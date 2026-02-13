Πίζα – Μίλαν 1-2: Μόντριτς σαν το παλιό καλό κρασί, «χτύπησε» στο 85′

Διάσκεψη για την Ασφάλεια

Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε

Ο Μακρόν επανέλαβε τις θέσεις του για ενίσχυση, οικονομικά, πολιτικά και αμυντικά της Ευρώπης. Εκτίμησε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά, αλλά απαιτεί πίεση προς τη Ρωσία και όχι υποχωρήσεις.