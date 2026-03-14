Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανήλθε, με δηλώσεις του από το Μπλόκο της Καλογρέζας, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας πως ύστερα από τις αποκαλύψεις του αφεντικού της Intellexa για το Predator, η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει.
«Μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις της ισραηλινής εταιρείας που έδωσε τα λογισμικά του Predator στην κυβέρνηση, όπως είπε, σε κυβερνητικές και σε άλλες κρατικές αρχές, τηρώντας μάλιστα, όπως ειπώθηκε, τον νόμο, το ευρωενωσιακό δίκαιο, αυτό που ισχύει στην ΕΕ και την Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να ξανανοίξει το ζήτημα γι’ αυτό το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου στη λογική και με βάση το δόγμα της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’, βρέθηκαν στο στόχαστρο πολιτικοί, στρατιωτικοί, απλοί πολίτες της χώρας μας, όπως και πολιτικά κόμματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
«Ευθύνες κυβέρνησης και Μητσοτάκη στο εγκληματικό σκάνδαλο»
Ο κ. Κουτσούμπας ζήτησε «να ανοίξει το θέμα, επίσης, για όλους αυτούς, για τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, οι υπουργοί της, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενέχεται σε αυτό το μεγάλο εγκληματικό σκάνδαλο», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, προσέθεσε, «ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό», ενώ σημείωσε πως «σε αυτό τον αγώνα θα είμαστε μαζί με τον λαό, μαζί με το λαϊκό κίνημα, μπροστά, να διεκδικούμε και να απαιτήσουμε να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο».
