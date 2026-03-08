Όλοι έχουμε μυστικά, αλλά πώς μας επηρεάζουν;

Από εκπλήξεις και προσωπικές επιθυμίες μέχρι κρυφές σκέψεις ή φόβους, τα μυστικά έχουν δύναμη και ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε, μετρά.

Ένα μέσο σύνδεσης

Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά πλάσματα και η σύνδεσή μας με τους άλλους είναι κρίσιμη για την ψυχική και σωματική μας ευεξία.

Κατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας, ήταν ένα είδος «δεσίματος» ανάμεσα σε φίλους. Το να κρατάς το μυστικό κάποιου σήμαινε πίστη και εμπιστοσύνη. Οι καλύτεροι φίλοι ήταν εκείνοι που μπορούσαν να προστατεύσουν αυτά που δεν θέλαμε να γνωρίζουν οι άλλοι. Το να αποκλειστεί κανείς από έναν κύκλο μυστικών, δημιουργούσε ένα αίσθημα απομόνωσης και μειωμένης αξίας.

Τα μυστικά που κρατάμε από τον ίδιο μας τον εαυτό

Όλοι έχουμε μυστικά, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Πρόκειται για πτυχές της ζωής ή του χαρακτήρα μας που βλέπουμε ως «άβολες», ανεπιθύμητες ή τρομακτικές. Ο ψυχολόγος Carl Jung χρησιμοποίησε τον όρο «σκιώδης πλευρά» για να περιγράψει αυτά τα στοιχεία που καταπιέζουμε – όπως φαντασιώσεις, επιθυμίες, ένστικτα, αρνητικά συναισθήματα ή θετικά χαρακτηριστικά, όπως η δημιουργικότητα.

Μυστικά και κοινωνική ζωή

Μερικοί κρατούν μυστικά για να προστατεύσουν τους γύρω τους, όπως π.χ. για μια ασθένεια ή ένα επερχόμενο διαζύγιο. Η διαχείριση αυτών των μυστικών φέρνει ντροπή ή ενοχή και ορισμένοι άνθρωποι ίσως χρειάζονται βοήθεια στο να αποφασίσουν πότε και πώς θα αποκαλύψουν το μυστικό τους.

Οι ερευνητές διακρίνουν δύο τύπους αποκάλυψης:

Εξομολόγηση (confession): όταν αποκαλύπτουμε το μυστικό σε αυτόν από τον οποίο το κρατούμε κρυφό.

όταν αποκαλύπτουμε το μυστικό σε αυτόν από τον οποίο το κρατούμε κρυφό. Εμπιστοσύνη (confiding): όταν μοιραζόμαστε το μυστικό με τρίτο πρόσωπο. Η εμπιστοσύνη φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα & μάλιστα από μικρή ηλικία, καθώς τα παιδιά ήδη από τα έξι τους χρόνια κατανοούν ότι ένα μεγάλο μυστικό δείχνει εγγύτητα στη σχέση.

Το βάρος των μυστικών

Η συνεχής σκέψη γύρω από τα μυστικά σχετίζεται με μεγαλύτερη ψυχική επιβάρυνση, ενώ η απόκρυψη τους καθαυτή δεν φαίνεται να επηρεάζει την ευεξία, αποκαλύπτουν οι ειδικοί.

Το βάρος ενός μυστικού μπορεί να είναι τεράστιο, παράλληλα ωστόσο η απόκρυψη μπορεί να είναι και μια προστατευτική επιλογή, για να μην ανησυχήσουμε για παράδειγμα αγαπημένα πρόσωπα.

Τα όμορφα μυστικά

Δεν είναι, όπως είπαμε, όλα τα μυστικά «βαριά». Υπάρχουν κι εκείνα που φέρνουν χαρά και θαυμασμό:

Εκπλήξεις και προτάσεις γάμου.

Μια ευχή ή μια προσωπική δέσμευση που κρατάμε κρυφή, γεμάτη ελπίδα.

Η καθημερινή ζωή κρύβει επίσης μικρά μυστικά που φέρνουν χαρά όπως ένα κρυφό σημείωμα σε ένα φίλο ή μια τυχαία ανακάλυψη στη φύση.

Στα παραμύθια, τα μυστικά συνδέονται με μαγεία και θετικά αποτελέσματα (π.χ. η γνώση μιας μαγικής λέξης ή η εύρεση ενός φυλαχτού).

Η έρευνα δείχνει ότι ο μέσος άνθρωπος έχει περίπου 13 μυστικά τη στιγμή που αναρωτιέται πόσο έχει. Το μυαλό μας επιστρέφει συχνά σε αυτά και όσο περισσότερο σκεφτόμαστε τα μυστικά μας, τόσο πιο μεγάλη ψυχική πίεση νιώθουμε. Ταυτόχρονα όμως, η διαχείριση των μυστικών μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να ενισχύσει τις σχέσεις μας και να προσφέρει μικρές στιγμές χαράς και θαυμασμού στην καθημερινότητά μας.

Αφήστε τον εαυτό σας να σκεφτεί τα μυστικά που έχετε κρατήσει και αυτά που θα θέλατε να μοιραστείτε. Η επιλογή του πότε και με ποιον θα μοιραστούμε ένα μυστικό έχει σημασία για τη συναισθηματική μας υγεία.

* Πηγή: Vita