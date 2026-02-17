Σανίδα: Τα εύκολα λάθη που κάνουμε σχεδόν όλοι

Η σανίδα είναι μια απαιτητική άσκηση με πολλά οφέλη. Τι πρέπει να αποφύγετε ώστε να γίνεται σωστά και να επωφελείστε πλήρως κάθε φορά που την κάνετε;

Τα 5 κοινά λάθη που πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε σανίδα

#1 Μη σωστή ευθυγράμμιση της πλάτης

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη όταν κάνουμε σανίδα είναι πως «ξεχνάμε» σταδιακά την ευθυγράμμιση της πλάτης.

Καθώς ο πυρήνας σας αρχίζει να κουράζεται με τη σανίδα, συχνά μπορεί να αφήνετε το μεσαίο τμήμα της πλάτης σας να κρεμάει προς το έδαφος, με αποτέλεσμα η πλάτη σας να είναι κάθε άλλο, παρά στην ευθεία.

Αυτό το λάθος προκαλεί πίεση στο κάτω μέρος της πλάτης, το οποίο, με την πάροδο του χρόνου, οδηγεί σε πόνο ή ευαισθησία στη μέση, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το να αφήνετε την πλάτη σας να πέφτει, αφαιρεί επίσης τα οφέλη ενδυνάμωσης του πυρήνα από την εν λόγω άσκηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κοιλιακοί σας δε λειτουργούν πλέον για να κρατήσουν το σώμα σας ψηλά, με αποτέλεσμα να καθυστερείτε την πρόοδό σας.

#2 Κοιτάτε ψηλά

Το να κοιτάξετε έναν καθρέφτη ή το ρολόι σας κατά τη διάρκεια της σανίδας, είναι απαγορευτικό. Το κλειδί για τη σανίδα βρίσκεται στο να διατηρείτε ολόκληρο το σώμα σας σε ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τους γοφούς και τις φτέρνες σας.

Κοιτάζοντας ψηλά, το σώμα σας θα πάψει να είναι ευθυγραμμισμένο. Επίσης, μπορεί να προκληθεί πόνος στον αυχένα και σφίξιμο στους μύες της άνω πλάτης.

#3 Κακή στάση των γοφών

Κάνοντας μια σανίδα διάρκειας ενός λεπτού, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ανεβάσετε τους γοφούς σας ψηλά ή να τους αφήσετε να «γείρουν» προς το έδαφος για να κάνουν ένα διάλειμμα οι κοιλιακοί σας.

Σαν αποτέλεσμα, η «έμφαση» από τον πυρήνα σας μεταφέρεται περισσότερο στους ώμους σας. Αυτός όμως δεν είναι ο σκοπός της σανίδας.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη σανίδα, κρατήστε τους γοφούς σας σε ευθεία γραμμή με το σώμα σας.

#4 «Μαζεμένοι» ώμοι

Καθώς η σανίδα σας κρατάει περισσότερο και το σώμα σας αρχίζει να τρέμει, μπορεί να σφίγγετε τους ώμους σας προς τα πάνω, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη λάθος.

Το να μαζεύετε τους ώμους προς τα πάνω πιέζει τους μύες του άνω μέρους της πλάτης σας και κάνει το λαιμό σας να προσπαθεί να «αντισταθεί» στην ένταση. Επιπλέον, οι μαζεμένοι ώμοι καθιστούν πιο δύσκολη τη διατήρηση ενός σωστού ρυθμού αναπνοής, το οποίο είναι απαραίτητο σε οποιαδήποτε μορφή άσκησης.

#5 Κάνετε σανίδα για πολλή ώρα

Μπορεί η τακτική άσκηση να σας παρακινεί και να σας εμπνέει να δίνετε ακόμη περισσότερα και να ξεπερνάτε τα όριά σας, αλλά το να κρατάτε τη σανίδα για πολλά λεπτά οδηγεί αναπόφευκτα σε κόπωση και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υποπέσετε σε ένα από τα προαναφερθέντα συνήθη λάθη, οπότε και δεν θα έχετε εντέλει, καλά αποτελέσματα.

* Πηγή: Vita