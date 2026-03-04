magazin
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;

Πολλές γυναίκες ξεκινούν τη διαδικασία με ένα αίσθημα στασιμότητας ή αμφιβολίας και καταφέρνουν να μετατρέψουν αυτή την αίσθηση σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους.

Spotlight
Γράφει η Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια WHEN & inc.lude, Συγγραφέας

Το 2012, όταν το WHEN, τότε Women On Top, έκανε τα πρώτα του βήματα, το mentoring ήταν μία σχεδόν άγνωστη λέξη για όσες γυναίκες άκουγαν τι θέλαμε να κάνουμε. Σήμερα, 14 χρόνια μετά, το mentoring έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο ουσιαστικές διαδικασίες επαγγελματικής ενδυνάμωσης, κι όμως συχνά παραμένει παρεξηγημένο. Μπορεί να το συγχέουμε με μία χαλαρή συζήτηση γύρω από τη δουλειά και τα προβλήματά της ή με το coaching ή ακόμη και με μία μορφή ψυχοθεραπείας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία δομημένη σχέση καθοδήγησης, με σαφή στόχο και χρονικό ορίζοντα, μέσα στην οποία μία πιο έμπειρη επαγγελματίας μοιράζεται γνώση, εμπειρίες και στρατηγικές με μία γυναίκα που θέλει να μπει στην αγορά εργασίας, να εξελιχθεί, να αλλάξει κατεύθυνση ή να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο εμπόδιο στην επαγγελματική της πορεία.

Το mentoring δεν είναι μία σχέση συμφέροντος, ούτε μηχανισμός «έτοιμων λύσεων». Δεν λειτουργεί με συνταγές επιτυχίας, ούτε μεταθέτει την ευθύνη της λήψης αποφάσεων που αφορούν στη μεντόρισσά σου. Αντίθετα, δημιουργεί έναν ασφαλή και στοχευμένο χώρο αναστοχασμού, όπου η mentee μπορεί να θέσει τα ερωτήματά της με ειλικρίνεια: Πώς θα διαπραγματευτώ καλύτερα τον μισθό μου; Πώς πρέπει να τοποθετούμαι όταν διεκδικώ έναν ηγετικό ρόλο; Πώς μπορώ να αλλάξω επαγγελματικό πεδίο χωρίς να θυσιάσω όλα όσα έχω κατακτήσει ως τώρα; Πώς μπορώ να θέσω όρια σε ένα περιβάλλον που συχνά περιμένει από τις γυναίκες να κάνουν υπερπροσπάθεια για να αποδείξουν την αξία τους; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα και σε άλλα τόσα, η μεντόρισσα δεν αποφασίζει για λογαριασμό της mentee, αλλά τη βοηθά να οργανώσει τη σκέψη της, να ιεραρχήσει τις επιλογές της, να θέσει στόχους και να μετατρέψει την αβεβαιότητα σε σχέδιο δράσης.

Η ανάγκη για τέτοιου είδους υποστήριξη δεν είναι συμπτωματική. Η αγορά εργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έμφυλες ανισότητες, στερεότυπα, μισθολογικά χάσματα και υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο μέρος επαγγελματικής γνώσης (άγραφοι κανόνες, στρατηγικές συμμαχίες, οι τρόποι με τους οποίους λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις) δεν καταγράφεται ποτέ σε εγχειρίδια, αλλά μεταδίδεται άτυπα μέσα από δίκτυα στα οποία οι γυναίκες δεν έχουν πάντα ισότιμη πρόσβαση. Το mentoring έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας πρόσβαση σε εμπειρίες και οπτικές που διαφορετικά θα χρειαζόταν να αφιερώσεις χρόνια για να κατακτήσεις.

