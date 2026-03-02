magazin
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Το 18,8% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην διαθέτει καμία γυναίκα σε ηγετική θέση
02 Μαρτίου 2026, 09:00

Το 18,8% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην διαθέτει καμία γυναίκα σε ηγετική θέση

Το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις αυξάνεται, όμως η πρόοδος δεν είναι ούτε γραμμική ούτε ομοιόμορφη.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο δεν αποτελεί μόνο δείκτη προόδου, αλλά ισχυρό καταλύτη κοινωνικής αλλαγής. Πλέον, οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά και διακρίνονται σε χώρους όπου άλλοτε η πρόσβαση ήταν περιορισμένη, διεκδικώντας ρόλους ευθύνης, λόγο σε κρίσιμες αποφάσεις αλλά και καίριες θέσεις στο τραπέζι της ηγεσίας. Αναμφίβολα, η συμμετοχή των γυναικών έχει ωφελήσει τις επιχειρήσεις, φέρνοντας νέες οπτικές, συμπεριληπτικές κουλτούρες και σύγχρονα μοντέλα διοίκησης τα οποία προάγουν τη συνεργασία, την ισότητα και τη βιωσιμότητα εντός των οργανισμών.

Μάλιστα, αυτή η μεταβολή ξεπερνά τα στενά όρια της αγοράς. Αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εργασία, το work life balance, ακόμα και την έννοια της επαγγελματικής επιτυχίας. Φυσικά, αυτή η διαδρομή δεν ήταν πάντα ανέφελη ή εύκολη. Πίσω από κάθε γυναικεία επιτυχία κρύβονται δύσκολες αποφάσεις, απαιτητικά projects, μία διαρκής μάχη με παγιωμένα στερεότυπα που «χτίζουν» γυάλινες οροφές. Και ναι, παρά τη σαφή πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι ανισότητες δεν έχουν εξαλειφθεί, αφού η εικόνα της γυναικείας ηγεσίας εξελίσσεται, αλλά δεν προχωρά με τον ίδιο ρυθμό παντού.

Το ποσοστό διεθνώς αυξάνεται, όμως η πρόοδος δεν είναι ομοιόμορφη

Την εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αποτυπώνει για μία ακόμη χρονιά η έρευνα της Grant Thornton “Women in Business 2025”, η οποία αποκαλύπτει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο. Πράγματι, παγκοσμίως το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις αυξάνεται σταδιακά, όμως η πρόοδος δεν είναι ούτε γραμμική ούτε ομοιόμορφη.

Σε διεθνές επίπεδο, το 2025 σημειώθηκε μία ήπια αλλά σταθερή άνοδος της γυναικείας παρουσίας στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 34%. Πρόκειται για μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, που ωστόσο δείχνει ότι η αλλαγή προχωρά με αργά και προσεκτικά βήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εικόνα είναι ελαφρώς πιο ενθαρρυντική, καθώς περισσότερες από μία στις τρεις θέσεις ανώτερης διοίκησης καταλαμβάνονται πλέον από γυναίκες.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Αμερική ξεχωρίζει ως η περιοχή με τη μεγαλύτερη δυναμική, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά και αποδεικνύοντας πως η πρόοδος μπορεί να επιταχυνθεί όταν υπάρχουν στοχευμένες πολιτικές που ενισχύονται από μία κουλτούρα αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, παρά τα θετικά σημάδια, η ανισορροπία παραμένει εμφανής σε κομβικούς ρόλους εξουσίας. Οι γυναίκες συνεχίζουν να απουσιάζουν από την «κορυφή», με τη θέση του CEO να παραμένει ανδρικό προνόμιο.

Αντίθετα, η παρουσία των γυναικών ενισχύεται σε ρόλους όπως τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που υποδηλώνει μία μετατόπιση προς κρίσιμες λειτουργίες, όχι όμως στη στρατηγική ηγεσία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι η ώθηση για την ισότητα φαίνεται να προέρχεται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες, όπως σύμβουλοι και επενδυτές, υπογραμμίζοντας πως η ισότιμη εκπροσώπηση αποτελεί πλέον, όχι μόνο κοινωνικό αίτημα, αλλά και επιχειρηματική αναγκαιότητα.

