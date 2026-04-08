Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Πολιτική Γραμματεία 08 Απριλίου 2026, 19:58

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

ΡεπορτάζΓιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ένα ανησυχητικό μοτίβο προκύπτει από την πορεία των ερωτήσεων που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, δεκαεννιά ερωτήσεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς από τις 25 Ιουνίου του 2024 μέχρι σήμερα, δηλαδή κατά την περίοδο που απομακρύνθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης και ανέλαβε το υπουργείο ο Κώστας Τσιάρας, έχουν μείνει χωρίς απάντηση από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με το άρθρο 126 του κανονισμού της Βουλής, οι ερωτήσεις οφείλουν να απαντώνται εντός εικοσιπέντε ημερών, αλλιώς θεωρούνται εκπρόθεσμες. Σε αυτή την περίπτωση κάποιες από αυτές είθισται να γίνονται ως επίκαιρες ερωτήσεις και άρα να απαντώνται προφορικά μέσα στη Βουλή.

Ωστόσο, οι επίκαιρες ερωτήσεις ανά κοινοβουλευτική ομάδα είναι περιορισμένες σε αριθμό και άρα μεγάλο μέρος των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων αυτών, απλά δεν έλαβαν ποτέ απάντηση.

Το πιο ενδιαφέρον με την αλληλουχία των αναπάντητων ερωτήσεων, όμως, είναι ότι αντανακλούν τη συνολικότερη σιωπή και άρα την ανεπαρκή λογοδοσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η στάση, όπως αποδεικνύεται, υπήρξε πάγια, ασχέτως των εξελίξεων στην υπόθεση.

Οι απαρχές

Στις πρώτες τέσσερις αναπάντητες ερωτήσεις, μάλιστα, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, καταγράφονται σημαντικά κομμάτια του παζλ του σκανδάλου, χωρίς καν αυτό να έχει έρθει ακόμα στην επικαιρότητα – παρότι στο παρασκήνιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη υποβάλλει από τον Μάιο μηνυτήρια αναφορά για 100 υπόπτους και υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 2,9 εκ. ευρώ επιδοτήσεων.

Χαρακτηριστικά, σε ερώτηση στις 25/6 αναφέρονται «η πραγματικά εντυπωσιακή γεωγραφική κατανομή των δεσμευμένων ΑΦΜ (71% στην Κρήτη)» και οι πλημμελείς ή ανύπαρκτοι έλεγχοι, ενώ διερωτάται η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ πόσα από τα 16.000 δεσμευμένα ΑΦΜ έχουν φτάσει στον οικονομικό εισαγγελία, τα δικαστήρια και τον ΣΔΟΕ.

Αντίστοιχα, στις 19/9 διερωτάται το ΥΠΑΑΤ τι έχει γίνει με την ενεργοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, επισημαίνοντας τον καταλογισμό προστίμων συνολικού ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η εικονική κατανομή βοσκοτόπων μέσω της ‘τεχνικής λύσης’, διαιωνίζει στρεβλώσεις και αδικίες στην κατανομή των ενισχύσεων». Η ερώτηση έμεινε αναπάντητη.

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν μεν αποκαλυφθεί οι τριγμοί στον οργανισμό, έχουν έρθει στην επιφάνεια οι πρώτες αιχμές για την καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου από τη διεύθυνση ελέγχων λόγω της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε παραιτηθεί η διοίκηση Μπαμπασίδη και είχαν διαφανεί τα βασικά στοιχεία του σκανδάλου (δεσμευμένα ΑΦΜ στην Κρήτη, υπερπλεόνασμα δηλώσεων), αλλά δεν είχαν γίνει ακόμα οι πρώτες διώξεις που θα ακολουθούσαν στις αρχές του 2025.

Στις 2 Δεκεμβρίου, η Νέα Αριστερά καταθέτει ερώτηση με θέμα «Καταρρέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβερνητική αδράνεια και τα πολλαπλά σκάνδαλα στον αγροτικό τομέα», όπου πραγματοποιεί μια επισκόπηση όσων έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή και με 14 ερωτήματα προς το ΥΠΑΑΤ ζητάει εξηγήσεις για όλα τα ύποπτα φαινόμενα που έχουν σημειωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Στις 23 Δεκεμβρίου, παραμονές των Χριστουγέννων του 2024, οι βουλευτές της Νε.Αρ. καταθέτουν ερώτηση για απάτες που έχουν γίνει στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για ενισχύσεις και την άρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να διασταυρώσει τα στοιχεία και να πραγματοποιήσουν ελέγχους.

Αμφότερες οι ερωτήσεις μένουν αναπάντητες.

Πριν την καταιγίδα

Τους πρώτες μήνες του 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ακόμα πιο εντατικά τις πιθανές παρατυπίες σε πλήθος υποθέσεων που αφορούν ενισχύσεις του οργανισμού και συναντά μια μη-ικανοποιητική συνεργασία από την πλευρά των ελληνικών αρχών. Το θέμα έχει αρχίσει να ακούγεται λίγο παραπάνω, αλλά χωρίς να έχει πάρει ακόμα την έκταση που θα έπαιρνε αργότερα.

