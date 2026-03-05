Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Γιόγκα: Επτά στάσεις χωρίς να χρειαστεί να σηκωθείς από την καρέκλα σου
05 Μαρτίου 2026, 07:30

Γιόγκα: Επτά στάσεις χωρίς να χρειαστεί να σηκωθείς από την καρέκλα σου

Επτά ασκήσεις για την πιο... καθιστική γιόγκα της ζωής σου.

Τι γίνεται όταν οι επαγγελματικές ή καθημερινές σας υποχρεώσεις σάς κρατούν σε καθιστή θέση για μεγάλα διαστήματα; Όταν δεν μπορείτε να απλώσετε το στρώμα της γιόγκα, αλλά το μόνο «εργαλείο» που έχετε στη διάθεσή σας είναι η καρέκλα σας; Η chair yoga, δηλαδή διατάσεις και στάσεις της γιόγκα που μπορούν να προσαρμοστούν για να γίνονται σε καρέκλα ή με τη βοήθεια αυτής, είναι η καλύτερη επιλογή για περισσότερη κίνηση μέσα στην ημέρα σας.

Τα οφέλη; Aν τεντώνεστε ή κινείστε τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, μειώνετε την πίεση στους μυς και στο σκελετικό σύστημα. Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο χρόνιων πόνων στη μέση, στους ώμους και στα γόνατα, καθώς και να συμβάλλει στην αποφυγή πονοκεφάλων και άλλων δυσφοριών.

1. Στάση του βουνού

(Mountain pose)

Καθίστε στην άκρη της καρέκλας με τα πέλματα επίπεδα στο πάτωμα (περίπου στο άνοιγμα των ποδιών της καρέκλας) και τα δάχτυλα ελαφρώς προς τα έξω. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή καθώς σηκώνετε τα χέρια πάνω από το κεφάλι, κρατώντας τους ώμους μακριά από τα αφτιά. Νιώστε το τέντωμα στο μπροστινό μέρος του κορμού. Αν θέλετε, μεταφέρετε τα χέρια προς τα δεξιά για να νιώσετε τέντωμα στην αριστερή πλευρά του σώματος. Επιστρέψτε στο κέντρο και αλλάξτε πλευρά. Χαλαρώστε.


2. Κάμψη μπροστά

(Forward fold)

Καθίστε στην καρέκλα με ίσια σπονδυλική στήλη και πέλματα στο πάτωμα. Λυγίστε μπροστά από τα ισχία και αφήστε τον κορμό να κατέβει ανάμεσα στα πόδια. Όταν δεν μπορείτε να προχωρήσετε άλλο, στρογγυλέψτε τη σπονδυλική στήλη και αφήστε το κεφάλι να πέσει προς το πάτωμα. Σηκωθείτε αργά σε καθιστή θέση και επαναλάβετε όσες φορές θέλετε.

3. Στάση γάτα-αγελάδα

(Cat/cow)

Καθίστε ψηλά με τα χέρια στα γόνατα ή στα μπράτσα της καρέκλας. Μπείτε στη στάση της γάτας κατεβάζοντας το πιγούνι προς το στήθος και στρογγυλεύοντας την πλάτη. Στη συνέχεια, τραβήξτε τους ώμους πίσω, ανοίξτε το στήθος προς τα μπροστά και μπείτε στη στάση της αγελάδας, καμπυλώνοντας την πλάτη και αφήνοντας τη λεκάνη να γείρει μπροστά. Επαναλάβετε άλλες δύο φορές.

4. Στροφή σπονδυλικής στήλης

(Spinal twist)

Καθίστε ψηλά και σηκώστε τα χέρια τεντωμένα προς τα πάνω με εισπνοή. Με την εκπνοή στρίψτε τον κορμό προς τα αριστερά και τοποθετήστε το δεξί χέρι στο αριστερό γόνατο. Τεντώστε το αριστερό χέρι πίσω και πιάστε την πλάτη της καρέκλας. Πάρτε βαθιά εισπνοή, μακραίνοντας τη σπονδυλική στήλη, και με την εκπνοή δείτε αν μπορείτε να αυξήσετε απαλά τη στροφή. Επιστρέψτε στο κέντρο και αλλάξτε πλευρά.

5. Στάση του περιστεριού

(Pigeon pose)

Ξεκινήστε καθιστοί με τα δύο πέλματα στο πάτωμα. Σηκώστε το δεξί πόδι και τοποθετήστε το δεξή αστράγαλο ή τη γάμπα πάνω στον αριστερό μηρό. Καθίστε ψηλά, εκπνεύστε και λυγίστε από τα ισχία μέχρι να νιώσετε βαθύ τέντωμα στο δεξή γλουτό και στη μέση. Μείνετε για λίγες αναπνοές, προχωρώντας ελαφρώς πιο μπροστά σε κάθε εκπνοή. Επιστρέψτε στην αρχική θέση και επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

6. Διάταση προβολής

(Lunge stretch)

Καθίστε μπροστά στην καρέκλα και στρέψτε το σώμα προς τα αριστερά, έτσι ώστε ο αριστερός γλουτός να βρίσκεται πάνω στην καρέκλα και το αριστερό πέλμα στο πάτωμα με κατεύθυνση αριστερά, γόνατο πάνω από τον αστράγαλο. Τεντώστε το δεξί πόδι πίσω. Αφήστε το δεξί ισχίο και το μηρό να χαλαρώσουν, νιώθοντας το τέντωμα στο δεξί ισχίο. Χαλαρώστε και αλλάξτε πλευρά.

7. Διάταση οπίσθιων μηριαίων

(Hamstring stretch)

Με τα πέλματα στο πάτωμα, τεντώστε το αριστερό πόδι μπροστά σας, με τη φτέρνα στο έδαφος και τα δάχτυλα προς τα πάνω. Κρατήστε τη σπονδυλική στήλη μακριά καθώς λυγίζετε από τα ισχία, σαν να θέλετε να φτάσετε με το στήθος προς τα δάχτυλα. Εισπνεύστε βαθιά και με την εκπνοή προσπαθήστε να λυγίσετε λίγο περισσότερο για να αυξήσετε το τέντωμα. Χαλαρώστε και αλλάξτε πλευρά.

Πηγή: Vita

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν – Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 05.03.26 Upd: 08:56

Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν – Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν - Σενάρια και για χερσαία επιχείρηση με κεντρικό ρόλο των Κούρδων - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
