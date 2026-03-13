14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Ξεκίνησε η προπώληση για την παράσταση του καλοκαιριού – Η πολυαναμενόμενη «Μήδεια» έρχεται με τη διεθνή υπογραφή του Nikita Milivojević και ένα ανεπανάληπτο all-star καστ
Culture Live 13 Μαρτίου 2026, 15:26

Ξεκίνησε η προπώληση για την παράσταση του καλοκαιριού – Η πολυαναμενόμενη «Μήδεια» έρχεται με τη διεθνή υπογραφή του Nikita Milivojević και ένα ανεπανάληπτο all-star καστ

Από τις 5 Ιουλίου και σε επιλεγμένες στάσεις σε όλη την Ελλάδα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Μετά τη θρυλική ερμηνεία της το 1997, η Καρυοφύλλια Καραμπέτη επιστρέφει, 29 χρόνια μετά, στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση του καλοκαιριού. Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτης Nikita Milivojević έρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.0

Πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και ο Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εξαιρετικό δωδεκαμελή θίασο. Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή.

Μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Πρεμιέρα στις 5 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων και περιοδεία σε επιλεγμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

Ευριπίδη
ΜΗΔΕΙΑ
Σκηνοθεσία: Nikita Milivojević

Μήδεια. Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία της.

Ο Nikita Milivojević, διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα· ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.

Στον ρόλο της Μήδειας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας.

Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο.

Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

Σκηνοθεσία: Nikita Milivojevic
Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: Amalia Bennett

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας

Πρωταγωνιστούν:

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Λάζαρος Γεωργακόπουλος

Άρης Λεμπεσόπουλος

Τάσος Σωτηράκης

Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός:

Εβίτα Αγαιτση

Ηλέκτρα Καρτάνου

Εμμανουήλ Κοντός

Ιωάννα Μπιτούνη

Μαριάμ Ρουχατζέ

Νίκος Τσιμάρας

Μουσικός επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ

Κυριακή 05/07/2026 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΒΥΡΩΝΑΣ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

Τρίτη 07/07/2026 21:15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

Σάββατο 11/07/2026 21:30 & Κυριακή 12/07/2026 21:30

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΚΑΒΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ

Τρίτη 14/07/2026 21:15 & Τετάρτη 15/07/2026 21:15

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ – ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ

Πέμπτη 16/07/2026 21:15

ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» – ΒΟΛΟΣ

ΔΙΟΝ

Παρασκευή 17/07/2026 21:15

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σάββατο 18/07/2026 21:15 & Κυριακή 19/07/2026 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πέμπτη 30/07/2026 21:15 & Παρασκευή 31/07/2026 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Σάββατο 01/08/2026 21:15

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Δευτέρα 03/08/2026 21:15

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Τρίτη 04/08/2026 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σάββατο 08/08/2026 21:15 & Κυριακή 09/08/2026 21:15

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΑ

Δευτέρα 10/08/2026 21:15 & Τρίτη 11/08/2026 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ – ΧΑΝΙΑ

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Stream magazin
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean's 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Οέο; 13.03.26

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Μια άγνωστη ιστορία 13.03.26

Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο'Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Χιούμορ & επικαιρότητα 13.03.26

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συγγραφέας του εκρηκτικού ΜΙΞΕΡ επιστρέφει: «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου
Από 23/4 @ AUDITORIUM 13.03.26

Η συγγραφέας του εκρηκτικού ΜΙΞΕΡ επιστρέφει: «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που - με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια - στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Συνέντευξη 13.03.26

Barcelona - Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
«Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου» 13.03.26

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια

Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Super League 2 14.03.26

«Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

Σύνταξη
To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Σύνταξη
Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

