«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται και πάλι κοντά. Κι ενώ εκείνη προσπαθεί να αποφασίσει, αν θα γυρίσει στην εταιρεία, μία έκπληξη θα τη συγκλονίσει.
- Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
- Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στο Ρέθυμνο - Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα
- Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ο Οδυσσέας συμφιλιώνεται με την Αρετή και της ζητά να επιστρέψει στην εταιρεία.
Μαθαίνει ότι την ίδια πρόταση της είχε κάνει κι ο Σταύρος και μια ένταση δημιουργείται ανάμεσα τους. Η Μαρίκα παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, ενώ η Άσπα μαθαίνει για την κλοπή των χρημάτων.
Ο Σάββας προσπαθεί να προστατεύσει τη Μίνα και βάζει τους όρους του στον Νταγιάννο, ωστόσο εκείνος, έχει διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς και την ERGAN. Όσο η Αρετή προσπαθεί να αποφασίσει, αν θα γυρίσει πίσω στην εταιρεία ή όχι, την περιμένει μια έκπληξη που θα τη συγκλονίσει.
Πρωταγωνιστούν:
Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,
Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00, ΣΤΟ MEGA
#MiaNyxtaMono
- Κάλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν
- Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ
- Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
- Ευγένιος Ευγενίδης: Η «Σπίθα», ο αδιάλειπτος αγώνας, οι διεθνείς επιτυχίες
- Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
- Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
- Betsson: Αποκριάτικη προσφορά με 320 δώρα* χωρίς κατάθεση + ένα Γύρισμα στον Τροχό
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις