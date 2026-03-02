Το 18,8% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην διαθέτει καμία γυναίκα σε ηγετική θέση

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο δεν αποτελεί μόνο δείκτη προόδου, αλλά ισχυρό καταλύτη κοινωνικής αλλαγής. Πλέον, οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά και διακρίνονται σε χώρους όπου άλλοτε η πρόσβαση ήταν περιορισμένη, διεκδικώντας ρόλους ευθύνης, λόγο σε κρίσιμες αποφάσεις αλλά και καίριες θέσεις στο τραπέζι της ηγεσίας. Αναμφίβολα, η συμμετοχή των γυναικών έχει ωφελήσει τις επιχειρήσεις, φέρνοντας νέες οπτικές, συμπεριληπτικές κουλτούρες και σύγχρονα μοντέλα διοίκησης τα οποία προάγουν τη συνεργασία, την ισότητα και τη βιωσιμότητα εντός των οργανισμών.

Μάλιστα, αυτή η μεταβολή ξεπερνά τα στενά όρια της αγοράς. Αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εργασία, το work life balance, ακόμα και την έννοια της επαγγελματικής επιτυχίας. Φυσικά, αυτή η διαδρομή δεν ήταν πάντα ανέφελη ή εύκολη. Πίσω από κάθε γυναικεία επιτυχία κρύβονται δύσκολες αποφάσεις, απαιτητικά projects, μία διαρκής μάχη με παγιωμένα στερεότυπα που «χτίζουν» γυάλινες οροφές. Και ναι, παρά τη σαφή πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι ανισότητες δεν έχουν εξαλειφθεί, αφού η εικόνα της γυναικείας ηγεσίας εξελίσσεται, αλλά δεν προχωρά με τον ίδιο ρυθμό παντού.

Το ποσοστό διεθνώς αυξάνεται, όμως η πρόοδος δεν είναι ομοιόμορφη

Την εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αποτυπώνει για μία ακόμη χρονιά η έρευνα της Grant Thornton “Women in Business 2025”, η οποία αποκαλύπτει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο. Πράγματι, παγκοσμίως το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις αυξάνεται σταδιακά, όμως η πρόοδος δεν είναι ούτε γραμμική ούτε ομοιόμορφη.

Σε διεθνές επίπεδο, το 2025 σημειώθηκε μία ήπια αλλά σταθερή άνοδος της γυναικείας παρουσίας στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 34%. Πρόκειται για μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, που ωστόσο δείχνει ότι η αλλαγή προχωρά με αργά και προσεκτικά βήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εικόνα είναι ελαφρώς πιο ενθαρρυντική, καθώς περισσότερες από μία στις τρεις θέσεις ανώτερης διοίκησης καταλαμβάνονται πλέον από γυναίκες.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Αμερική ξεχωρίζει ως η περιοχή με τη μεγαλύτερη δυναμική, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά και αποδεικνύοντας πως η πρόοδος μπορεί να επιταχυνθεί όταν υπάρχουν στοχευμένες πολιτικές που ενισχύονται από μία κουλτούρα αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, παρά τα θετικά σημάδια, η ανισορροπία παραμένει εμφανής σε κομβικούς ρόλους εξουσίας. Οι γυναίκες συνεχίζουν να απουσιάζουν από την «κορυφή», με τη θέση του CEO να παραμένει ανδρικό προνόμιο.

Αντίθετα, η παρουσία των γυναικών ενισχύεται σε ρόλους όπως τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που υποδηλώνει μία μετατόπιση προς κρίσιμες λειτουργίες, όχι όμως στη στρατηγική ηγεσία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι η ώθηση για την ισότητα φαίνεται να προέρχεται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες, όπως σύμβουλοι και επενδυτές, υπογραμμίζοντας πως η ισότιμη εκπροσώπηση αποτελεί πλέον, όχι μόνο κοινωνικό αίτημα, αλλά και επιχειρηματική αναγκαιότητα.

Η εικόνα της γυναικείας ηγεσίας στο ελληνικό επιχειρείν

Στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα της γυναικείας ηγεσίας παρουσιάζεται αρκετά αντιφατική. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο των ανώτερων διοικητικών θέσεων στη χώρα καλύπτεται σήμερα από γυναίκες, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 30,7%. Πρόκειται για μία οριακή υποχώρηση σε σχέση με το 2024, μία υποχώρηση που λειτουργεί ως προειδοποίηση, δείχνοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο αν δεν υπάρχει ουσιαστική συνέπεια στις πολιτικές ισότητας.

Ακόμη πιο ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως σχεδόν δύο στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς γυναικεία παρουσία σε θέση ηγεσίας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η πλειονότητα των εταιρειών δείχνει να έχει κάνει τουλάχιστον ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς περισσότερες από οκτώ στις δέκα διαθέτουν έστω μία γυναίκα σε ρόλο στρατηγικής σημασίας. Η μεγαλύτερη «ρωγμή» στην αλυσίδα της ισότητας εντοπίζεται στην κορυφή: η θέση του CEO παραμένει έντονα ανδροκρατούμενη, με τη γυναικεία παρουσία να καταγράφει αισθητή μείωση το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στον αντίποδα, ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια που έρχονται από τον χώρο της τεχνολογίας. Η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ρόλους CTO, έστω και από χαμηλή αφετηρία, δείχνει πως τα στερεότυπα αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν. Παράλληλα, όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση ταλέντων και στη διασφάλιση ίσων αμοιβών. Παρόλα αυτά, η ισότητα στην πράξη δεν έχει ακόμη πλήρως ενσωματωθεί στη διαδικασία των προσλήψεων, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση από την πρόθεση στην ουσιαστική αλλαγή παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις δεν αποτελεί μόνο ηθική επιταγή, αλλά στρατηγική επιλογή που οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις και ισχυρότερη ανάπτυξη. Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η πρόοδος δεν αρκεί αν δεν έχει βάθος και διάρκεια. Απαιτούνται πιο τολμηρές, ολιστικές παρεμβάσεις που θα ενσωματώνουν την ισότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας, μετατρέποντάς τη σε σταθερή αξία και όχι σε αποσπασματικό στόχο.