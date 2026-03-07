Η άνοδος και η πτώση μιας μεγιστάνας της ομορφιάς – Glitter, υγρό χρυσάφι, δισεκατομμύρια, μπούκλες και χάος

Όταν κλείνεις τα μάτια σου και φαντάζεσαι την Taylor Swift, ίσως να σκέφτεσαι πρώτα τα έντονα κόκκινα χείλη της, πριν από οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια. Η Swift φορούσε αυτό το κόκκινο κραγιόν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας της Eras Tour. Φίλησε τον φίλο της, Travis Kelce, μετά τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl το 2024, και το κραγιόν δεν άφησε ίχνη στο ιδρωμένο πρόσωπό του. Η Swift, η οποία τα τελευταία χρόνια απέφευγε να προωθεί προϊόντα, δεν αποκάλυψε ποια μάρκα κραγιόν φορούσε. Ωστόσο, πλήθος σχολιαστών στο διαδίκτυο αποφάσισαν ότι πρέπει να ήταν το Pat McGrath Labs LiquiLust σε απόχρωση Elson 4.

Το κραγιόν εξαντλήθηκε

Εξάλλου, η Swift είχε δείξει την προτίμησή της για τη μάρκα καλλυντικών όταν η ίδια η Pat McGrath εμφανίστηκε στο βίντεο για το τραγούδι της «Bejeweled», υποδυόμενη μια βασίλισσα που μακιγιάρει το πρόσωπο της σταρ.

Αν μια εταιρεία προσπαθούσε να οργανώσει μια τέτοια προωθητική ενέργεια, το κόστος θα ανέρχονταν σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Όμως, όταν οι συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνέδεαν την McGrath με την Swift ήταν στο αποκορύφωμά τους, το κραγιόν είχε εξαντληθεί -και παρέμεινε έτσι για το μεγαλύτερο μέρος της σχεδόν διετούς διάρκειας της περιοδείας Eras Tour.

Στον κύκλο των τάσεων μακιγιάζ, που καθοδηγείται από την παρόρμηση και μοιάζει με τρενάκι του λούνα παρκ, η σταθερή ροή των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας. Το γεγονός ότι μία από τις πιο υποσχόμενες μάρκες καλλυντικών της τελευταίας δεκαετίας δεν μπόρεσε να γεμίσει τις τσάντες των ενθουσιωδών θαυμαστών με το LiquiLust υποδήλωνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην εταιρεία.

Με αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2018, η Pat McGrath Cosmetics ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει αίτηση για προστασία από πτώχευση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 στις 22 Ιανουαρίου, προκειμένου να «απλοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, να μειώσει το χρέος της και να αξιοποιήσει το δυναμικό της μάρκας».

Τον περασμένο μήνα, αφού είχε συμφωνήσει να δώσει συνέντευξη για σχετικό άρθρο στους New York Times, η McGrath αποφάσισε να μην το κάνει.

Άνοιγμα στο ευρύ κοινό

Η πτώση από την αποτίμηση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στην πτώχευση έχει μπερδέψει πολλούς ανθρώπους εκτός της εταιρείας. Πρόκειται για ένα brand που ιδρύθηκε από την πιο δημιουργική μακιγιέρ μετά τον Max Factor, η οποία έχει αγγίξει τα πρόσωπα της Oprah Winfrey, της Kim Kardashian, της Madonna, της Rihanna και τόσων, μα τόσων, άλλων τρανών και μεγάλων του κόσμου αυτού.

Η McGrath δεν αρκέστηκε στο να βάψει τα χείλη της πιο γνωστής καλλιτέχνιδας της εποχής μας. Εφάρμοσε 30.000 κόκκινα κρύσταλλα Swarovski στο κεφάλι και τον κορμό της Doja Cat. Κόλλησε δαντέλα, βινύλιο, φτερά και ποιος ξέρει τι άλλο στα πρόσωπα των μοντέλων σε φωτογραφήσεις μόδας και επιδείξεις μόδας.

