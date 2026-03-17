Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/3): Δράση με Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Champions League
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/3).
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης (17/3) ξεχωρίζει η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague στις 21:15, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης και οι πρώτες ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/3):
17:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Δανία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ Eurocup Προημιτελικός
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ Champions League
20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup Προημιτελικός
21:00 Novasports 4HD Παρτίζαν – Ντουμπάι Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άρσεναλ – Λεβερκούζεν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν EFL League One
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League