Στις 2 Μαΐου, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταθέτουν ερώτημα προς το ΥΠΑΑΤ όπου ρωτούν για τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα εμπόδια που αυτή συναντάει, για την υπόθεση Τυχεροπούλου με περισσότερες λεπτομέρειες από πριν, για τα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η Κομισιόν στην Ελλάδα και για τις ευθύνες των αρμοδίων υπουργών.

Η ερώτηση μένει φυσικά κι αυτή αναπάντητη. Στις 21 Μαΐου, δε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με μια κίνηση που προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στην ελληνική κυβέρνηση, βγάζει σχετική ανακοίνωση, ρίχνοντας περισσότερο φως στο σκάνδαλο.

Λίγες ημέρες αργότερα, πέφτουν τίτλοι τέλους για τη βραχύβια διοίκηση Σαλάτα στον Οργανισμό και ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σε μια μεταβατική κατάσταση που προκαλεί μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων και για τις επιπτώσεις των καταλογισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα αρχίζει να μαίνεται η πολιτική κρίση για την εμπλοκή διαφόρων προσώπων της κυβέρνησης.

Τέσσερις είναι οι σχετικές αναπάντητες ερωτήσεις μόνο στο δεύτερο μισό του Ιουνίου του 2025. Με την πρώτη εξ αυτών στις 17 Ιουνίου ζητείται να κομιστεί στη Βουλή το ξεχασμένο Action Plan για την αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε εξαγγελθεί από το 2023, καθώς επίσης και οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την πορεία υλοποίησής του. Συμπτωματικά, αργότερα την ίδια μέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλογίσει πρόστιμο-μαμούθ 415 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο για κακοδιαχείριση και ελλιπείς ελέγχους των επιδοτήσεων. Δεν είναι σαφές σε τι βαθμό φταίει αυτή η σύμπτωση που το ερώτημα μένει αναπάντητο.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τα τέλη του μήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή, έχοντας σκοντάψει στα ονόματα των Αυγενάκη και Βορίδη, με τον δεύτερο να παραιτείται από τη θέση του υπουργού Μετανάστευσης στις 27 Ιουνίου.

Εν τω μεταξύ, μάταια θα καταθέσουν ερωτήσεις προς το ΥΠΑΑΤ οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς για τις δηλώσεις και τις επιδοτήσεις του 2025 (23 Ιουνίου), για τις παρατυπίες στις επιδοτήσεις της μελισσοκομίας (25 Ιουνίου) και για το γεγονός ότι διαιρώντας το παραγόμενο γάλα με τον αριθμό των δηλωμένων αιγοπροβάτων, ένα ζώο στα Τρίκαλα φαίνεται να παράγει κατά μέσο όρο 115 λίτρα γάλα, ενώ στα Χανιά μόλις 10 (στις 30 Ιουνίου).

Η τελευταία φάση

Ο Ιούλιος του 2025 είναι ο μήνας κατά τον οποίον το σκάνδαλο έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα πια και έρχονται στην επιφάνεια όλο και περισσότερες λεπτομέρειές του. Επτά είναι εκείνον τον μήνα οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις της Νέας Αριστεράς που θα μείνουν αναπάντητες – οι έξι από αυτές κατατίθενται τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες του μήνα.

Στις 3 Ιουλίου, ακολουθώντας τα πρώτα δημοσιεύματα που αφορούν τη διαφαινόμενη απάτη με το Εθνικό Απόθεμα οι βουλευτές ζητούν από το ΥΠΑΑΤ τον συνολικό αριθμό αιγοπροβάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα στοιχεία κατανομής του Εθνικού Αποθέματος και εκθέσεις και πορίσματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου που αφορούν σε αυτό. Δεν παίρνουν τίποτα.

Μπαράζ τριών διαφορετικών ερωτήσεων των βουλευτών της Νέας Αριστεράς σημειώνεται στις 7 Ιουλίου: η πρώτη επανέρχεται στο θέμα του Εθνικού Αποθέματος, ζητώντας στοιχεία για τους παραγωγούς που έκαναν αιτήσεις και τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν.

Η δεύτερη είναι για την εγκύκλιο της διοίκησης Παπά στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, που αμέσως μετά την απομάκρυνση Βάρρα είχε χαλαρώσει τους ελέγχους, ενώ παράλληλα συστήνει στο Κοινοβούλιο τον χαρακτήρα του «Φραπέ», με καταγγελίες ότι καθυστέρησαν σκόπιμα οι έλεγχοι των ΑΦΜ μέχρι να εκδοθεί η ευνοϊκή εγκύκλιος.