Η Meloney Moore, πρύτανης της De Sole School of Business Innovation στο Savannah College of Art and Design και πρώην διευθύντρια μάρκετινγκ στην Estée Lauder, είδε την Pat McGrath Labs ως ένα άνοιγμα στο ευρύ κοινό. Με τη σειρά μακιγιάζ, η McGrath βρήκε έναν τρόπο να επιτρέψει «σε όλους να συμμετέχουν στη στιγμή αντί να είναι θεατές».

Με μια πλαστή ταυτότητα της Vogue, κατάφερε να μπει κρυφά στις θέσεις των όρθιων σε μερικές επιδείξεις μόδας. Θυμάται ότι συμπεριφερόταν σαν σούπερ φαν, φωνάζοντας τα ονόματα των μοντέλων καθώς έβγαιναν στην πασαρέλα

Μια πλαστή ταυτότητα της Vogue

Γεννημένη στο Northampton της Αγγλίας, η McGrath πέρασε την παιδική της ηλικία με τη μητέρα της, Jean, μια μονογονεϊκή Τζαμαϊκανή, που ήταν μοδίστρα. Μετά το σχολείο, η Pat καθόταν στο περίπτερο της γειτονιάς της και μελετούσε το τελευταίο τεύχος της ιταλικής Vogue.

«Ήμουν πάντα εμμονική» είπε σε μια συνέντευξη για το The Cut το 2016. Η μύτη της ήταν κολλημένη στο τζάμι επειδή «η μόδα ήταν ένας τόσο κλειστός χώρος».

Τελικά βρήκε έναν τρόπο να μπει σε αυτόν τον χώρο. Το πρώτο βήμα ήταν η γνωριμία της με την Caron Wheeler, την τραγουδίστρια των Soul II Soul, με την οποία συνεργάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως μακιγιέρ της, ενώ αυτή βρισκόταν σε περιοδεία στην Ιαπωνία.

Ήταν η πρώτη φορά που η McGrath επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο. Το δεύτερο βήμα ήταν, φυσικά, το Παρίσι. Με μια πλαστή ταυτότητα της Vogue, κατάφερε να μπει κρυφά στις θέσεις των όρθιων σε μερικές επιδείξεις μόδας. Θυμάται ότι συμπεριφερόταν σαν σούπερ φαν, φωνάζοντας τα ονόματα των μοντέλων καθώς έβγαιναν στην πασαρέλα.

«Aφελώς ατρόμητη»

Δεν της πήρε πολύ χρόνο να έρθει σε επαφή με αυτά τα μοντέλα. Ο φίλος της Edward Enninful, ο τότε διευθυντής μόδας του περιοδικού i-D, της ζήτησε να βάψει τα φρύδια ενός μοντέλου σε κίτρινο χρώμα για μια φωτογραφική συνεδρίαση. Το 2016, περιέγραψε την McGrath ως «αφελώς ατρόμητη».

Η ευκαιρία της ήρθε το 1994, στο πλατό με τον φωτογράφο Steven Meisel, έναν δημιουργό σταρ με τη δύναμη να αναδείξει μοντέλα, στιλίστες, μακιγέρ και τη Madonna. Σύντομα, η McGrath έκανε επιδείξεις για τους Prada, Givenchy, Louis Vuitton, Versace και Lanvin. Εκείνη την εποχή, ήταν γνωστή για το ότι έφερνε μαζί της πάνω από 80 βαλίτσες γεμάτες καλλυντικά, βιβλία αναφοράς και πούλιες, για κάθε ενδεχόμενο.

Λειτουργούσε επίσης ως μια sorta brand whisperer, συνεργαζόμενη με σχεδιαστές στις νεοσύστατες συλλογές καλλυντικών τους, ξεκινώντας με τον Giorgio Armani για τη L’Oréal, η οποία παρουσιάστηκε το 2000.

Η δική της μάρκα

Η φήμη της εξαπλώθηκε και η McGrath μετέφρασε το όραμα άλλων σχεδιαστών, συμπεριλαμβανομένων των Gucci και Dolce & Gabbana, σε κραγιόν και σκιές ματιών.

