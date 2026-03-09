Μια νύχτα μόνο: Ένταση και αμηχανία
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.40, στο MEGA.
Το 49ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.
Ο Οδυσσέας και η Αρετή συναντιούνται στο νοσοκομείο και μεταξύ τους προκαλείται ένταση και αμηχανία. Η παρουσία της Αλεξάνδρας ενοχλεί την Αρετή.
Η Ελένη αδυνατεί να πιστέψει, αυτό που της ανακοινώνει ο γιατρός.
Η Μίνα διώχνει τον Σάββα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να ανακαλύψει τι συμβαίνει στο σπίτι της.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο
Η ακατάσχετη αιμορραγία της Ελένης κάνει τους γιατρούς να ανησυχούν για την πορεία του χειρουργείου, με τον Χάρη και την Αρετή να βιώνουν μία τρομερή αγωνία. Η συνάντηση του Οδυσσέα και της Αρετής στο νοσοκομείο δημιουργεί ένταση και αμηχανία, ενώ η παρουσία της Αλεξάνδρας δείχνει να ενοχλεί την Αρετή. Ο Νταγιάννος ανακαλύπτει ότι λείπουν πάλι λεφτά από το χρηματοκιβώτιο, ενώ η Μίνα διώχνει τον Σάββα όταν μαθαίνει ότι ψάχνει πληροφορίες για την απόπειρα εναντίο της. Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να ανακαλύψει μόνη της τι συμβαίνει στο σπίτι, η Άσπα μπαίνει σε υποψίες από μια επίσκεψη. Η Ελένη αδυνατεί να πιστέψει αυτό που της λέει ο γιατρός, ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίεργη συγκυρία.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA
#MiaNyxtaMono
Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου
