«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η κορυφαία σύμβουλος του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ δήλωσε ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς την Ουγγαρία, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω σοβαρών ανησυχιών σχετικά με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ταμάρα Καπέτα, γενική εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Επιτροπή δεν έπρεπε να καταβάλει τα κονδύλια, επειδή η Ουγγαρία δεν είχε πραγματοποιήσει τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούσαν προϋπόθεση για την αποδέσμευσή τους.

Η Επιτροπή ανέστειλε την καταβολή κονδυλίων στην λαϊκιστική, αντιφιλελεύθερη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν το 2022 λόγω ανησυχιών για δημοκρατική οπισθοδρόμηση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολεμούσε τη διαφθορά και δεν εξασφάλιζε τη δικαστική ανεξαρτησία.

Ένα χρόνο αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία είχε πραγματοποιήσει επαρκείς αλλαγές για να πληροί τις προϋποθέσεις για την αποδέσμευση των κονδυλίων και άρθηκε η αναστολή, καθιστώντας τη χώρα επιλέξιμη να λάβει περίπου 10 δισ. ευρώ από διάφορα ταμεία της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε καταγγελία το 2024, ισχυριζόμενο ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είχε διαπράξει «προφανή σφάλματα».

Ορισμένοι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η απόφαση της Επιτροπής, λίγο πριν από μια σημαντική σύνοδο κορυφής της ΕΕ που χρειαζόταν την υποστήριξη του Όρμπαν για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, είχε πολιτικά κίνητρα.

Οι γνωμοδοτήσεις του γενικού εισαγγελέα δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά συχνά εφαρμόζονται από τους δικαστές, οι οποίοι αναμένεται να εκδώσουν την τελική τους απόφαση στην υπόθεση του Κοινοβουλίου κατά της Επιτροπής τους επόμενους μήνες.

Η Καπέτα δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε σωστά τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα της Ουγγαρίας και «εφάρμοσε εσφαλμένα τις απαιτήσεις στην Ουγγαρία όταν επέτρεψε, χωρίς καμία εξήγηση, την εκταμίευση του προϋπολογισμού».

Η εκτελεστική εξουσία δεν ήταν διαφανής στη λήψη των αποφάσεών της, πρόσθεσε, καταλήγοντας:

«Η Επιτροπή δεν μπορεί να εκταμιεύσει κονδύλια της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος έως ότου τεθούν σε ισχύ και εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι απαιτούμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις».

Όρμπαν εναντίον ΕΕ

Δισεκατομμύρια επιπλέον κονδύλια της ΕΕ παραμένουν σε αναστολή για την Ουγγαρία, γεγονός που ωθεί τον Όρμπαν, τον κύριο «ταραχοποιό» της Ένωσης, να κατηγορεί τακτικά την Επιτροπή ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του και χρησιμοποιεί τις πληρωμές ως μέσο εξαναγκασμού.

Ειδικοί στο δίκαιο της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι, εάν το δικαστήριο αποφασίσει υπέρ του κοινοβουλίου, η Επιτροπή ενδέχεται να πρέπει να ανακτήσει τα χρήματα μειώνοντας τη μελλοντική χρηματοδότηση.

Η απόφαση θα δημιουργήσει σε κάθε περίπτωση ένα σημαντικό προηγούμενο όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής σε υποθέσεις που αφορούν το κράτος δικαίου.

Ο Όρμπαν αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο πρόβλημα των 16 χρόνων της εξουσίας του τον Απρίλιο από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του Τίσσα, ο οποίος έχει υποσχεθεί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την ΕΕ. Ο Μαγιάρ προηγείται με μεγάλη διαφορά στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.