«Είναι μια πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δημιουργική οραματίστρια», δήλωσε ο John Demsey, σύμβουλος της βιομηχανίας ομορφιάς και πρώην στέλεχος της Estée Lauder.

Το λογικό επόμενο βήμα ήταν να ξεκινήσει τη δική της μάρκα. Είχε λειτουργήσει για τον François Nars, ο οποίος πούλησε την Nars Cosmetics στη Shiseido το 2000 και αγόρασε ένα νησί στη Μπόρα Μπόρα. Είχε λειτουργήσει και για την Bobbi Brown. Σίγουρα, η πιο εφευρετική μακιγιέρ όλων των εποχών θα μπορούσε να το καταφέρει. Ονόμασε τη μάρκα της Pat McGrath Labs, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα μέρος καινοτομίας και πειραματισμού».

Υγρό χρυσάφι

Στα εργαστήρια μακιγιάζ των κατασκευαστών στην Ιταλία, βρήκε μια πολύ ανακλαστική, πρισματική χρυσή σκιά ματιών με βάση τζελ που έδινε στο περλέ φινίρισμα μια καθαρή ένταση.

Όταν η McGrath έσταξε έναν ενεργοποιητή στο δίσκο, αυτός έγινε υγρός χωρίς να χάσει τη ζωντάνια του. Σύμφωνα με το θέμα του εργαστηρίου, το ονόμασε Gold 001, το άφησε στο πλαστικό του εργαστηριακό δείγμα και το πούλησε με έναν υγρό ενεργοποιητή.

Ένα ηλιόλουστο απόγευμα του Σεπτεμβρίου 2015, η McGrath και η ομάδα των βοηθών της συγκεντρώθηκαν στον Κήπο του Κεραμικού στο Παρίσι για να βάψουν με χρυσό τα βλέφαρα και τα χείλη της Bella Hadid, της Imaan Hammam και άλλων μοντέλων που περιπλανιόνταν μεταξύ των επιδείξεων μόδας.

Η οργανική, αυθόρμητη ενέργεια της εκδήλωσης αντικατόπτριζε την προσέγγιση της McGrath στο μακιγιάζ, εκείνη τη χαοτική στιγμή στα παρασκήνια όταν έρχεται η έμπνευση. «Οι περισσότερες σειρές μακιγιάζ χρειάζονται χρόνια για να βγουν στην αγορά», είπε το 2016.

«Σκεφτόμουν, γιατί όχι τώρα, μόνο μία;». Συσκευάσε 1.000 σετ με σκιές ματιών και ενεργοποιητές σε σακούλες γεμάτες με χρυσές πούλιες. Είπε ότι τα σετ ήταν για «ανθρώπους που είναι τόσο τρελοί για το μακιγιάζ και τόσο εμμονικοί όσο εγώ».

Το σετ των 40 δολαρίων, που προσφερόταν στον ιστότοπό της, εξαντλήθηκε σε λίγα λεπτά.

Έκλαψε στα πόδια της

Σε μια εκδήλωση το 2016 για τον εορτασμό της πρεμιέρας της σειράς της στη Sephora, οι θαυμαστές περίμεναν έξω από το κατάστημα της εταιρείας στην Union Square για ώρες για να δουν την McGrath, που καθόταν στη μέση του χώρου πώλησης σαν βασίλισσα.

Η Grace Coddington, η μακροχρόνια συντάκτρια μόδας του Vogue, η Kim Chi, η δεύτερη νικήτρια του «RuPaul’s Drag Race», και μια σειρά από μοντέλα έσκυψαν για να την συγχαρούν. Οι αγοραστές την αγκάλιασαν, της κράτησαν το χέρι. Μια γυναίκα ντυμένη από την κορφή μέχρι τα νύχια με δέρμα έπεσε στα γόνατα και έκλαψε στα πόδια της McGrath.