Για εμάς στο WHEN, το mentoring αποτελεί θεμελιώδη άξονα δράσης, καθώς από την ίδρυσή μας, πιστεύουμε ότι η γνώση και η εμπειρία δεν πρέπει να παραμένουν προνόμιο λίγων, αλλά να διαχέονται συστηματικά και με διαφάνεια. Η πλατφόρμα mentoring του WHEN φιλοξενεί σήμερα περισσότερες από 1.000 μεντόρισσες από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και επιπέδων εμπειρίας, από την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία έως τον πολιτισμό, την καριέρα σε διεθνείς οργανισμούς και τον δημόσιο τομέα. Κάθε γυναίκα που αναζητά καθοδήγηση μπορεί να δημιουργήσει το προφίλ της, να εντοπίσει μία μεντόρισσα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους της και να κάνει την αίτησή της για συγκεκριμένο διάστημα υποστήριξης, με συνεδρίες που πραγματοποιούνται όπως εξυπηρετεί το κάθε ζευγάρι, αλλά πάντα με προετοιμασία και στόχευση.

Η εμπειρία δείχνει ότι τα αποτελέσματα του mentoring είναι απτά και πολυεπίπεδα. Πολλές γυναίκες ξεκινούν τη διαδικασία με ένα γενικό αίσθημα στασιμότητας ή αμφιβολίας και, μέσα από τον διάλογο, καταφέρνουν να μετατρέψουν αυτή την αίσθηση σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους: την επαναδιαπραγμάτευση των όρων εργασίας τους, μία αλλαγή ρόλου, το ξεκίνημα μιας επιχείρησης ή την επανένταξη στην εργασία μετά από μία περίοδο απουσίας. Παράλληλα, η συζήτηση με μία γυναίκα που έχει βιώσει αντίστοιχες προκλήσεις λειτουργεί απομυθοποιητικά και ενισχύει την αυτοπεποίθηση της mentee, όχι μέσα από γενικόλογες διαβεβαιώσεις, αλλά μέσα από τη ρεαλιστική κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών που βρίσκονται μπροστά της.

Είναι, βέβαια, σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το mentoring δεν μπορεί από μόνο του να εξαλείψει τις συστημικές ανισότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επαγγελματικές διαδρομές των γυναικών. Δεν αντικαθιστά τις πολιτικές ισότητας, ούτε τη συλλογική διεκδίκηση για ισότιμα δικαιώματα και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Μπορεί όμως να ενισχύσει ουσιαστικά την ατομική και συλλογική ικανότητα των γυναικών να συνεργάζονται, να διεκδικούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή είναι αμφίδρομη. Οι μεντόρισσες συχνά περιγράφουν τη συμμετοχή τους ως μία εμπειρία αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού, καθώς η επαφή με τις προκλήσεις και τα ερωτήματα της επόμενης γενιάς επαγγελματιών ενισχύει τη συνειδητότητα και καλλιεργεί μία κουλτούρα αλληλοϋποστήριξης. Σε ένα περιβάλλον που συχνά ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, το mentoring οικοδομεί σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Σε έναν κόσμο εργασίας που μεταβάλλεται διαρκώς και δεν είναι ακόμη δίκαιος για όλες και όλους, η ύπαρξη ενός δομημένου πλαισίου καθοδήγησης μέσα από το mentoring μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αβεβαιότητα και στη στοχευμένη δράση. Και συχνά, αυτό το πρώτο βήμα είναι αρκετό για να φτάσει κάθε γυναίκα λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο μακριά, εκεί όπου ξέρει ότι μπορεί.

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για την επιστολική ψήφο των αποδήμων όπου έγιναν εκτενείς αναφορές και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο
Πολιτική 04.03.26

Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Τι είπε για την Κύπρο

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live: Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή – Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή - Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου
Ελλάδα 04.03.26

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το συναξάρι των Αγίων που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 04.03.26

Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα - 35 Νόστιμες Συνταγές».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δομικής αντιπολίτευσης και θεσμικότητα στα εθνικά
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δομικής αντιπολίτευσης και θεσμικότητα στα εθνικά

Tη δομική αντιπολίτευση και τη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα με την κυβέρνηση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, «επενδύοντας» παράλληλα στη θεσμικότητα με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή- Τα «πυρά» για τη διαφθορά, οι υποκλοπές και το νέο «κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης» του Ανδρουλάκη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
