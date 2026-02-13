sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πίζα – Μίλαν 1-2: Μόντριτς σαν το παλιό καλό κρασί, «χτύπησε» στο 85′
Ποδόσφαιρο 13 Φεβρουαρίου 2026, 23:51

Πίζα – Μίλαν 1-2: Μόντριτς σαν το παλιό καλό κρασί, «χτύπησε» στο 85′

Η Μίλαν παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της Ιντερ, μετά την εκτός έδρας νίκη στην Πίζα (2-1) με γκολ του Μόντριτς στο 85′

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Spotlight

Περισσότερα σε λίγο…

Headlines:
Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

World
Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Χαλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

LIVE: Χαλ – Τσέλσι

LIVE: Χαλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χαλ – Τσέλσι για το FA Cup.

Σύνταξη
Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ

Τι έκανε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ όταν ήταν παιδί; Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; Ποια η φιλοσοφία του ως γκολκίπερ; Θέλει να κάνει σόου στο γήπεδο;

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 13.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
NBA: Το All-Star ξαναγράφεται
Μπάσκετ 13.02.26

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται

To NBA εγκαταλείπει τα παλιά στερεότυπα και μετατρέπει τη γιορτή των αστέρων σε ένα «μίνι Παγκόσμιο Κύπελλο» σε μια ύστατη προσπάθεια να ξαναδώσει ένταση και νόημα στο θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες
Κόσμος 13.02.26

Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες

Ο 23χρονος είχε πάει με ομάδα ακροδεξιών ως περιφρούρηση σε αντιδιαδήλωση σε ομιλία της Ρίμα Χασάν της Ανυπόταχτης Γαλλίας στη Λυών και σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε στο κεφάλι σε συμπλοκή.

Σύνταξη
LIVE: Χαλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

LIVE: Χαλ – Τσέλσι

LIVE: Χαλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χαλ – Τσέλσι για το FA Cup.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε
Διάσκεψη για την Ασφάλεια 13.02.26

Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε

Ο Μακρόν επανέλαβε τις θέσεις του για ενίσχυση, οικονομικά, πολιτικά και αμυντικά της Ευρώπης. Εκτίμησε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά, αλλά απαιτεί πίεση προς τη Ρωσία και όχι υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ

Τι έκανε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ όταν ήταν παιδί; Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; Ποια η φιλοσοφία του ως γκολκίπερ; Θέλει να κάνει σόου στο γήπεδο;

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο