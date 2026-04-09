«Ξέσπασε» φωτιά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ρίο – Καταστράφηκε μεγάλο μέρος της οροφής (vids)
Καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της οροφής σε Ολυμπιακό Στάδιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο μετά από φωτιά που ξέσπασε.
Φωτιά ξέσπασε σε Ολυμπιακό Στάδιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία και καταστράφηκε μεγάλο μέρος της οροφής του ολυμπιακού ποδηλατοδρομίου.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη κάτω από ποιες συνθήκες ξέσπασε η πυρκαγιά, για την κατάσβεση της οποίας χρειάστηκαν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις.
Δείτε το βίντεο από τη φωτιά στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο:
Massive Fire Engulfs Rio Olympic Park Velodrome Roof | No Casualties Reported #RioFire #BrazilNews #OlympicPark #Velodrome #Rio2016 #BreakingNews #DroneFootage #InternationalNews #FireUpdate #GlobalNews pic.twitter.com/PouF6rHMqC
— Express News (@ExpressNewsPK) April 9, 2026
Συγκεκριμένα, περισσότερα από 20 οχήματα και 80 πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο και κατάφεραν να μην επιτρέψουν στη φωτιά να κάψει όλη την οροφή του σταδίου.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή κανενός, ενώ επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε σημαντική ζημία στο Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας το οποίο στεγάζεται στο στάδιο.
Ο δήμαρχος του Ρίο διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία ζημιά-καταστροφή σε κάποιο έκθεμα.
Rio de Janeiro’s Olympic velodrome has been damaged following a fire, which required about 80 firefighters and 20 fire trucks to bring under control. 🔥🚒
The velodrome was built for the 2016 Rio Olympics and is administered by the city government. 🚴🏟️ https://t.co/5Y54jtM1Dm pic.twitter.com/Qcr3Wiwycn
— ABC SPORT (@abcsport) April 9, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις