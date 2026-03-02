«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Το 46ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Ο Οδυσσέας αναζητά την Ευθυμίου, μετά την καταγγελία που τίναξε τον γάμο του με την Αρετή στον αέρα.

Ο Σταύρος εκμεταλλεύεται την απόσταση μεταξύ Οδυσσέα και Αρετής, για να την πλησιάσει.

Η Αρετή πιέζεται υπερβολικά από τους φίλους της που ζητάνε εξηγήσεις, και φέρνει στην επιφάνεια ένα μυστικό του Χάρη που η Ελένη αγνοεί. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος εκμεταλλευόμενος με κάθε ευκαιρία τον χώρο που του έχει αφήσει ο Οδυσσέας, προσπαθεί να την πλησιάσει.

Ο Οδυσσέας όσο παλεύει να εντοπίσει την Ευθυμίου, μαθαίνει κάτι για τη μητέρα του, που τον πληγώνει βαθιά. Η Άσπα ζορίζει τον Άλκη να της γυρίσει τα χρήματα πίσω, ενώ ο Στάθης της ζητά κάτι που την μπερδεύει.

Η Μίνα προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από την περιπέτεια που έζησε, όταν δέχεται μια επίσκεψη που την ξαφνιάζει. Ο Οδυσσέας ενδίδει τελικά στις πιέσεις της Αλεξάνδρας και συναντιούνται.



Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

