«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 19:39

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Η κορυφαία σύμβουλος του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ δήλωσε ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς την Ουγγαρία, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω σοβαρών ανησυχιών σχετικά με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ταμάρα Καπέτα, γενική εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Επιτροπή δεν έπρεπε να καταβάλει τα κονδύλια, επειδή η Ουγγαρία δεν είχε πραγματοποιήσει τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούσαν προϋπόθεση για την αποδέσμευσή τους.

Η Επιτροπή ανέστειλε την καταβολή κονδυλίων στην λαϊκιστική, αντιφιλελεύθερη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν το 2022 λόγω ανησυχιών για δημοκρατική οπισθοδρόμηση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολεμούσε τη διαφθορά και δεν εξασφάλιζε τη δικαστική ανεξαρτησία.

Ένα χρόνο αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία είχε πραγματοποιήσει επαρκείς αλλαγές για να πληροί τις προϋποθέσεις για την αποδέσμευση των κονδυλίων και άρθηκε η αναστολή, καθιστώντας τη χώρα επιλέξιμη να λάβει περίπου 10 δισ. ευρώ από διάφορα ταμεία της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε καταγγελία το 2024, ισχυριζόμενο ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είχε διαπράξει «προφανή σφάλματα».

Ορισμένοι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η απόφαση της Επιτροπής, λίγο πριν από μια σημαντική σύνοδο κορυφής της ΕΕ που χρειαζόταν την υποστήριξη του Όρμπαν για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, είχε πολιτικά κίνητρα.

Οι γνωμοδοτήσεις του γενικού εισαγγελέα δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά συχνά εφαρμόζονται από τους δικαστές, οι οποίοι αναμένεται να εκδώσουν την τελική τους απόφαση στην υπόθεση του Κοινοβουλίου κατά της Επιτροπής τους επόμενους μήνες.

Η Καπέτα δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε σωστά τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα της Ουγγαρίας και «εφάρμοσε εσφαλμένα τις απαιτήσεις στην Ουγγαρία όταν επέτρεψε, χωρίς καμία εξήγηση, την εκταμίευση του προϋπολογισμού».

Η εκτελεστική εξουσία δεν ήταν διαφανής στη λήψη των αποφάσεών της, πρόσθεσε, καταλήγοντας:

«Η Επιτροπή δεν μπορεί να εκταμιεύσει κονδύλια της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος έως ότου τεθούν σε ισχύ και εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι απαιτούμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις».

Όρμπαν εναντίον ΕΕ

Δισεκατομμύρια επιπλέον κονδύλια της ΕΕ παραμένουν σε αναστολή για την Ουγγαρία, γεγονός που ωθεί τον Όρμπαν, τον κύριο «ταραχοποιό» της Ένωσης, να κατηγορεί τακτικά την Επιτροπή ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του και χρησιμοποιεί τις πληρωμές ως μέσο εξαναγκασμού.

Ειδικοί στο δίκαιο της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι, εάν το δικαστήριο αποφασίσει υπέρ του κοινοβουλίου, η Επιτροπή ενδέχεται να πρέπει να ανακτήσει τα χρήματα μειώνοντας τη μελλοντική χρηματοδότηση.

Η απόφαση θα δημιουργήσει σε κάθε περίπτωση ένα σημαντικό προηγούμενο όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής σε υποθέσεις που αφορούν το κράτος δικαίου.

Ο Όρμπαν αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο πρόβλημα των 16 χρόνων της εξουσίας του τον Απρίλιο από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του Τίσσα, ο οποίος έχει υποσχεθεί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την ΕΕ. Ο Μαγιάρ προηγείται με μεγάλη διαφορά στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Culture Live 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Έφοδος της αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εν εξελίξει έρευνα για υπόθεση πώλησης ακινήτων
Financial Times 12.02.26

Βρυξέλλες: Αστυνομική έφοδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπόθεση πώλησης ακινήτων αξίας 900 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Financial Times, η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί

Για τη σημασία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ γράφει ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος ΠΣ, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι καθαρό. Είτε θα επανεμφανιστεί ως αυθεντικός πόλος εξουσίας είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε μια πολιτική στασιμότητα με περιορισμένο αποτύπωμα

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»
Ελευθερία; 12.02.26

Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μαλίκ εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν ερωτεύτηκε πραγματικά το μοντέλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26 Upd: 18:57

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση - «Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τη διασπάθιση κονδυλίων για τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχρισε την κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για τη γενικευμένη διαφθορά, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις, ανέδειξε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 2025 και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία «φιλεργατικό προσωπείο».

Σύνταξη
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