Το σετ των 40 δολαρίων, που προσφερόταν στον ιστότοπό της, εξαντλήθηκε σε λίγα λεπτά

Οι επενδυτές τρελάθηκαν

Μέχρι τότε, η McGrath είχε χρηματοδοτήσει η ίδια την εταιρεία της. Το 2018, οι επενδυτές άρχισαν να την προσεγγίζουν. Η Eurazeo Brands, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα το Παρίσι, επένδυσε 60 εκατομμύρια δολάρια, αποτιμώντας το εμπορικό σήμα σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, παρόλο που οι πωλήσεις του εκτιμάται ότι ανέρχονταν σε μόλις 40 εκατομμύρια δολάρια.

Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι οι επενδυτές είχαν τρελαθεί. Την ίδια χρονιά, η Anastasia Beverly Hills, μια μάρκα αφιερωμένη στην περιποίηση των φρυδιών, αποτιμήθηκε σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Glossier και Huda Beauty επίσης πέτυχαν αποτιμήσεις «μονόκερου».

Αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα προέκυψαν, εν μέρει, από το δυναμικό πωλήσεων των μαρκών και την αξία των κερδισμένων μέσων ενημέρωσης, μια μέτρηση που αξιολογεί την μη αμειβόμενη έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φήμη και η υπόσχεση ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένας εμπειρογνώμονας του κλάδου χαρακτήρισε τους υπολογισμούς, οι οποίοι δεν είναι καθόλου υπολογισμοί. Εκ των υστέρων, ακούγεται σαν η αρχή μιας προειδοποιητικής ιστορίας.

Πρώιμο χάος

Σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο, πέντε πρώην υπάλληλοι της Pat McGrath Cosmetics περιέγραψαν ότι προσλήφθηκαν στην εταιρεία χωρίς επίσημους τίτλους και χωρίς συγκεκριμένες περιγραφές θέσεων εργασίας.

Τόνισαν ότι η McGrath λάμβανε όλες τις αποφάσεις, παρά την έλλειψη οικονομικής και επιχειρησιακής εμπειρίας. Εγκρίνονταν κάθε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, κάθε δημιουργική καμπάνια και κάθε email marketing, ακόμη και όταν απουσίαζε από το γραφείο για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο λόγω συμμετοχής σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφήσεις.

Οι συναντήσεις γίνονταν ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με το πρόγραμμά της. Ωστόσο, οι πρώην υπάλληλοι δήλωσαν ότι ήταν εντυπωσιασμένοι από το ταλέντο της McGrath. Ανέχονταν το άγχος και την αϋπνία για το προνόμιο να εργάζονται με μια σταρ.

Εκατομμύρια σε διαφημίσεις

Η εταιρεία εξάντλησε την αρχική επένδυση των 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Steven Meisel γύρισε αρκετές διαφημίσεις για την Pat McGrath Labs με πρωταγωνίστρια τη Naomi Campbell, με κόστος περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με δύο πρώην στελέχη της εταιρείας. Σε μια τυπική νεοσύστατη εταιρεία καλλυντικών, οι καμπάνιες κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, αν υπάρχουν καθόλου.

Κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί την πολυτέλεια των προϊόντων, με ονόματα που ακουγόταν σαν να είχαν βγει από ένα πυρετώδες όνειρο. Υπήρχε το κραγιόν MatteTrance σε μεταλλικό σωληνάριο με χρυσά σκαλιστά χείλη στο κέντρο, όπως το κραγιόν του Σαλβαδόρ Νταλί από το 1983.

Οι παλέτες σκιών ματιών Mothership περιείχαν 10 πλούσιες σε χρωστικές ουσίες φόρμουλες για 125 δολάρια. Το Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation κέρδισε πολλά βραβεία και κριτικές πέντε αστέρων.

Στα Sephora, πρόσθεσε ο Staats, «αν μια μάρκα δεν αποκτήσει γρήγορα σημαντική κλίμακα, θα χαθεί στην οργάνωση. Θα μαραθείς»

Αποκλειστική συνεργασία με τη Sephora

Το 2016, η Pat McGrath Labs σύναψε μια αποκλειστική συνεργασία με τα Sephora. Η αλυσίδα καταστημάτων προτιμά ανεξάρτητες μάρκες που διευθύνονται από τους ιδρυτές τους και αν μια μάρκα δεσμεύεται να της παραμείνει πιστή, τα Sephora την ανταμείβουν με την οργανωτική της γνώση, σχεδόν σαν να επωάζει μια νεοσύστατη επιχείρηση.

