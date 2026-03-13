Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Ελλάδα 13 Μαρτίου 2026, 22:30

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center για το τι κάνει έναν λαό εθνικά υπερήφανο, μας έδειξε ότι ως Έλληνες καυχιόμαστε για το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά όχι απαραίτητα για το παρόν μας.

Νέα δημοσκόπηση του Pew σε 25 χώρες, εξετάζει πώς αξιολογεί ο κάθε λαός την ηθική των συμπατριωτών του. Παράλληλα χαρτογραφεί τις απόψεις των πολιτών για μια σειρά συμπεριφορές  – μεταξύ άλλων τη χρήση αλκοόλ, τον τζόγο, τις εξωσυζηγικές σχέσεις, και κατά πόσο τις θεωρούν ηθικά αποδεκτές, μη αποδεκτές ή αδιάφορες.

Ο πιο καχύποπτος λαός της Ευρώπης

Δυστυχώς η έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες είμαστε ο πιο καχύποπτος λαός στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στην ηθική του διπλανού μας. Από όλο τον κόσμο συμμετείχαν περίπου 32.000 άτομα, άνω των 18, σε δείγμα σταθμισμένο ως προς το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και άλλα χαρακτηριστικά (εθνοτική καταγωγή, θρησκεία). Από την Ελλάδα συμμετείχαν περισσότερα από 1000 άτομα, ένα από τα μεγαλύτερα δείγματα κοινού σε αναλογία με τον πληθυσμό. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο τετράμηνο του 2025 και τα αποτελέσματά της δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 5 Μαρτίου 2026.

Η ηθική των Ελλήνων

«Σε γενικές γραμμές πώς θα αξιολογούσατε το ήθος και την ηθική των Ελλήνων;», ρώτησαν οι ερευνητές τους συμμετέχοντες, δίνοντας τέσσερις επιλογές: Πολύ καλή, σχετικά καλή, σχετικά κακή, πολύ κακή.

Το 44% βαθμολογεί την ηθική των Ελλήνων ως «σχετικά κακή / κακή» – η χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Τα πρωτεία στην καχυποψία έχουν οι Αμερικανοί, με την πλειονότητα (53%) να θεωρεί ότι οι συμπατριώτες τους έχουν εξοκείλει ηθικά.

Ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Βραζιλιάνοι, με την κοινή γνώμη να είναι σχεδόν διχασμένοι.

Οι Έλληνες βρισκόμαστε στην τέταρτη χειρότερη θέση παγκοσμίως. Αναλυτικά, το 40% θεωρούμε ότι ως προς την ηθική μας είμαστε «σχετικά καλοί» και μόλις 15% «πολύ καλοί».

Το 35% βαθμολογεί τους συμπολίτες του ως «σχετικά κακούς» και ένα διόλου ευκαταφρόνητο 9% θεωρεί ότι οι Έλληνες ως λαός είναι «πολύ κακοί».

Ποιοι μας συναγωνίζονται

Αμέσως πιο κάτω από εμάς είναι οι Γάλλοι, με το 43% να έχει αρνητική γνώμη για την ηθική των κατοίκων της χώρας του. Οι Ιταλοί είναι στην τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρώπη και στην 6η παγκοσμίως, με το 59% να έχουν θετική γνώμη για την ηθική των συμπατριωτών τους και το 40% αρνητική.

Ο λιγότερο επικριτικός λαός στην Ευρώπη είναι οι Σουηδοί, με εννιά στους δέκα (88%) να έχουν καλή γνώμη για την ηθική των συμπολιτών τους. Βρετανοί και Ολλανδοί είναι επίσης οk με τον διπλανό τους. Το 82% και 80% αντίστοιχα θεωρούν τους συμπατριώτες τους πολύ ή σχετικά ηθικούς. Ενδιάμεσα βρίσκονται οι Γερμανοί, Ισπανοί, Πολωνοί και Ούγγροι, όπου  περίπου οι επτά στους δέκα (72% ως 68%) εμπιστεύονται την ηθική των άλλων.

Την καλύτερη γνώμη για την ηθική των συμπολιτών τους, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν οι Καναδοί, οι Ινδονήσιοι και οι Ινδοί. Σε αυτές τις χώρες λιγότερο από ένας στους δέκα κρίνει αρνητικά τον διπλανό του.

Γιατί στραβοκοιτάμε τον γείτονα;

Η έρευνα του Pew παραδέχεται πώς όταν η κουβέντα έρχεται στην ηθική, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα ερμηνεύσιμα. Οι Αμερικανοί είναι ο μόνος λαός που είναι πιο πιθανό να αξιολογεί αρνητικά τον διπλανό του, αφού σε όλες τις υπόλοιπες χώρες υπερτερεί (έστω οριακά) η θετική άποψη. «Επειδή δεν έχουμε ξανακάνει την ερώτηση αυτή στο παρελθόν, δεν ξέρουμε αν η πλειοψηφία των Αμερικανών αντιμετώπιζαν πάντα κριτικά την ηθική των συμπολιτών τους ή αν πρόκειται για καινούργια τάση και τι την πυροδοτεί.  Πάντως ξέρουμε ότι η πολιτική τοποθέτηση παίζει σημαντικό ρόλο».

