όλα τα προβλήματα που ακολουθούν ένα τέτοιο καθεστώς: αδυναμία να ανταποκριθεί σε κοινωνικές ανάγκες, διαφθορά, εργαλειοποίηση των θεσμών.

Και αυτό που συνέβη στον Βίκτορ Όρμπαν είναι ένα μάθημα για κάθε κυβέρνηση που πιστεύει ότι πλέον δεν οφείλει να λογοδοτεί στην κοινωνία, για κάθε κυβέρνηση που έχει γίνει πια καθεστώς. Γιατί δείχνει ότι κάποια στιγμή υπάρχει ένα όριο για κάθε κυβέρνηση, ένα όριο που αφορά το πόσα μπορεί να ανεχτεί μια κοινωνία, ένα όριο που όταν ξεπεραστεί, τότε θα εμφανιστεί και η εναλλακτική λύση και θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να πανηγυρίσει, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ακριβώς για να δείξει ότι συμμερίζεται το ευρύτερο κλίμα ανακούφισης για την αλλαγή στην Ουγγαρία, αλλά θα ήταν καλό να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που έγινε στην Ουγγαρία είναι ιδιαίτερα διδακτικό και να το λάβει υπόψη σαν μια προειδοποίηση.

Γιατί, κακά τα ψέματα, μπορεί να είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την Ουγγαρία του Όρμπαν ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη διαρκή παραβίαση των βασικών κανόνων του κράτους δικαίου, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η χώρα μας, ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αποτελεί ακριβώς το «υπόδειγμα» ως προς τη θεσμικότητα και την προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με διάφορους υπουργούς μάλιστα να αναφέρονται σε αυτό τον ευρωπαϊκό θεσμό με τον ίδιο απαξιωτικό τρόπο που η ουγγρική κυβέρνηση συνήθιζε να απαντά όταν κατηγορείτο για παραβίαση των κανόνων δικαίου, μια κυβέρνηση που μάλλον έχει τα ευρωπαϊκά πρωτεία στον αριθμό βουλευτών και υπουργών υπό ποινική διερεύνηση, μια κυβέρνηση που βαρύνεται με την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών, που αποδεδειγμένα πια οργανώθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια κυβέρνηση που έχει προσπαθήσει να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη – τι άλλο δείχνει η προσπάθεια παρακολούθησης και δικαστικών; –, και βέβαια μια κυβέρνηση που έχει συστηματικά επενδύσει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού για αυτή μηντιακού οικοσυστήματος, αξιοποιώντας σε αυτή την κατεύθυνση και τη διαχείριση της κρατικής διαφήμισης.

Και βέβαια, όποιος θέλει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην κατεύθυνση των αναλογιών με την Ουγγαρία, δεν θα μπορούσε να παραλείψει και το γεγονός ότι και εδώ έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για μια κυβέρνηση για την οποία ο ορισμός της ανάπτυξης συγκεφαλαιώνεται στο «να ευημερούν οι αριθμοί, και ας δυστυχούν οι άνθρωποι».

Για όλους αυτούς τους λόγους και σε πείσμα όλων των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ανήκαν σε διαφορετικούς συνασπισμούς στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαν να κάνουν στη Νέα Δημοκρατία – λάθος που ήδη κάνουν διάφορα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ – είναι να δουν στις εξελίξεις στην Ουγγαρία τη δικαίωση της δικής τους πολιτικής ή – ακόμη χειρότερα – κάποιο προμήνυμα της δικής τους εκλογικής νίκης.

Γιατί στην πραγματικότητα όλα δείχνουν μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στις δημοκρατίες έχουμε εκλεγμένες κυβερνήσεις που όταν είναι αντιμέτωπες με τη λαϊκή δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία, χάνουν στις εκλογές και έρχονται άλλες στη θέση τους, ακόμη και όταν μοιάζουν να είναι «αμετακίνητες» και να έχουν γίνει «καθεστώς». Και έτσι δεν είναι καθόλου μα καθόλου δεδομένο ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που θα πανηγυρίζει στις επόμενες εκλογές, όποτε και εάν γίνουν.

Σούπερ μάρκετ: Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα 

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Editorial
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Αυτοκρατορική αλαζονεία
Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

