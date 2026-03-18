Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/3): Δράση με Champions League και τον επαναληπτικό τελικό του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/3).
Γεμάτο είναι και σήμερα (18/3) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με τη φάση των «16» του Champions League να ολοκληρώνεται και να κλειδώνουν τα ζευγάρια στους «8», ενώ σημαντικές αναμετρήσεις υπάρχουν και για τις ελληνικές ομάδες σε BCL και FIBA Europe Cup.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/3)
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Youth League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF Χάντμπολ ανδρών
17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φερεντσβάρος UEFA Europa League
19:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup Προημιτελικός
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τόφας – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια CEV Challenge Cup
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
21:00 Novasports Prime Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα Eurocup Προημιτελικός
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα Champions League
22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2 HD Λίβερπουλ – Γαλατασαράι Champions League
