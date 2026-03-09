Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Eντός της εβδομάδας αναμένεται η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής που κρίθηκε ομόφωνα ότι λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Η σημερινή διαδικασία συνεχίζεται με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανάτου επί των ελαφρυντικών που έχουν ζητήσει οι καταδικασθέντες.

Από τους 42 που κρίθηκαν ένοχοι, οι 27 έχουν ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, με στόχο τη μείωση των ποινών που τους έχουν επιβληθεί πρωτόδικα. Μεταξύ των ελαφρυντικών που ζητούν οι περισσότεροι είναι εκείνα του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, ενώ υπάρχουν και καταδικασθέντες που επιδιώκουν να τους αναγνωριστεί η ειλικρινής μεταμέλεια και το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.

Αμέσως μετά την εισαγγελική πρόταση θα ακολουθήσουν οι δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης και εν συνεχεία η απόφαση του δικαστηρίου για το εάν και σε ποιους θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους. Και αυτό γιατί, εάν τελικά δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά και δεν μειωθούν οι ποινές, τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένοι να οδηγηθούν στη φυλακή.