«Μια νύχτα μόνο» στο MEGA – Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο
Το 59ο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο» έρχεται απόψε στις 21:40 στο MEGA.
Το 59ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40!
Ο Οδυσσέας βρίσκεται προφυλακισμένος για τη δολοφονία της Ευθυμίου, καθώς όλα τα στοιχεία είναι εναντίον του, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πείσει τη Ναταλία να πει στις Αρχές όσα γνωρίζει.
Στο σπίτι των Νταγιάννων γίνεται χαμός, όταν η Άσπα προσκαλεί σε δείπνο τον Στάθη.
Επεισόδιο 59
Ο Οδυσσέας κατηγορούμενος για το φόνο της Ευθυμίου, περνάει τη νύχτα στο κρατητήριο. Στο βίντεο της Ευθυμίου που τον στοχοποιεί προστίθενται και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στην πόρτα του δωματίου, όπου έγινε ο φόνος, κάνοντας την υπεράσπιση του πλέον ακόμα δυσκολότερη υπόθεση. Η Κατερίνη λυγίζει στην εικόνα του γιου της μέσα στο κελί και η Αλεξάνδρα φέρνει την Αρετή αντιμέτωπη με τις ευθύνες της, χρεώνοντάς της όλον αυτόν τον εφιάλτη που ζει ο Οδυσσέας. Η Άσπα κάνει το λάθος να φέρει τον Στάθη μέσα στο σπίτι του Νταγιάννου, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πείσει τη Ναταλία να καταθέσει όλα όσα ξέρει για τα πρόσωπα που κυνηγούσαν την Ευθυμίου στις αρχές, προκειμένου να βοηθήσουν τον Οδυσσέα.
Συντελεστές
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA
