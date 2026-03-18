Gaming στο εργαστήριο – Πώς το θρυλικό βιντεοπαιχνίδι Doom έγινε εργαλείο έρευνας

Όταν το Doom πρωτοπαρουσιάστηκε το 1993, κανείς δεν είχε φανταστεί πόσο δημοφιλές θα γινόταν μεταξύ των επιστημόνων. Το παιχνίδι shoot ’em up έχει χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα ερευνών, από τη βελτίωση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τις επιδράσεις των βιντεοπαιχνιδιών στην ψυχολογία.

Το Doom, αναφέρει το περιοδικό Nature, έχει επίσης εμπνεύσει μια τάση στην οποία επιστήμονες και προγραμματιστές προσπαθούν να τρέξουν το παιχνίδι σε διαφορετικές συσκευές –από κομπιουτεράκια μέχρι ψηφιακά τεστ εγκυμοσύνης και δορυφόρους.

Τον περασμένο μήνα, ερευνητές της αυστραλιανής εταιρείας Cortical Labs ανέφεραν ότι έτρεξαν το παιχνίδι σε ένα δίκτυο ζωντανών ανθρώπινων νευρώνων που ζουν πάνω σε μια πλάκα πυριτίου, ένα είδος ζωντανού υπολογιστή. Ήταν η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων αφότου κατάφεραν να τρέξουν το απλούστερο παιχνίδι Pong το 2021.

Όπως ανέφερε στο Nature ο Έιλον Λέφερ, μέλος της ερευνητικής ομάδας της Cortical Labs, έμπνευση έδωσαν τα meme που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, όπως «Τρέχει το Doom» ή «Μπορεί να τρέξει το Doom;».

Τα meme αυτά αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που παίζει το παιχνίδι στην επιστημονική έρευνα, σχολίασε ο Μαρς Μπάτφιλντ-Άντισον, προγραμματιστής και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Τασμανίας στο Χόμπαρτ της Αυστραλίας.

Τα παιχνίδια απαιτούν την ίδια ευρηματικότητα που απαιτείται για την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων, εξήγησε. ««Το να φτιάξεις κάτι αστείο δεν απαιτεί λιγότερη δουλειά από το να φτιάξεις κάτι τεχνικά περίπλοκο».

Το Doom δεν είναι το μόνο βιντεοπαιχνίδι που χρησιμοποιείται στην έρευνα. Το Minecraft έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το multiplayer βιντεοπαιχνίδι World of Warcraft έχει αξιοποιηθεί στην προσομοίωση επιδημιών.

Το Doom, όμως, είναι δημοφιλέστερο μεταξύ των ερευνητών επειδή ο κώδικάς του δημοσιεύτηκε το 1997 από τον Τζον Κάρμακ, έναν από τους προγραμματιστές της εταιρείας id Software που ανέπτυξε το παιχνίδι.

Η διάθεση του κώδικα επέτρεψε στους προγραμματιστές να προσαρμόζουν το παιχνίδι ώστε να τρέχει σε διαφορετικές συσκευές, είπε ο Μπάτφιλντ-Άντισον.

Η Λόρεν Ράμλαν, βιολόγος του MIT, δημιούργησε το 2023 φθορίζουσες αποικίες του βακτηρίου Eschericia coli για να προβάλλει τα πρώτα καρέ του Dooom.

Την ίδια χρονιά, ερευνητές κατάφεραν να τρέξουν το παιχνίδι σε έναν νανοδορυφόρο της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA. Όταν η αποστολής πλησίαζε στο τέλος της, ο μηχανικός Ζορζ Λαμπρές στη Νέα Υόρκη και ο συνεργάτης του Όλαφουρ Βάγκε στο Όσλο τροποποίησαν και εκτέλεσαν το παιχνίδι για δείξουν ότι ο δορυφόρος δεν είχε υποστεί βλάβες από τη διαστημική ακτινοβολία.

Σύμφωνα με τον Λαμπρές, οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους ενθαρρύνουν το ευρύ κοινό να ασχοληθεί με την επιστήμη.

«Η ενημέρωση του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για τις διαστημικές υπηρεσίες, οπότε οι η προσοχή που αποκτούμε λέγοντας ‘τρέχει το Doom’ είναι ανεκτίμητη» είπε.