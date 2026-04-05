Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 11:00 στο Κέντρο λόγω αγώνα δρόμου στο Πεδίο του Άρεως
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για τις ανάγκες του 9ου Αγώνα «Πεδίο Άρεως – Στις γειτονιές της Αθήνας».
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 11:00 το πρωί ανακοίνωσε η Τροχαία για το κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της διεξαγωγής του 9ου αγώνα δρόμου «Πεδίο Άρεως – Στις γειτονιές της Αθήνας».
Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, θα εφαρμοστούν:
- προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας
- απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
σε βασικούς δρόμους και σημεία γύρω από το Πεδίο Άρεως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.
Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν καθ’ όλο το μήκος των παρακάτω οδών, καθώς και στις κάθετες οδούς τους μέχρι την πρώτη παράλληλη:
- Μαυρομματαίων
- Ευελπίδων
- Μουστοξύδη
- Βαλτινών
- Μπούσγου
- Πριγκηποννήσων
- Αγλαοφώντος
- Μεγαλουπόλεως
- Πλατεία Γκύζη
- Γκύζη
- Μομφεράτου
- Π. Ιερεμίου
- Λομβαρδού
- Βαρβάκη
Ιδιαίτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα.
Οδηγίες προς τους οδηγούς
Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνα καλούνται:
- να επιδείξουν αυξημένη προσοχή
- να ακολουθούν την οδική σήμανση
- να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας
Στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
