Η Γερμανία δρομολογεί φόρο στα ποτά με ζάχαρη – Προς απαγόρευση για τα παιδιά τα ενεργειακά ποτά

Η Γερμανία εξετάζει πρόταση για τη φορολόγηση των αναψυκτικών και ποτών που περιέχουν ζάχαρη, καθώς και απαγόρευση των λεγόμενων ενεργειακών ποτών για τους κάτω των 16 ετών, καθώς οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας βρίσκουν διακομματική στήριξη.

Την Παρασκευή η πρόταση θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στην Bundesrat, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα 16 κρατίδια της Γερμανίας, το πρώτο βήμα για τη νομοθετική ρύθμιση.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πρόταση δεν καθορίζει το ύψος του φόρου στη ζάχαρη, προβλέπει όμως ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν σε πρωτοβουλίες για την υγεία.

«Οι εταιρείες τροφίμων πρέπει να έχουν κίνητρο να επανεξετάσουν τις συνταγές τους και να μειώσουν την περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Μέχρι σήμερα, τέτοιο κίνητρο δεν υπήρχε» δήλωσε ο Ντάνιελ Γκίντερ, πρωθυπουργός του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και εισηγητής της πρότασης.

Η πρόταση προβλέπει ακόμα ηλικιακό περιορισμό στα ενεργειακά ποτά λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε καφεΐνη, ταυρίνη και ζάχαρη.

«Τα ενεργειακά ποτά δεν είναι ακίνδυνα ροφήματα της μόδας. Μπορούν να φέρουν πραγματική επιβάρυνση, ειδικά για τα παιδιά» δήλωσε ο Γκίντερ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 100 χώρες έχουν επιβάλει φόρο στα ποτά με ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένων των μισών χωρών-μελών της ΕΕ, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Πορτογαλία.

Αν και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του Γκίντερ είχε απορρίψει την πρόταση τον Φεβρουάριο, αρκετοί βουλευτές του έχουν έκτοτε προσφέρει στήριξη, μαζί με τους Πρασίνους και τους Σοσιαλδημοκράτες.

Περίπου το 60% των Γερμανών στηρίζουν το μέτρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που παρουσίασε τον Φεβρουάριο η εταιρεία Forsa.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2024 από ερευνητές του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου εκτιμούσε ότι η φορολόγηση των ζαχαρούχων ποτών στα επίπεδα της Βρετανίας θα μείωνε την ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης κατά 2-3 γραμμάρια.

Επιπλέον, θα προλάμβανε ή θα καθυστερούσε περίπου 224.000 περιστατικά διαβήτη τύπου 2 σε ορίζοντα 20 ετών και θα εξοικονομούσε έτσι 16 δισ. ευρώ.