13.02.2026
Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων
Μια νύχτα μόνο: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας
Μια νύχτα μόνο: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας

Συναρπαστικές οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, στις 21.00, στο MEGA.

Νέα όνειρα και σχέδια για το μέλλον που ενθουσιάζουν, γνωριμίες από το παρελθόν που αναστατώνουν και σκοτεινές προθέσεις που παγιδεύουν, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», από τη Δευτέρα 16 έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη, ότι θα παντρευτούν. Μία γνωριμία του Οδυσσέα όμως από το παρελθόν προκαλεί ανησυχία στην Αρετή.
Η Άσπα είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να εξαφανίσει τη Μίνα από τη ζωή του Σάββα.
Ο Οδυσσέας νομίζει πως έχει τον έλεγχο, ενώ είναι έτοιμος να πέσει σε μια παγίδα.

Επεισόδιο 40 (Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου)

Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις. Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.

Επεισόδιο 41 (Τρίτη 17 Φεβρουαρίου)

Ο Πωλ συλλαμβάνεται για παράνομη κατοχή κλεμμένων εικόνων και οδηγείται στην Ασφάλεια. Η σύλληψή του πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία, με τον Σταύρο και τον Οδυσσέα να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να τον βοηθήσουν. Το δείπνο της Αρετής στο σπίτι του Νταγιάννου, φέρνει τριγμούς στις ευαίσθητες ισορροπίες της οικογένειας. Κι ενώ προσπαθεί να χαρεί για τον επικείμενο γάμο της με τον Οδυσσέα, οι παρεμβολές της Αλεξάνδρας της προκαλούν ανησυχία. Η Μιρέλλα αποκαλύπτει για πρώτη φορά το αληθινό της πρόσωπο.

Επεισόδιο 42 (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Ο Σταύρος ύστερα από πολλές ώρες αναμονής και αγωνίας στην ασφάλεια, μαθαίνει την απόφαση του ανακριτή για τον αδερφό του. Η Ελένη στεναχωριέται για τη Μιρέλλα και βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα. Η Άσπα ακούει μια συζήτηση που δεν έπρεπε και μοιράζεται τις σκοτεινές προθέσεις της με τον Άλκη. Η Κατερίνη ξαφνιάζει την Αρετή με μια επίσκεψη, για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, τη στιγμή που ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMonο

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