Το παιχνίδι λειτουργεί ως εξής: τα Sephora καθοδηγούν τη νέα μάρκα με συχνές επισκέψεις. Της παρέχουν προνομιακό χώρο στα ράφια, δίνοντάς της χρόνο να αναπτυχθεί. Προσφέρουν διαφημιστικά email και προνομιακή τοποθέτηση στο sephora.com. Και όλα πάνε ρολόι μέχρι να πάψουν να πηγαίνουν ρολόι.

«Είναι σχετικά εύκολο να φτάσεις το όριο των 20 εκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Davin Staats, παγκόσμιος διευθυντής ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας στη Lazard, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβουλών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

«Και μετά είσαι έτοιμος για τον αγώνα. Είναι σαν να τυπώνεις χρήματα». Ωστόσο, το να φτάσεις τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση. Στα Sephora, πρόσθεσε ο Staats, «αν μια μάρκα δεν αποκτήσει γρήγορα σημαντική κλίμακα, θα χαθεί στην οργάνωση. Θα μαραθείς».

Το σπάσιμο της συμφωνίας

Η Pat McGrath Labs άρχισε να χάνει προθεσμίες και να ακυρώνει εντελώς την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων. Σύντομα, τα Sephora έδωσαν τον πολύτιμο χώρο στα ράφια της σε άλλα, πιο λαμπερά νέα προϊόντα.

Και τότε η Pat McGrath Labs έκανε κάτι που εξέπληξε τους ειδικούς του κλάδου: έσπασε την αποκλειστικότητα με τα Sephora, συνάπτοντας συμφωνία με την Ulta. Και, πάφ, χάθηκε η προνομιακή θέση στα Sephora.

Η Ulta, μια αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών με έδρα στο Midwest και την ευγενική εταιρική φιλοσοφία που το αποδεικνύει, είναι μια ασυνήθιστη επιλογή για μακιγιάζ που ακολουθεί τις τάσεις της μόδας. Η αλυσίδα προσελκύει καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τις τιμές, προσφέροντας συχνές εκπτώσεις — κάτι που δεν ταιριάζει απαραίτητα με ένα foundation που ονομάζεται Skin Fetish.

Η κίνηση αυτή πρόσθεσε επιπλέον πολυπλοκότητα στην εταιρεία της McGrath. Και η διαχείριση της διανομής και των προθεσμιών δεν ήταν ποτέ το δυνατό της σημείο.

Βίντεο από τον Fellini

Μερικές φορές καθυστερούσε να ακολουθήσει τις τάσεις, κάτι που είναι αινιγματικό, δεδομένης της αφοσίωσης της ιδρύτριας της στην πρωτοποριακή μόδα, χάνοντας τη στιγμή που το κοντούρ και το ρουζ ήταν δημοφιλή και αντίθετα επικεντρώνονταν στις παλέτες σκιών ματιών.

Όταν τα γούστα άλλαξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, από τα φανταχτερά χρώματα στα ουδέτερα, η Pat McGrath Labs παρήγαγε μακιγιάζ που ταιριάζει καλύτερα σε κλαμπ παρά σε κλήσεις Zoom στις 8 το πρωί. Η βάρκα έμπαζε νερά.

Για να είστε επιτυχημένοι στον κλάδο της ομορφιάς, πρέπει να πουλήσετε πολλά κραγιόν σε πολλούς ανθρώπους. Είναι θέμα όγκου. Και από αυτή την άποψη, η Pat McGrath Labs φαινόταν ανεπαρκής. Τα βίντεο της McGrath στο Instagram και το TikTok φαίνονται εμπνευσμένα από τον Fellini, όχι από τη Nancy Meyers.

