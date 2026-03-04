Ψάχνεις value-for-money τηλεόραση; Σου έχουμε 3+1 επιλογές!

Αν έχεις αρχίσει ήδη να χαζεύεις τηλεοράσεις, τότε ξέρεις ήδη το πρόβλημα: δεκάδες μοντέλα, τεχνικοί όροι παντού και τιμές που ξεφεύγουν χωρίς καν να το καταλάβεις! Εν έτει 2026 όμως, η εύρεση ενός πραγματικού value-for-money μοντέλου δεν είναι τόσο μπερδεμένη υπόθεση όπως παλιά.

Υπάρχουν, βλέπεις, τηλεοράσεις που προσφέρουν πραγματικά καλή εικόνα, ποιοτικό HDR και έξυπνες λειτουργίες και μπορούν να γίνουν δικές σου χωρίς να πληρώσεις πολλά χωρίς λόγο.

Σε αυτόν τον οδηγό δεν θα δεις ατελείωτες λίστες. Κρατήσαμε τα πράγματα απλά, ξεχωρίζοντας 3+1 οικονομικές τηλεοράσεις που αξίζουν την προσοχή σου – για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Είτε ασχολείσαι με το streaming, είτε δεν χάνεις αθλητικό γεγονός, είτε ζεις για τα video games, η αναβάθμιση στο σαλόνι σου ξεκινά από εδώ. Τι λες, πάμε να δούμε τηλεοράσεις που θα σου χαρίσουν premium εμπειρίες χωρίς να σε αναγκάσουν να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη;

Samsung 4K OLED TV 65” 65S90F AI

Αν ο στόχος σου είναι να απολαμβάνεις σειρές και ταινίες με ασυναγώνιστη ευκρίνεια, αθλητικά γεγονότα με την πιο ομαλή κίνηση που είδες ποτέ και video games που θα αιχμαλωτίσουν στους κόσμους τους, η Samsung έχει την ιδανική λύση! Ο λόγος για την 65S90F, μία AI smart TV στις 65 ίντσες που προσφέρει μοναδική αντίθεση επιπέδου OLED για τέλεια φωτεινότητα και πλούσια χρώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκινά να δουλεύει αθόρυβα από τη στιγμή που ανοίξεις την τηλεόραση, με τα Samsung Vision AI και 4K AI Upscaling να κάνουν κάθε καρέ καλύτερο. Το δε Motion Xcelerator στα 144 Hz χαρίζει σπουδαία ευκρίνεια ενώ την κρυστάλλινη εικόνα πλαισιώνει σπουδαίος ήχος, απόρροια των Dolby Atmos και OTS Lite. Σε όλα τα παραπάνω πρόσθεσε και το One UI Tizen και έχεις την απόλυτη TV με εμπειρία ναυαρχίδας σε τιμή mid-range για το σπίτι του αύριο.

Hisense Mini-LED TV 100” 100U7Q 144Hz

Μία πραγματικά κορυφαία επιλογή που θα γεμίσει το σαλόνι σου χρώματα, η θηριώδης 100U7Q της Hisense προσφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που πληρώνεις. Στις 100 ίντσες, συνδυάζει τεχνολογίες Quantum Dot και Mini LED με Full Array Local Dimming και ως εκ τούτου είναι σε θέση να αναπαράγει κάθε εικόνα με συγκλονιστικό ρεαλισμό, ανεξαρτήτως περιεχομένου. Ο δε επεξεργαστής Hi-View AI Engine PRO βελτιστοποιεί σε πραγματικό χρόνο ήχο και εικόνα, ώστε να απολαμβάνεις την καλύτερη δυνατή εμπειρία όποια πηγή κι αν χρησιμοποιείς ενώ οι δύο HDMI στα 144 Hz παρέα με τη λειτουργία 165 Hz Game Mode ULTRA θα σου επιτρέψουν να εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της κονσόλας ή του PC σου όσον αφορά στο gaming.

Samsung 4K Neo QLED TV 55” 55QN70F Mini LED AI

Θέλεις το καλύτερο για τον χώρο σου αλλά το budget σου είναι περιορισμένο; Μην ανησυχείς διότι η 55QN70F της Samsung έρχεται να δώσει τη λύση! Πρόκειται για ένα μοντέλο Neo QLED – και μία από τις πλέον οικονομικές τηλεοράσεις – που ενσωματώνει επεξεργαστή NQ4 AI Gen2, ο οποίος με τη βοήθεια της AI ενισχύει εικόνα και ήχο για να μη χρειαστεί να συμβιβαστείς με τίποτα χαμηλότερο του 4K. Το HDR Brightness Optimizer προσαρμόζει την ορατότητα στις σκοτεινές σκηνές για να απολαμβάνεις τέλειο HDR όποια κι αν είναι η φωτεινότητα του δωματίου, ενώ οι τεχνολογίες Quantum Matrix Technology Slim και Neo Quantum HDR εγγυώνται πως ανά πάσα στιγμή θα έχεις μπροστά σου ό,τι καλύτερο μπορούν να προσφέρει το HDR10+ μαζί με ομοιόμορφο οπίσθιο φωτισμό.

Η νέα σου τηλεόραση σε περιμένει!

Συνοψίζοντας, η «σωστή» τηλεόραση δεν συνιστά κάτι αντικειμενικό. Είναι αυτή που ταιριάζει στον χώρο σου, στο περιεχόμενο που αρέσκεσαι να απολαμβάνεις και φυσικά στο budget σου. Τα value-for-money μοντέλα του 2026 αποδεικνύουν πως μπορείς να έχεις κορυφαία εικόνα και σπουδαίες smart εμπειρίες σε τιμή που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα ακουγόταν αδιανόητη. Πριν την αγορά σου σκέψου πρακτικά: μέγεθος σε σχέση με την απόσταση θέασης, φωτισμό δωματίου και τύπο περιεχομένου. Αν βρεις τη χρυσή τομή, δύσκολα θα μετανιώσεις την επιλογή σου – και αυτό, τελικά, είναι το πραγματικό value.