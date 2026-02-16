Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Η στάση στη γιόγκα που διώχνει τον πόνο από τον αυχένα
16 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Η στάση στη γιόγκα που διώχνει τον πόνο από τον αυχένα

Η γιόγκα δεν μας χαρίζει μόνο ηρεμία - μπορεί να μας ανακουφίσει από διάφορους πόνους στο σώμα.

Η εργασία μπροστά σε οθόνες, η κακή στάση σώματος και ο παρατεταμένος καθιστικός τρόπος ζωής αποτελούν, μεταξύ άλλων, τις αιτίες πρόκλησης πόνου και έντασης στην περιοχή του αυχένα και των ώμων. Μια απλή, αλλά δυναμική στάση της γιόγκα μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων. Δοκιμάστε λοιπόν την γέφυρα (Setu Bandhasana).

Πώς να την κάνετε

  1. Ξεκινήστε ξαπλωμένοι ανάσκελα στο στρωματάκι, με τα γόνατα λυγισμένα και τα πόδια επίπεδα στο έδαφος, σε απόσταση περίπου στο πλάτος των ισχίων. Τα χέρια σας πρέπει να είναι δίπλα στο σώμα σας και οι παλάμες στραμμένες προς τα κάτω.
  2. Εισπνεύστε και σηκώστε τους γοφούς σας προς τα πάνω, δημιουργώντας μία “γέφυρα” με το σώμα σας. Η πίσω πλευρά των ποδιών και των ώμων παραμένει σε επαφή με το έδαφος. Η λεκάνη πρέπει να ανυψωθεί αρκετά ώστε το σώμα να σχηματίσει μια ευθεία γραμμή από τους ώμους μέχρι τα γόνατα.
  3. Ανασηκώστε ελαφρώς την περιοχή του θώρακα, προσέχοντας να διατηρήσετε τον αυχένα σε φυσική θέση, χωρίς ένταση ή στρίψιμο. Οι ώμοι πρέπει να μένουν μακριά από τα αυτιά, χωρίς να πιέζουν την περιοχή του αυχένα.
  4. Παραμείνετε στη στάση για 20-30 δευτερόλεπτα, αναπνέοντας ήρεμα και βαθιά. Στη συνέχεια, κατεβάστε αργά τη λεκάνη σας πίσω στο έδαφος, ελέγχοντας την κίνηση για να μην προκαλέσετε στρες στον αυχένα.

Στάση γέφυρα της γιόγκα: Οφέλη για τον αυχένα και την πλάτη

  • Ανακούφιση από την ένταση του αυχένα και των ώμων: Η στάση της γέφυρας βοηθά στο να απελευθερωθούν οι περιοχές που συσσωρεύουν την ένταση λόγω κακής στάσης σώματος ή παρατεταμένης καθιστικής ζωής.
  • Ενδυνάμωση του κορμού και των γλουτών: Εκτός από την ανακούφιση, η γέφυρα ενδυναμώνει τους μύες του κάτω μέρους της πλάτης και των γλουτών, παρέχοντας καλύτερη στήριξη στην περιοχή του αυχένα.
  • Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος: Η ανύψωση των γοφών βελτιώνει τη ροή του αίματος προς το κεφάλι, προσφέροντας ένα αίσθημα αναζωογόνησης.
  • Ανάκτηση της φυσικής ευθυγράμμισης του σώματος: Καθώς ενισχύονται οι μυς του κορμού, το σώμα αποκτά καλύτερη ισορροπία και ευθυγράμμιση, κάτι που ανακουφίζει από τις πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή του αυχένα.

Extra tips

  • Αν δεν μπορείτε να διατηρήσετε τη στάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην ανησυχείτε. Ξεκινήστε με 10-15 δευτερόλεπτα και αυξήστε σταδιακά τον χρόνο.
  • Αν η στάση είναι δύσκολη για εσάς, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μαξιλάρι κάτω από τη λεκάνη για επιπλέον στήριξη.

Πηγή: Vita