Μια διαφορετική προσέγγιση

Εν τω μεταξύ, μια άλλη μακιγιέρ από τον κόσμο της μόδας κατάφερε να κερδίσει τις καθημερινές αγοραστές. Η Charlotte Tilbury ξεκίνησε τη δική της μάρκα ένα χρόνο πριν από την McGrath. Δύο δρόμοι διασταυρώνονταν στο δάσος και η Tilbury πήρε τον πιο πολυσύχναστο.

Η Tilbury, επίσης Αγγλίδα, διανθίζει επίσης τη συζήτησή της με «αγάπη μου» και «γλυκιά μου», μαζί με πνευματώδεις φράσεις που ακούγονται σαν να έχουν παρθεί κατευθείαν από το Pinterest της μαμάς σας («Κάθε γυναίκα αξίζει έναν άντρα που θα καταστρέψει το κραγιόν της, όχι τη μάσκαρα της»).

Το μακιγιάζ της δεν είναι επίδειξη καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας, αλλά πρόσκληση για αυτοκυριαρχία. Στα Sephora, τα προϊόντα Tilbury ήταν οργανωμένα ως ντουλάπες μακιγιάζ με ονόματα όπως «The Uptown Girl» και «The Queen of Glow». Οι αγοραστές μπορούσαν να διαλέξουν διάφορα προϊόντα για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο look, ένας έξυπνος τρόπος για να μεγιστοποιηθούν οι πωλήσεις.

Viral στιγμές

Η Tilbury ξεκίνησε τη μάρκα της με έναν αξιόπιστο επιχειρηματικό συνεργάτη, ο οποίος κατάρτισε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, προϋπολογισμούς και άλλα λιγότερο ελκυστικά θέματα, όπως η υποδομή. Και αυτό απέδωσε. Το 2020, ο γίγαντας της μόδας και της ομορφιάς Puig απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο της Charlotte Tilbury. Από τότε, σύμφωνα με την Puig, η μάρκα έχει υπερτριπλασιάσει τα έσοδά της.

Ενώ η Charlotte Tilbury ανέβαινε, η κα McGrath δημιουργούσε viral στιγμές που δεν είχαν σχέση με τα προϊόντα της. Το απόλυτο παράδειγμα ήταν το μακιγιάζ glass-skin για την επίδειξη μόδας της Maison Margiela τον Ιανουάριο του 2024.

Οι θαυμαστές που ήθελαν να αναπαράγουν το αποτέλεσμα στο σπίτι τους ήταν απογοητευμένοι που η Pat McGrath Labs δεν είχε προϊόντα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση.

Η McGrath είπε στη Vogue ότι είχε επιτύχει το γυάλινο φινίρισμα με τη χρήση μάσκας περιποίησης της επιδερμίδας. Δυστυχώς, περίμενε ένα χρόνο για να κυκλοφορήσει τη μάσκα Glass 001 Artistry Mask. Ποιος μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη πριν από ένα χρόνο σε μια πασαρέλα μόδας; Η viral στιγμή είχε περάσει.

Απορίες

Το ζήτημα του χαμένου κόκκινου κραγιόν κατά τη διάρκεια της περιοδείας Eras της Swift επανήλθε στην επιφάνεια. Αρκετά στελέχη που εργάζονταν τότε στην εταιρεία υπέθεσαν ότι οι καθυστερημένες πληρωμές προς τους προμηθευτές δυσχέραναν την προμήθεια του μακιγιάζ στα ράφια. Οι ανταγωνιστές κυκλοφόρησαν βίντεο που περιέγραφαν πώς να αντιγράψετε το look της Swift με τα δικά τους προϊόντα.

Η Pat McGrath Labs δεν ήταν η μόνη που αντιμετώπιζε δυσκολίες. Σύμφωνα με τον Staats, τραπεζίτη της Lazard, ολόκληρη η βιομηχανία καλλυντικών αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Estée Lauder αναζητά αγοραστή για τις Too Faced και Smashbox. Οι Glossier, Makeup by Mario και Westman Atelier δεν έχουν βρει αγοραστές, ενώ η Anastasia Soare της Anastasia Beverly Hills εξαγόρασε τις μετοχές της από τους επενδυτές και προχωρά σε αναδιάρθρωση.

