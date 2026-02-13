Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) υπό τον Ταρίκ Ραχμάν κέρδισε με μεγάλη διαφορά στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα της Ασίας μετά την πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, που κυβέρνησε με απολυταρχικό τρόπο, το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με στατιστικές προβολές τηλεοπτικών δικτύων.

Περί τις 05:30 (τοπική ώρα· 01:30 ώρα Ελλάδας), το BNP πιστωνόταν περισσότερες από τις 150 έδρες που χρειαζόταν για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αφήνοντας πολύ πίσω την κυριότερη αντίπαλη παράταξη, τη συμμαχία υπό τους ισλαμιστές του Τζαμάατ-ι-Ισλάμι, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα του Μπανγκλαντές.

Η καταμέτρηση συνεχιζόταν το πρωί και η εκλογική επιτροπή δεν είχε ανακοινώσει ακόμη επίσημα τα αποτελέσματα.

Ωστόσο δυο τηλεοπτικά δίκτυα ανέφεραν ότι το BNP εξασφαλίζει 197 από τις 300 έδρες της Βουλής, ενώ οι ισλαμιστές 63.

Το BNP διαβεβαίωσε ότι κατήγαγε «μεγάλη νίκη», ωστόσο κάλεσε τις τοπικές επιτροπές του να μην οργανώσουν πανηγυρισμούς στους δρόμους.

«Χάρη στη σθεναρή υποστήριξη του λαού, το BNP θα εξασφαλίσει πλειοψηφία δυο τρίτων και θα σχηματίσει κυβέρνηση», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της παράταξης, ο Μαχάντι Αμίν, στα κεντρικά της γραφεία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του BNP προεξόφλησε πως θα αναλάβει να εκπληρώσει το «τεράστιο» καθήκον να ανοικοδομήσει τη χώρα που «κατέστρεψε» το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα.

Η Χασίνα εγκατέλειψε τη χώρα με ελικόπτερο τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από εβδομάδες μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και εκτεταμένων ταραχών με πρωτοπόρους ιδίως νέους φοιτητές της λεγόμενης γενιάς Z, που πνίγηκαν στο αίμα.

Νίκη μια δημοκρατικής, μετριοπαθούς δύναμης

Ο Ρεζάουλ Καρίμ Ρόνι, πολιτικός αναλυτής με έδρα τη Ντάκα, περιγράφει τη νίκη του BNP ως «νίκη μιας δημοκρατικής, μετριοπαθούς δύναμης».

«Η πρόκληση τώρα είναι να διασφαλιστεί η χρηστή διακυβέρνηση, ο νόμος και η τάξη, καθώς και η δημόσια ασφάλεια, και να δημιουργηθεί ένα κράτος βασισμένο στα δικαιώματα, το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο των προσδοκιών της μαζικής εξέγερσης του 2024», δήλωσε στο Al Jazeera.

Ο Ρόνι είπε ότι η δουλειά που έχει μπροστά του ο Ταρίκ Ραχμάν του BNP είναι η απομάκρυνση από την πολιτική που βασίζεται στα στελέχη και η προσέγγισή του σε ένα σύστημα βασισμένο στα δικαιώματα που αντανακλά την επιθυμία των νεότερων γενεών για πιο συμπεριληπτική διακυβέρνηση.

«Το καθήκον τώρα είναι να οικοδομήσουμε ένα κράτος βασισμένο σε αυτό το πνεύμα – διασφαλίζοντας το κράτος δικαίου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ευκαιρίες απασχόλησης», είπε, προσθέτοντας: «Το ερώτημα τώρα είναι πώς ο Ταρίκ Ραχμάν θα αντιμετωπίσει αυτή την ευθύνη».

Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός Ταρίκ Ραχμάν

Ο 60χρονος Ταρίκ Ραχμάν είναι μέλος πολιτικής δυναστείας. Και οι δύο γονείς του ήταν πρώην πρωθυπουργοί, και η μητέρα του, Χαλέντα Ζία, ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός.

Ο Ραχμάν επέστρεψε στο Μπαγκλαντές μετά από 17 χρόνια πολιτικής εξορίας στο Λονδίνο, μόλις τον Δεκέμβριο, λίγες μέρες πριν πεθάνει η μητέρα του. Έκτοτε, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα, με πολλές προεκλογικές εκστρατείες, πολλές μεγάλες συγκεντρώσεις, δίνοντας πολλές μεγάλες υποσχέσεις για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης, την ανοικοδόμηση υποδομών και υγειονομικής περίθαλψης.

Έχει δώσει μεγάλες υποσχέσεις, ιδίως για τη διαφθορά, ειδικά για ένα κόμμα που έχει στιγματιστεί από αυτή στο παρελθόν.

Συγχαρητήρια από ΗΠΑ και Ινδία

ΗΠΑ και Ινδία συνεχάρησαν το BNP για τη νίκη του στις εκλογές.

«Συγχαρητήρια στον λαό του Μπανγκλαντές για αυτές τις επιτυχημένες εκλογές και στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και τον (σ.σ. επικεφαλής του) Ταρίκ Ραχμάν για την ιστορική νίκη τους», ανέφερε ο αμερικανός πρεσβευτής στη Ντάκα Μπρεντ Κρίστενσεν μέσω X.

Ο Ναρέντρα Μόντι ηγέτης της Ινδίας όπου βρήκε καταφύγιο η Χασίνα μετά την εξέγερση που την ανέτρεψε, συνεχάρη επίσης θερμά το BNP.

«Αυτή η νίκη μαρτυρά την εμπιστοσύνη του λαού του Μπανγκλαντές στον ηγετικό σας ρόλο», τόνισε ο ινδουιστής εθνικιστής πρωθυπουργός μέσω X, απευθυνόμενος στον κ. Ραχμάν σε δεύτερο πρόσωπο.

«Η Ινδία θα συνεχίσει να υποστηρίζει ένα δημοκρατικό, προοδευτικό και χωρίς αποκλεισμούς Μπανγκλαντές», πρόσθεσε.

Η συμμαχία υπό τους ισλαμιστές της παράταξης Τζαμάατ αλ Ισλάμι έθεσε υπό αμφισβήτηση από την άλλη τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαδικασία που περιβάλλει τα αποτελέσματα των εκλογών, τόνισε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της. Έκανε λόγο για «επανειλημμένες ασυνέπειες και μονταρίσματα στην ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων», κάτι που όπως το βλέπει η συμμαχία «εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα» της καταμέτρησης.