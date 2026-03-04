Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψάχνεις value-for-money τηλεόραση; Σου έχουμε 3+1 επιλογές!
Τα Νέα της Αγοράς 04 Μαρτίου 2026, 09:00

Ψάχνεις value-for-money τηλεόραση; Σου έχουμε 3+1 επιλογές!

Δες παρακάτω αναλυτικά, τις προτάσεις μας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Αν έχεις αρχίσει ήδη να χαζεύεις τηλεοράσεις, τότε ξέρεις ήδη το πρόβλημα: δεκάδες μοντέλα, τεχνικοί όροι παντού και τιμές που ξεφεύγουν χωρίς καν να το καταλάβεις! Εν έτει 2026 όμως, η εύρεση ενός πραγματικού value-for-money μοντέλου δεν είναι τόσο μπερδεμένη υπόθεση όπως παλιά.

Υπάρχουν, βλέπεις, τηλεοράσεις που προσφέρουν πραγματικά καλή εικόνα, ποιοτικό HDR και έξυπνες λειτουργίες και μπορούν να γίνουν δικές σου χωρίς να πληρώσεις πολλά χωρίς λόγο.

Σε αυτόν τον οδηγό δεν θα δεις ατελείωτες λίστες. Κρατήσαμε τα πράγματα απλά, ξεχωρίζοντας 3+1 οικονομικές τηλεοράσεις που αξίζουν την προσοχή σου – για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Είτε ασχολείσαι με το streaming, είτε δεν χάνεις αθλητικό γεγονός, είτε ζεις για τα video games, η αναβάθμιση στο σαλόνι σου ξεκινά από εδώ. Τι λες, πάμε να δούμε τηλεοράσεις που θα σου χαρίσουν premium εμπειρίες χωρίς να σε αναγκάσουν να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη;

Samsung 4K OLED TV 65” 65S90F AI

Αν ο στόχος σου είναι να απολαμβάνεις σειρές και ταινίες με ασυναγώνιστη ευκρίνεια, αθλητικά γεγονότα με την πιο ομαλή κίνηση που είδες ποτέ και video games που θα αιχμαλωτίσουν στους κόσμους τους, η Samsung έχει την ιδανική λύση! Ο λόγος για την 65S90F, μία AI smart TV στις 65 ίντσες που προσφέρει μοναδική αντίθεση επιπέδου OLED για τέλεια φωτεινότητα και πλούσια χρώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκινά να δουλεύει αθόρυβα από τη στιγμή που ανοίξεις την τηλεόραση, με τα Samsung Vision AI και 4K AI Upscaling να κάνουν κάθε καρέ καλύτερο. Το δε Motion Xcelerator στα 144 Hz χαρίζει σπουδαία ευκρίνεια ενώ την κρυστάλλινη εικόνα πλαισιώνει σπουδαίος ήχος, απόρροια των Dolby Atmos και OTS Lite. Σε όλα τα παραπάνω πρόσθεσε και το One UI Tizen και έχεις την απόλυτη TV με εμπειρία ναυαρχίδας σε τιμή mid-range για το σπίτι του αύριο.

Hisense Mini-LED TV 100” 100U7Q 144Hz

Μία πραγματικά κορυφαία επιλογή που θα γεμίσει το σαλόνι σου χρώματα, η θηριώδης 100U7Q της Hisense προσφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που πληρώνεις. Στις 100 ίντσες, συνδυάζει τεχνολογίες Quantum Dot και Mini LED με Full Array Local Dimming και ως εκ τούτου είναι σε θέση να αναπαράγει κάθε εικόνα με συγκλονιστικό ρεαλισμό, ανεξαρτήτως περιεχομένου. Ο δε επεξεργαστής Hi-View AI Engine PRO βελτιστοποιεί σε πραγματικό χρόνο ήχο και εικόνα, ώστε να απολαμβάνεις την καλύτερη δυνατή εμπειρία όποια πηγή κι αν χρησιμοποιείς ενώ οι δύο HDMI στα 144 Hz παρέα με τη λειτουργία 165 Hz Game Mode ULTRA θα σου επιτρέψουν να εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της κονσόλας ή του PC σου όσον αφορά στο gaming.

Samsung 4K Neo QLED TV 55” 55QN70F Mini LED AI

Θέλεις το καλύτερο για τον χώρο σου αλλά το budget σου είναι περιορισμένο; Μην ανησυχείς διότι η 55QN70F της Samsung έρχεται να δώσει τη λύση! Πρόκειται για ένα μοντέλο Neo QLED – και μία από τις πλέον οικονομικές τηλεοράσεις – που ενσωματώνει επεξεργαστή NQ4 AI Gen2, ο οποίος με τη βοήθεια της AI ενισχύει εικόνα και ήχο για να μη χρειαστεί να συμβιβαστείς με τίποτα χαμηλότερο του 4K. Το HDR Brightness Optimizer προσαρμόζει την ορατότητα στις σκοτεινές σκηνές για να απολαμβάνεις τέλειο HDR όποια κι αν είναι η φωτεινότητα του δωματίου, ενώ οι τεχνολογίες Quantum Matrix Technology Slim και Neo Quantum HDR εγγυώνται πως ανά πάσα στιγμή θα έχεις μπροστά σου ό,τι καλύτερο μπορούν να προσφέρει το HDR10+ μαζί με ομοιόμορφο οπίσθιο φωτισμό.

Η νέα σου τηλεόραση σε περιμένει!

Συνοψίζοντας, η «σωστή» τηλεόραση δεν συνιστά κάτι αντικειμενικό. Είναι αυτή που ταιριάζει στον χώρο σου, στο περιεχόμενο που αρέσκεσαι να απολαμβάνεις και φυσικά στο budget σου. Τα value-for-money μοντέλα του 2026 αποδεικνύουν πως μπορείς να έχεις κορυφαία εικόνα και σπουδαίες smart εμπειρίες σε τιμή που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα ακουγόταν αδιανόητη. Πριν την αγορά σου σκέψου πρακτικά: μέγεθος σε σχέση με την απόσταση θέασης, φωτισμό δωματίου και τύπο περιεχομένου. Αν βρεις τη χρυσή τομή, δύσκολα θα μετανιώσεις την επιλογή σου – και αυτό, τελικά, είναι το πραγματικό value.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Experts
Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα

Με δυναμικές ομιλίες, διεθνείς συνεργασίες, Lenovo Awards και εμπειρίες υψηλής έντασης, η ετήσια εκδήλωση της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
ΣΥΡΙΖΑ 04.03.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

«Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο
Πολιτική 04.03.26

Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Τι είπε για την Κύπρο

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο