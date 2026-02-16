Ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, προχώρησε σε μια σειρά από αδιανόητες τοποθετήσεις σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Ο βουλευτής Λέσβου προχώρησε και σε επίδειξη κοινωνικού αυτοματισμού

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση» του καναλιού της Βουλής και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, χαρακτήρισε τη συνεργασία αυτή «ως έσχατη λύση», ωστόσο, προκειμένου να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη, ο κ. Παρασκευαΐδης δήλωσε με προκλητικό τρόπο «θα συνεργαζόταν ακόμα και με τον διάβολο».

Συνεχίζοντας την κλιμάκωση της ρητορικής του, τόνισε ότι «σε περίπτωση που το σκάφος πρόκειται να πέσει στα βράχια δεν θα απέκλειε κανέναν», διευκρινίζοντας πως θα δεχόταν συνεργασία με όλους, με τους πάντες, «ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα αν ήταν να καταστραφεί ο τόπος».

Οι αναφορές σε «προβοκάτορες»

Παράλληλα, αναφερόμενος στη δημιουργία της δομής στη Βάστρια της Μυτιλήνης, χρησιμοποίησε ακραία ρητορική αφήνοντας υπόνοιες ότι ενδέχεται να εγκαθιδρυθούν χωριά μουσουλμανικά και εξέφρασε τον φόβο ότι ανάμεσα στους διαμένοντες θα υπάρχουν «μουσουλμάνοι εξτρεμιστές και πράκτορες».

Μάλιστα, έκανε λόγο για σενάρια προβοκάτσιας, ισχυριζόμενος ότι «θα βάλουν μερικούς προβοκάτορες οι οποίοι θα βάλουν φωτιές για να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να έρθει η Τουρκία να τους σώσει, όπως ακριβώς έπραξε και στην Κύπρο».

Ανέφερε ότι ο αμιγής πληθυσμός στα νησιά αποτελεί επιχειρησιακό προτέρημα σε μια σύρραξη και κατήγγειλε προσπάθεια «αλλοίωσης» του πληθυσμού.

Ο κ. Παρασκευαΐδης αμφισβήτησε επίσης την εθνική γραμμή της χώρας για τα νησιά της Ίμβρου και της Τενέδου, αναρωτώμενος «γιατί να μην μπούμε και εμείς στα νησιά αυτά».

Σε μια επίδειξη κοινωνικού αυτοματισμού, ο βουλευτής, αναφορικά με τους ανέργους στο νησί του, δήλωσε ότι «κάθονται από το πρωί ως το βράδυ με ένα πακέτο τσιγάρα και ένα καφέ περιμένοντας το επίδομα, την ίδια στιγμή που οι ελιές σαπίζουν επειδή δεν συμφέρει τον παραγωγό να τις μαζέψει».

Τέλος, δήλωσε πώς συμφωνεί με τον Νίκο Δένδια για την ανάγκη λήψης μέτρων για τις αγορές από ξένους στη Ροδόπη.