Μια νύχτα μόνο: Απογοήτευση και ενοχές

Διαλυμένος ο Σταύρος μετά την ανακοίνωση του γιατρού για την εγκυμοσύνη της Ελένης.

Ο Οδυσσέας νιώθει ότι χάνει την Αρετή, ενώ εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με μία εικόνα στο νοσοκομείο που θα την αφήσει άναυδη.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Ο Σταύρος είναι διαλυμένος και νιώθει ενοχές με την εγκυμοσύνη της Ελένης, ενώ εκείνη ζητάει από την αδερφή της μία χάρη. Η Κατερίνη βρίσκει αφορμή να πλησιάσει τον Οδυσσέα, μα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Όσο η Ευθυμίου πιέζει τον Ζαμπετάκο να την προσλάβει στην εταιρία του, η Ναταλία ανησυχεί ότι ο Χαριτάκης κάτι υποψιάζεται.

Η Φαίη προσεγγίζει τον Άλκη εκτός λέσχης, όμως φαίνεται ότι τα κίνητρά της δεν είναι ειλικρινή. Τη στιγμή που η Μαρίκα αποφασίζει να ερευνήσει το αυτοκίνητο που χτύπησε τη Μίνα, την ακούει κάποιος που δεν θέλει. Κι ενώ ο Οδυσσέας είναι απογοητευμένος και νιώθει ότι χάνει την Αρετή, εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με μια εικόνα στα επείγοντα του νοσοκομείου που την αφήνει άναυδη.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