Η Eurazeo, η πρώτη επενδύτρια στην Pat McGrath Cosmetics, αποχώρησε από το brand το 2021, και η Sienna Investment Managers επένδυσε 204 εκατομμύρια δολάρια. Από εκεί και πέρα, η απόδοση της εταιρείας μειώθηκε. «Μόλις αποκτήσεις την αίσθηση ότι ένα brand έχει αμαυρωθεί, είναι δύσκολο να απαλλαγείς από αυτή την αμαύρωση» είπε ο Staats.

Τον Αύγουστο, υπήρξαν καλά νέα για την ίδια τη McGrath, αν όχι για την εταιρεία της. Η Louis Vuitton ανακοίνωσε ότι θα είναι η νέα δημιουργική διευθύντρια για τα κραγιόν και τις σκιές ματιών της. Αλλά η κίνηση αυτή ήταν αινιγματική. «Το γεγονός ότι, έχοντας τη δική της μάρκα, θα πήγαινε να διευθύνει δημιουργικά μια άλλη δεν το κατάλαβα», είπε η Moore, του Savannah College of Art and Design.

Μήπως η McGrath απομακρυνόταν από την εταιρεία της, επιστρέφοντας στην πολυτελή μόδα; Ορισμένοι παρατηρητές του κλάδου πίστευαν ότι η LVMH, ο γίγαντας της πολυτέλειας που κατέχει τη Louis Vuitton, θα μπορούσε να εντάξει την Pat McGrath Labs στην ομάδα της.

Αυτό δεν συνέβη. Ίσως είχε κουραστεί να διευθύνει μια επιχείρηση και δέχτηκε με χαρά την ευκαιρία να επιστρέψει σε αυτό που κάνει καλύτερα: να δημιουργεί άψογα χρώματα και υφές μακιγιάζ.

«Είμαι πάντα νευρική»

Με όλα όσα έχει επιτύχει -στα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα του 2019 σύμφωνα με το περιοδικό Time- η McGrath είχε σίγουρα κερδίσει το δικαίωμα να χαλαρώσει. Ωστόσο, καθώς η Pat McGrath Labs μπήκε στον πρώτο μήνα υπό την προστασία του πτωχευτικού δικαίου, η McGrath έδειξε ότι παραμένει αφοσιωμένη στο brand της, δηλώνοντας: «Αυτό το Κεφάλαιο 11 θα μου επιτρέψει να παραμείνω στο τιμόνι και να διατηρήσω το όραμα της εταιρείας».

Σαν να προέβλεπε το μέλλον, η McGrath είπε σε μια συνέντευξη το 2016: «Το μόνο πράγμα για τη μόδα είναι ότι είσαι τόσο καλός όσο ήσουν πριν από 30 ημέρες ή πριν από μία ώρα. Είμαι πάντα νευρική, γιατί ξέρω ότι πάντα θέλεις, κατά κάποιον τρόπο, να αντιδράσεις, να κάνεις κάτι εκτός των συνηθισμένων». Και ενώ η μάρκα της απέχει πολύ από το να είναι βασική, τώρα κινδυνεύει να φαίνεται λίγο ξεπερασμένη στους trendsetters.

«Είναι πολύ λυπηρό», είπε ο Demsey, ο σύμβουλος ομορφιάς. Η McGrath είναι «χωρίς αμφιβολία η πιο σημαντική και ταλαντούχα μακιγιέρ της σύγχρονης εποχής», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει κανένας που να έχει ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στη συγχώνευση της μόδας, της ομορφιάς και της επανεξέτασης των μακιγιάζ με πραγματικά δημιουργικούς και αντισυμβατικούς τρόπους».

Και ίσως αυτό δεν ήταν αρκετό. Ίσως αυτό ήταν το πρόβλημα.

*Με στοιχεία από nytimes.com