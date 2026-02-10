Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.
Αναβλήθηκε η κοινοβουλευτική συνεδρίαση για την έγκριση του νομοσχεδίου που προβλέπει γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, όπως ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα.
Την Πέμπτη, το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση και είχε προγραμματίσει περαιτέρω συζήτηση για την έγκρισή του.
Το νομοσχέδιο αναμενόταν να συζητηθεί και να ψηφιστεί κατ’ άρθρον σήμερα και κατόπιν στο σύνολο, ώστε να επικυρωνόταν τυπικά
Μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστή η ημερήσια διάταξη.
Υπό την πίεση των ΗΠΑ μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε την 8η Ιανουαρίου να αφήσει ελεύθερους τους πολιτικούς κρατούμενους, όμως σύμφωνα με την αντιπολίτευση και ΜΚΟ οι αποφυλακίσεις γίνονται με το σταγονόμετρο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η ίδια έκρινε μετά την υιοθέτηση σε πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου για την αμνησία την περασμένη Πέμπτη πως πρόκειται για βήμα προς την «ειρήνη και τη συμφιλίωση» (φωτογραφία του Reuters/Fernandez Viloria, επάνω, από τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης).
«Εθνική συμφιλίωση»
«Καταγράφηκε πολύ σημαντικό γεγονός για τη Βενεζουέλα: η υιοθέτηση σε πρώτη ανάγνωση, ομόφωνα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι παρούσες στο κοινοβούλιο, του νόμου για την αμνηστία», κειμένου που καταρτίστηκε για να προωθηθεί «η ειρήνη και η εθνική συμφιλίωση», είπε αναφερόμενη στο νομοσχέδιο που αναμενόταν να συζητηθεί και να ψηφιστεί κατ’ άρθρον σήμερα και κατόπιν στο σύνολο, ώστε να επικυρωνόταν τυπικά.