Η εικόνα της γυναικείας ηγεσίας στο ελληνικό επιχειρείν

Στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα της γυναικείας ηγεσίας παρουσιάζεται αρκετά αντιφατική. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο των ανώτερων διοικητικών θέσεων στη χώρα καλύπτεται σήμερα από γυναίκες, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 30,7%. Πρόκειται για μία οριακή υποχώρηση σε σχέση με το 2024, μία υποχώρηση που λειτουργεί ως προειδοποίηση, δείχνοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο αν δεν υπάρχει ουσιαστική συνέπεια στις πολιτικές ισότητας.

Ακόμη πιο ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως σχεδόν δύο στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς γυναικεία παρουσία σε θέση ηγεσίας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η πλειονότητα των εταιρειών δείχνει να έχει κάνει τουλάχιστον ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς περισσότερες από οκτώ στις δέκα διαθέτουν έστω μία γυναίκα σε ρόλο στρατηγικής σημασίας. Η μεγαλύτερη «ρωγμή» στην αλυσίδα της ισότητας εντοπίζεται στην κορυφή: η θέση του CEO παραμένει έντονα ανδροκρατούμενη, με τη γυναικεία παρουσία να καταγράφει αισθητή μείωση το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στον αντίποδα, ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια που έρχονται από τον χώρο της τεχνολογίας. Η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ρόλους CTO, έστω και από χαμηλή αφετηρία, δείχνει πως τα στερεότυπα αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν. Παράλληλα, όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση ταλέντων και στη διασφάλιση ίσων αμοιβών. Παρόλα αυτά, η ισότητα στην πράξη δεν έχει ακόμη πλήρως ενσωματωθεί στη διαδικασία των προσλήψεων, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση από την πρόθεση στην ουσιαστική αλλαγή παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις δεν αποτελεί μόνο ηθική επιταγή, αλλά στρατηγική επιλογή που οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις και ισχυρότερη ανάπτυξη. Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η πρόοδος δεν αρκεί αν δεν έχει βάθος και διάρκεια. Απαιτούνται πιο τολμηρές, ολιστικές παρεμβάσεις που θα ενσωματώνουν την ισότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας, μετατρέποντάς τη σε σταθερή αξία και όχι σε αποσπασματικό στόχο.

Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πάνω από 500 νεκροί στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Πάνω από 500 νεκροί στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει
Woman 28.02.26

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονταν με τη βία που υπέστησαν, γυναίκες στην Οκλαχόμα βλέπουν για πρώτη φορά τη δικαιοσύνη να αναγνωρίζει τον φόβο, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις
Woman 26.02.26

«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Σύνταξη
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Νέα κορίτσια;» 26.02.26

«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα
«Κατηγορώ» 22.02.26

Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα

Από μια χαμένη κλήση δίπλα σε γήπεδο τένις μέχρι μια δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να κρυφτεί. Και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μιλάμε για τον βιασμό.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική
Ορίστε; 18.02.26

H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Η Charli XCX κλήθηκε στο να απαντήσει έαν θέλει «ένα ή περισσότερα παιδιά» και η απάντηση της δεν φάνηκε να αρέσει στον Τζέισον Μπέιτμαν (αλλά ποιος νοιάζεται;).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
BFM TV 16.02.26

Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Ρεπορτάζ του BFM TV αποκαλύπτει στη Γαλλία μαζική προσέγγιση γυναικών – ακόμη και ανήλικων – από «managers» του OnlyFans, με υποσχέσεις γρήγορου κέρδους και προμήθειες έως 60%, ενώ εξετάζονται αυστηρότερες ποινές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι
Woman 15.02.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι

Η σύγκρουση για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης δεν ανέδειξε μόνο πολιτική ένταση, αλλά –σύμφωνα με τη Ρουθ Μάρκους– μια βαθύτερη κρίση στη λειτουργία των θεσμών και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Θολά νερά 15.02.26

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
Ελλάδα 02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
Διαμαρτυρία 02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
Ελλάδα 02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

