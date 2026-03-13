14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Η συγγραφέας του εκρηκτικού ΜΙΞΕΡ επιστρέφει: «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου
Culture Live 13 Μαρτίου 2026, 14:56

Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που - με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια - στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα

Μετά από δύο διαδοχικές sold out σεζόν στην Αθήνα και γεμάτα θέατρα σε Ελλάδα και εξωτερικό με το εκρηκτικό «Μίξερ», η Ζέτη Φίτσιου επιστρέφει με την νέα της κωμωδία «Οι Από Κάτω» (Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, 2022). Με τον Κώστα Σιλβέστρο ξανά στη σκηνοθεσία, στήνουν μια σύγχρονη, αιχμηρή κωμωδία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με καυστικό χιούμορ αλλά και ευαισθησία, παίζουν ανάμεσα στο λογικό και το παράλογο και φωτίζουν – με βαθιά ανθρώπινη και διεισδυτική ματιά – τις ρωγμές των ανθρώπων που παλεύουν να ακουστούν και να γίνουν ορατοί.

Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που – με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια – στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα.

Ποιοι είναι οι «Από πάνω» και ποιοι οι «Από κάτω»; Το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας, αλλά ιεραρχίας: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου. Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη «μικρή» καθημερινότητα και τη μετατρέπει σε μεγάλο ερώτημα: τελικά, πού είναι καλύτερος ο κόσμος για να ζει κανείς; «Από πάνω», εκεί όπου όλα φαίνονται ή «Από κάτω» εκεί όπου όλα αποκαλύπτονται;

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου (2022)

Η Ζέτη Φίτσιου απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου το 2022 για το έργο της «Οι Από Κάτω». Το έργο, σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, διακρίθηκε για την πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα δραματουργία του, τον καθαρό χειρισμό χαρακτήρων και τη φαντασία. Η θεματολογία του διακρίνεται από πρωτοτυπία και η ανθρώπινη παρουσία συνομιλεί με σύγχρονα θέματα.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Ερρίκος και ο Βλάσης, δύο κατάδικοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους μόλις καθαρίσουν εντελώς τον χώρο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς από πάνω τους υπάρχει μια μεγάλη τρύπα, από την οποία πέφτουν όλα τα σκουπίδια του «επάνω» κόσμου. Έτσι, ενώ ο Ερρίκος κι ο Βλάσης προσπαθούν να διατηρήσουν τον υπόνομό τους καθαρό, αυτός ξαναβρομίζει ασταμάτητα. Οι δυο φυλακισμένοι κάνουν συνεχώς αιτήσεις στον Δήμο για να κλείσει την τρύπα, αλλά πάντοτε τους αγνοούν. Τί θα γίνει όταν από την ανοιχτή τρύπα πέσει στον υπόνομο, μαζί με έναν σωρό σκουπιδιών, η Έμυ, η πιο διάσημη ινφλουένσερ της χώρας; Αυτή η πτώση πρόκειται να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή και των τριών πρωταγωνιστών!

Σκηνοθετικό σημείωμα

Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο της Ζέτης Φίτσιου, με κέρδισαν το χιούμορ και η ευαισθησία με την οποία απέδωσε τους ήρωές της. Τρεις χαρακτήρες που, μέσα από τις αδυναμίες και τις προσωπικές τους ρωγμές, γίνονται απρόσμενα αστείοι, αναγνωρίσιμοι και βαθιά ανθρώπινοι. Θέλουν να ακουστούν, να γίνουν ορατοί από την «επάνω» κοινωνία – κάτι που συχνά το προσπαθούν με τους πιο λάθος και, τελικά, πιο κωμικούς τρόπους.
Σκηνοθετικά, βλέπω το έργο «Οι Από Κάτω» σαν έναν ιδιόμορφο ενδιάμεσο χώρο, όπου το λογικό συναντά το παράλογο, η κωμωδία συναντά την συγκίνηση και η καθημερινότητα γλιστρά με έναν τρόπο ιδιαίτερο στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής του ανθρώπου.
Για μένα, αυτό το έργο είναι πάνω απ’ όλα μια κωμωδία για την ανάγκη μας να υπάρχουμε σε μια κοινωνία γεμάτη παραλογισμούς και αποκλεισμούς. Και ίσως, στους ήρωες του έργου, διακρίνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Κώστας Σιλβέστρος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Έργο: Ζέτη Φίτσιου
Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος
Μουσική: Ecati
Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Τέλλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σπεραντζάς
Φωτογραφίες – Trailer: Διονύσης Κούτσης
Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Κ. Τσίγκας
Μακιγιάζ φωτογράφισης: Όλγα Φαλέι
Γραφείο Τύπου – Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη
Digital manager: Ανδρέας Κυριακάκης
Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής: Σπύρος Σπεραντζάς
Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Συμεωνίδου
Παραγωγή: Αειρείτη

Με τους: Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου
Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννη Μποσταντζόγλου, Θανάση Αλευρά, καθώς και του Ηλία Μαμαλάκη

INFO
AUDITORIUM
Σίνα 2-4
Τηλ 2103614216, 2103642334

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:30

Τιμές Εισιτηρίων: 20 ευρώ κανονικό, 16 μειωμένο
Early Bird (μέχρι 31 Μαρτίου): 12 ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Ιρανικές επιθέσεις σε βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και ΗΑΕ – Ο πόλεμος εισέρχεται σε αποφασιστική φάση, λέει το Ισραήλ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