Στις ΗΠΑ όσοι υποστηρίζουν το Δημοκρατικό κόμμα, είναι πιο πιθανό να κρίνουν τους άλλους ως «ηθικά κακούς» (60%), έναντι των Ρεπουμπλικανών (46%). Ως γενικός κανόνας, στις περισσότερες χώρες όσοι δεν υποστηρίζουν τον κυβερνών κόμμα είναι πιο πιθανό να κρίνουν αρνητικά την ηθική των άλλων.

Μια άλλη πιθανότητα είναι οι Αμερικανοί να είναι πιο ηθικολόγοι από ό,τι οι λαοί σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι πιο πιθανόν να κρίνουν ορισμένες συμπεριφορές ως «ανήθικες» ή «αμαρτωλές». Από άλλες έρευνες πάντως δεν επιβεβαιώνεται ότι η κοινή γνώμη των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα επικριτική προς τους άλλους.

Τι μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι … στο κρεβάτι τους;

Το Pew Research Center ζήτησε από τους συμμετέχοντες να «βαθμολογήσουν» εννέα συμπεριφορές, δίνοντας μόνο τρεις επιλογές: Ηθικά αποδεκτή, ηθικά απαράδεκτη, ηθικά αδιάφορη. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες σε κάποιες περιπτώσεις ζήτησαν μια τέταρτη επιλογή, «εξαρτάται από την περίσταση», ενώ υπήρχε και το κλασικό ΔΞ/ΔΑ.

Πολύ μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα παρουσιάζουν οι απόψεις για την ομοφυλοφιλία.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι ελάχιστοι εκείνοι που θεωρούν την ομοφυλοφιλία «ηθικά μη αποδεκτή». Μόλις 5% σε Σουηδία και Γερμανία, 7% στην Ισπανία (κι ας πρόκειται για μια χώρα με ισχυρή καθολική εκκλησία), 8% στην Ολλανδία.

Οι Έλληνες είμαστε ο πιο ομοφοβικός λαός της Ευρώπης, μετά τους Ούγγρους, με το 30% να κρίνει ως «ηθικά μη αποδεκτές» τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Ένα 29% τις θεωρεί ηθικά αποδεκτές, ενώ η πλειοψηφία (38%) απαντά ότι δεν είναι ηθικό ζήτημα.

Τα χειρότερα μέρη του κόσμου για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι η Νιγηρία και η Ινδονησία, αφού το 96% και το 93% της κοινής γνώμης αντίστοιχα θεωρούν την ομοφυλοφιλία «ηθικά απαράδεκτη».

Κι από εδώ… το αίσθημά μου

Οι Έλληνες είναι από τους πλέον επικριτικούς λαούς στο θέμα των εξωσυζυγικών σχέσεων. Το 77% τις θεωρεί «ηθικά μη αποδεκτές», μόνο 6% τις αποδέχεται, 15% δεν τις κρίνει ηθικά και ένα 2% απαντά «εξαρτάται από την περίσταση». Οι πιο ανεκτικοί είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, με το 44% και 43% αντίστοιχα να μην θεωρούν ηθικά προβληματικό για έναν παντρεμένο/η να έχει σχέσεις εκτός γάμου.

Διχασμένοι οι Έλληνες για τις εκτρώσεις

Αντιφατική εικόνα παρουσιάζει η Ελλάδα στο ζήτημα των αμβλώσεων. Ναι μεν η πλειοψηφία (59%) τις θεωρεί ηθικά αποδεκτές ή αδιάφορες, όταν όμως σκαλίζεις λίγο την επιφάνεια βρίσκεις μεγάλες διαιρέσεις. Το ποσοστό της κοινής γνώμης που χαρακτηρίζει «ηθικά απαράδεκτο» το να κάνει μια γυναίκα άμβλωση είναι σχεδόν ισοδύναμο με το ποσοστό που το θεωρεί αποδεκτό (31% και 32%). Άλλο ένα 27% δεν τις κρίνει ηθικά και ένα 10% απαντά «εξαρτάται». Φαίνεται πως οι οπισθοδρομικές απόψεις που εξέφρασε η κ. Καρυστιανού βρίσκουν έρεισμα σε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στην περιοχή

Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί
Ελλάδα 13.03.26

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή όταν ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που επέβαινε στη μηχανή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 13.03.26

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Fly Over 13.03.26

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Ελλάδα 13.03.26

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ενδοοικογενειακή βία 13.03.26

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
ΠΑΣΟΚ 13.03.26

«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί
Ελλάδα 13.03.26

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή όταν ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που επέβαινε στη μηχανή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 13.03.26

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023
Επανήλθε 13.03.26

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει στη Βουλή τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και έχει ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα, που απώλεσε τον Σεπτέμβριο του 2023

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Μέση Ανατολή 13.03.26

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
«Καμίνι φωτιάς» 13.03.26

Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
Ποδόσφαιρο 13.03.26

«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Fly Over 13.03.26

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Ελλάδα 13.03.26

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
Μηχανισμός προπαγάνδας 13.03.26

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρότεινε και τίτλους για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπως: «Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο». Και σημείωσε ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον Θεό και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
«Τσακίστηκε» 13.03.26

Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»

Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
Κόσμος 13.03.26

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
Επίσκεψη σε Agrotica 13.03.26

«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

