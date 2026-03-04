Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Μια από τις πιο «γλυκές» ήττες της ιστορίας του γνώρισε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) ο Αθηναϊκό. Η ομάδα του Βύρωνα ηττήθηκε με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ στη Γαλλία και σε συνδυασμό με το +13 (69-56) που είχε εξασφαλίσει από τη νίκη της από το πρώτο παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους προκρίθηκε στον τελικό του EuroCup Γυναικών!

Θυμίζουμε πως ο Αθηναϊκός είχε προκριθεί και πάλι στους τελικούς της διοργάνωσης το 2010, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της κούπας κόντρα στην ρωσική Ναντέζντα Αρινμπούρκ! Το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει 16 χρόνια μετά, αντιμετωπίζοντας και πάλι σε διπλά παιχνίδια την ισχυρή Μερσίν από την Τουρκία, με το πρώτο να διεξάγεται στις 2/4 στην Αθήνα και τον δεύτερο στις 9/4 στη γειτονική χώρα.

Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού η Αλέξις Πρινς με 24 πόντους (6/9 διπ., 6/8 βολές, 9 ριμπ.), με την Άνα Τάντιτς να προσθέτει άλλους 11 (8 ριμπ.). Να σημειώσουμε πως η Στέλλα Καλτσίδου που είχε κατακτήσει το EuroCup το 2024 ως προπονήτρια των Λόντον Λάιονς, είναι πλέον κοντά σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο από τον πάγκο.

Από την Βιλνέβ ξεχώρισε η Αμερίστ Άλστον με 18 πόντους, ενώ οι Εμμανουέλε Ταχάν και Αλέξις Πέτερσον πρόσθεσαν από 15.

Ο Αθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και με την Παρκς να σκοράρει από μακριά προηγήθηκε με 4-8 στα πρώτα 3.5 λεπτά, βρίσκοντας αντίδραση και όταν η γαλλική ομάδα επανήλθε και πήρε προβάδισμα πέντε πόντων, με την Ανίγκουε να μειώνει στο 18-16 της πρώτης περιόδου. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ επί της ουσίας σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου και επιτυγχανόταν ο στόχος των παικτριών της Στέλλας Καλτσίδου να μην αφήσουν τη Βιλνέβ να ξεφύγει, με την Παρκς μάλιστα να δίνει προβάδισμα, προτού με καλάθι της η Πίτερσον ισοφαρίσει για το 32-32 του ημιχρόνου.

Η ελληνική ομάδα μπήκε εξαιρετικά στην τρίτη περίοδο και με λέι απ της Πρινς κοντά στα μέσα του δεκαλέπτου πήρε διαφορά πέντε πόντων (37-42 στο 24′), όμως οι γηπεδούχες ανέκαμψαν ξανά και, μάλιστα, πήραν τον έλεγχο με μια διαφορά τεσσάρων πόντων χάρη σε λύσεις της Ταχάν για το 54-50 στη λήξη του.

Με την τριάδα των Ρόμπινσον, Πίτερσον και Τσέρι η Βιλνέβ πίεσε και έφερε τη διαφορά στους εννέα πόντους και στο -4 από τον πρώτο αγώνα (69-60 στο 36′) και λίγο αργότερα βρέθηκε και σε διψήφιο νούμερο (74-64 στο 38′), όμως τέσσερις σερί πόντοι της Πρινς τελείωσαν ουσιαστικά την πρόκριση, με τις γηπεδούχες να μην επανέρχονται και την ελληνική ομάδα να γράφει ιστορία.

Διαιτητές: Ιβάνοβιτς, Τομάσοβιτς, Μπαλούν

Δεκάλεπτα: 18-16, 32-32, 54-50, 78-70

Βιλνέβ Ντ’ Ασκ (Μπεζίν): Πίτερσον 15, Τσέρι 9 (1), Μιλαπί 10, Άλστον 18 (2), Γέιλ 3 (1), Ταχάν 15 (1), Παλενλικοβα, Φαλ, Παγκέτ 8 (2)

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 5 (1), Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 4, Παυλοπούλου 5 (1), Μίλερ 2, Τάντιτς 11, Πρινς 24 (2), Παρκς 7 (1), Ανίγκουε 4, Χρίστοβα 6

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.