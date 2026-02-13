Παγωμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την σύλληψη μιας γυναίκας η οποία παραδέχτηκε ότι έβαλε τα δύο βρέφη της σε καταψύκτη με αποτέλεσμα να πεθάνουν, όπως δήλωσαν οι εισαγγελείς την Πέμπτη.

Η συγκεκριμένη υπόθεση με την 50χρονη γυναίκα είναι η τελευταία ύποπτη περίπτωση βρεφοκτονίας που έχει εμφανιστεί στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Η ζοφερή ανακάλυψη έγινε αφότου η γυναίκα, η οποία είχε εννέα παιδιά από τρεις διαφορετικούς πατέρες, έφυγε απότομα από το οικογενειακό σπίτι στην ανατολική πόλη Aillevillers-et-Lyaumont τον Δεκέμβριο.

Άφησε πίσω της τέσσερα από τα παιδιά της ηλικίας 14 έως 20 ετών, τον πατέρα τους και ένα πέμπτο παιδί από άλλη σχέση.

Την Τρίτη, ένα μέλος της οικογένειας ανακάλυψε το πτώμα ενός νεογέννητου μωρού σε μια κατάψυξη.

Αφού η οικογένεια σήμανε συναγερμό, η αστυνομία ανακάλυψε ένα δεύτερο πτώμα στην ίδια κατάψυξη, τυλιγμένο σε μια σακούλα.

Οι υποψίες γρήγορα επικεντρώθηκαν στη μητέρα.

«Λυπάται για τα παιδιά της» είπε η μητέρα

Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη στο προάστιο Βουλώνη-Μπιγιανκούρ του δυτικού Παρισιού την Τετάρτη, παραδέχτηκε ότι είχε καταψύξει τα δύο μωρά της μετά τη γέννησή τους, δήλωσε ο εισαγγελέας Σεντρίκ Λοζελίν σε συνέντευξη Τύπου,δήλωσε ο εισαγγελέας Σεντρίκ Λοζελίν σε συνέντευξη Τύπου.

Haute-Saône : deux fœtus retrouvés dans un congélateur à Aillevillers-et-Lyaumont, une personne en garde à vue

➡ https://t.co/foHUW7Xoa7 pic.twitter.com/YvqFqvBxXw — ICI (@ici_officiel) February 12, 2026

Η γυναίκα φορούσε φαρδιά ρούχα για να κρύψει τις εγκυμοσύνες από την οικογένεια και τους φίλους της.

«Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, έκλαιγε πολύ συχνά και έλεγε ότι λυπόταν τα παιδιά της και την οικογένειά της», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να πει πότε ακριβώς γεννήθηκαν τα μωρά.

Είπε ότι τα παιδιά γεννήθηκαν μεταξύ 2011 και 2018, όταν επέστρεψε στην εργασία της, δήλωσε η δικαστής Κριστίν ντε Κουρέιζ.

Ο σύντροφός της, ο οποίος επίσης τέθηκε υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι «δεν γνώριζε αυτές τις εγκυμοσύνες και αιφνιδιάστηκε εντελώς», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Σήμερα θα διενεργηθεί νεκροψία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου των βρεφών.