Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/3): Δράση με Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Champions League

Πολιτική Γραμματεία

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.