Η τρίτη της ίδιας ημέρας επανέρχεται με περισσότερα στοιχεία στην αναπάντητη ερώτηση του Δεκεμβρίου του 2024 για τις απάτες στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές ρωτούν γιατί η προηγούμενη σχετική τους ερώτηση έμεινε αναπάντητη – άλλα ούτε και σ’ αυτό θα πάρουν απάντηση.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 10 Ιουλίου, οι βουλευτές ρωτάνε για τα ΑΦΜ που δεσμεύτηκαν επί Σημανδράκου και αποδεσμεύτηκαν επί Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και Αυγενάκη στο υπουργείο. Ζητούν να μάθουν τι απέγιναν οι έλεγχοι, ποια μεθοδολογία ακολουθήθηκε και τι έχει βρεθεί. Στις 15 Ιουλίου θα πιέσουν το ΥΠΑΑΤ να απαντήσει ποιος θα πληρώσει για το θηριώδες πρόστιμο που επιβλήθηκε λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θα απειληθούν οι μελλοντικές ενισχύσεις, σε ποιο ταμείο θα πάνε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και τι θα γίνει με τους ελέγχους. Και στις 21 Ιουλίου, θα κλείσουν τη θερινή σεζόν της σιωπής του ΥΠΑΑΤ, ρωτώντας για το σκάνδαλο με ακόμα πιο ξεκάθαρες πληροφορίες και αριθμούς.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, τα κονδύλια για τις επιδοτήσεις έχουν παγώσει, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν έχει ολοκληρωθεί, η επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιφέρει ένα επιπρόσθετο πλήγμα στους κτηνοτρόφους. Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επανέρχονται για μια τρίτη και τελευταία φορά πριν την έναρξη της Εξεταστικής Επιτροπής στο ζήτημα της αναπάντητης ερώτησης με τα Οικολογικά Σχήματα και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Ο Κώστας Τσιάρας έχει ανακοινώσει ότι σχετικές καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση του από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς του επισημαίνουν ότι αυτές οι καταγγελίες είχαν τεθεί υπ’ όψιν του μέσα από τις αναπάντητες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις τους. Δεν παίρνουν απάντηση.

Λίγες ημέρες μετά, στις 15 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή και το μεγαλύτερο μέρος του κοινοβουλευτικού ελέγχου μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της. Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2026, ωστόσο με την Εξεταστική να οδηγείται σταδιακά στο κλείσιμο, απευθύνουν ξανά ερώτημα προς το ΥΠΑΑΤ για τη συνέχιση του πάρτυ στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από την ΚΥΑ Τσιάρα για την εφαρμογή της «τεχνικής λύσης».

Σε αυτό, θέμα που έχει αναδείξει σε σειρά ρεπορτάζ και το in, δεν έχει απαντήσει κανείς αρμόδιος μέχρι σήμερα, είτε εντός, είτε εκτός Βουλής.

…και αυτή που απαντήθηκε

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο κι αυτή η σπάνια περίπτωση στην οποία οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς λαμβάνουν απάντηση για το θέμα. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2024, καταθέτουν ερώτηση προς το ΥΠΑΑΤ που καλύπτει όσα είναι γνωστά για το ζήτημα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ρωτούν για την απόκλιση ανάμεσα στους υπολογισμούς των αιγοπροβάτων από την ΕΛΣΤΑΤ και το ΥΠΑΑΤ. Για την υπέρμετρη αύξηση των αιγοπροβάτων στην Κρήτη. Για το ζήτημα του γάλακτος ανά ζώο. Επίσης, αν έχουν γίνει διασταυρωτικοί έλεγχοι για τα αιγοπρόβατα ανά περιφερειακή ενότητα και ποια είναι τα αποτελέσματά τους.

Κατά παρέκκλιση από τα ειωθότα, σχεδόν έναν μήνα αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου του 2024, το ΥΠΑΑΤ μέσω του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα επιλέγει να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση.

Για την απόκλιση ανάμεσα στον δηλωμένο αριθμό των ζώων για επιδοτήσεις και το δυσανάλογα μικρό παραγόμενο γάλα που δηλώνεται στο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο κ. Κέλλας υποστηρίζει ότι «μια σημαντική ποσότητα πρόβειου και αίγειου γάλακτος που παράγεται, παραμένει στη γεωργική εκμετάλλευση και δεν παραδίδεται στις γαλακτοβιομηχανίες». Μάλιστα, για το 2023 υπολογίζει ότι το 23% του πρόβειου και το 54(!)% του αίγειου γάλακτος δεν παραδίδονται στις γαλακτοβιομηχανίες.

Στη δε ερώτηση για τους ελέγχους, απαντάει ότι το 2023 έγιναν 417 έλεγχοι σε 92.525 αιγοπρόβατα και το 2024, 242 έλεγχοι σε 50.199 αιγοπρόβατα. Το τι βρήκαν οι έλεγχοι αυτοί δεν απαντιέται –  όπως και τα υπόλοιπα σκέλη της ερώτησης που έκαναν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών – Από πότε θα ισχύει
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία
«Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα

Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος
Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

Δημήτρης Τερζής
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς
Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι
Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Νικόλαος Κώτσης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port
Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)
Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)
Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν με την ήττα της ΑΕΛ, καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας των πλέι άουτ.

Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

