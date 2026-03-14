newspaper
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 16:58

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ⁠ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ελπίζει ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλα κράτη θα στείλουν πλοία στην περιοχή.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του, «πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή».

«Εύκολο» για το Ιράν να στείλει drones, να ρίξει νάρκη ή να εκτοξεύσει πύραυλο

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ έχουν «ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς», όπως αναφέρει, «να στείλουν ένα ή δύο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτή τη θαλάσσια οδό, ανεξάρτητα από το πόσο βαριά έχουν ηττηθεί».

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτό τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», προσδοκά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και προσθέτει πως «εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή και θα καταρρίπτουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα κάνουμε τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, ασφαλή και ελεύθερα!», υποστηρίζει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 15:34

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Σύνταξη
Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

Σύνταξη
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Απόρρητο