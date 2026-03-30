Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο ΟΑΚΑ σε ένα ντέρμπι γοήτρου

Με το ντέρμπι των «αιωνίων» θα πέσει η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το απόγευμα της Δευτέρας (30/3, 19:00) ο Παναθηναϊκός (17-4) θα υποδεχθεί στο «T-Center» τον Ολυμπιακό (20-0).

Το παιχνίδι δεν έχει κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι Πειραιώτες θα είναι σίγουρα πρώτοι και θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα σημαντικό 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» απέναντι σε Ντουμπάι και Μονακό, ενώ έχει μπροστά του τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (2/4, 20:00).

Οι απουσίες που θα έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

Τα ερωτηματικά για τους διαθέσιμους είναι πάντως αρκετά, καθώς οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα) Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (γαστρεντερίδα), Τζέριαν Γκραντ (ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού), Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού) δεν προπονήθηκαν την προηγούμενη μέρα του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 85-84 στη Βαλένθια. Εκτός θα μείνει ο τιμωρημένος Εβάν Φουρνιέ, ενώ δεν είναι δηλωμένοι στο εγχώριο ρόστερ οι Μουστάφα Φαλ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κόρι Τζόσεφ. Το δίλημμα που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας αφορά την εξάδα των ξένων, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Φρανκ Νιλικίνα να δείχνουν ότι έχουν καπαρωμένη θέση.

Οι διαιτητές του αγώνα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, και θα οριστούν μερικές ώρες πριν το παιχνίδι.

Αυτό θα είναι το 224ο ματς μεταξύ των δύο ομάδων σε επίπεδο Α’ Εθνικής. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 120 έναντι 103 νικών του Ολυμπιακού. Στα ματς που οι «πράσινοι» ήταν γηπεδούχοι το επιμέρους σκορ είναι 82-29.

Φέτος ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Πειραιώτες νίκησαν στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL (90-86) και στα δύο ματς της Euroleague (82-87 στο Telekom Center, 86-80 στο ΣΕΦ), ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 79-68 στον τελικό του Κυπέλλου.