Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Culture Live 05 Φεβρουαρίου 2026

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

«Είναι δυνατόν να υποδύεται την Ωραία Ελένη μια μαύρη ηθοποιός;». Το νέο ερώτημα που διχάζει το Διαδίκτυο μπορεί τυπικά να είναι «φρέσκο», καθώς διατυπώθηκε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη νέα πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» με την υπογραφή του οσκαρικού Κρίστοφερ Νόλαν.

Η μάχη μαίνεται χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι η συγκεκριμένη ηθοποιός ενσαρκώνει την Ωραία Ελένη

Στην ουσία του, ωστόσο, δεν αποτελεί παρά την επανάληψη του ίδιου έργου, η οποία πυροδοτείται κάθε φορά κι από μια διαφορετική αφορμή.

Όλα ξεκίνησαν όταν διέρρευσε η πληροφορία ότι η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο έχει υποδυθεί την Ωραία Ελένη στην ταινία που έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. δολαρίων και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου 2026. Και πως βρέθηκε στα ίδια πλατό μαζί με τον Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ, η οποία κρατά τον ρόλο της Πηνελόπης, και τον Τομ Χόλαντ που εμφανίζεται ως Τηλέμαχος.

Βολές εναντίον του σκηνοθέτη

Σε λίγες ώρες το Χ «πήρε φωτιά». Οι χρήστες υποστήριζαν πως η Ελένη ήταν λευκή και ξανθιά και πως μια τέτοια επιλογή αποτελεί προσβολή προς τον Όμηρο. Και όσο οι υποστηρικτές του ποιητή πολλαπλασίαζαν τις βολές τους έναντι του σκηνοθέτη και των επιλογών του, η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Έλον Μασκ – «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του» – υπήρξε αρκετή ώστε μια επιλογή ηθοποιού να εξελιχθεί σε οξεία πολιτισμική σύγκρουση.

Στο ένα στρατόπεδο, εκείνοι που θεωρούν ότι ο Όμηρος μπορεί να μη δίνει ακριβή περιγραφή της Ελένης, ώστε να μην περιορίσει τη φαντασία των ακροατών του έπους να την πλάσουν με βάση τα δικά τους πρότυπα ομορφιάς, ωστόσο το ένα από τα τέσσερα επίθετα που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε αυτή (καλλίκομος, καλλιπάρηος, λευκώλενος και τανύπεπλος, δηλαδή με ωραία μαλλιά και πρόσωπο, λευκά χέρια και καλοντυμένη) δεν αφήνει περιθώρια για τη φυλετική της καταγωγή.

Στον αντίποδα, εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιστορική απόδειξη για την ύπαρξή της, δεν μπορεί να υπάρχουν και περιορισμοί στην εμφάνισή της.

Υπάρχουν δύο λεπτομέρειες που, αν και πέρασαν στα «ψιλά», ωστόσο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η πρώτη είναι ότι η μάχη μαίνεται χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι η συγκεκριμένη ηθοποιός ερμηνεύει τον επίμαχο ρόλο, ενώ υπάρχει και μια δεύτερη διαρροή που την θέλει να υποδύεται την Κλυταιμνήστρα, ενδεχόμενο που δεν έχει προβληματίσει, όπως φαίνεται, τους υποψήφιους θεατές.

Να σημειώσουμε, δε, ότι πριν από έναν χρόνο είχαν κυκλοφορήσει φήμες που ήθελαν την πολυβραβευμένη κενυάτισσα ηθοποιό να εμφανίζεται ως θεά Αθηνά στην ίδια ταινία, οι οποίες επίσης δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Επικές» μάχες

Κι αν η «Οδύσσεια» εκ φύσεως δικαιολογείται να προκαλεί «επικές» μάχες, ανάλογες αντιπαραθέσεις συμβαίνουν κάθε φορά που ένας μαύρος ηθοποιός καλείται να υποδυθεί έναν ήρωα που, είτε παραδοσιακά, είτε επειδή έτσι τον περιγράφει ο συγγραφέας – δημιουργός του, είτε επειδή υπήρξε ιστορικό πρόσωπο και γνωρίζουμε την εικόνα του, θα αναμενόταν να είναι λευκός.

Μία από τις πρόσφατες περιπτώσεις αφορούσε την Κλεοπάτρα. Στη σειρά του Netflix «Βασίλισσα Κλεοπάτρα» (2023) τον επώνυμο ρόλο υποδυόταν η κατά το ήμισυ Τζαμαϊκανή Αντέλ Τζέιμς, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. H σειρά κατέγραψε ιστορικό χαμηλό αποδοχής κοινού (3%) για την πλατφόρμα, ενώ η αιγυπτιακή κυβέρνηση καταδίκασε ανοιχτά το ντοκιμαντέρ, κάνοντας λόγο για παραποίηση της αιγυπτιακής ιστορίας.

Η Ράκι Αγιόλα με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε και τη Νιγηρία επιλέχθηκε για να υποδυθεί την Περσεφόνη στη σειρά «KAOS» (2024), που δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Netflix, εξού και δεν υπήρξε δεύτερος κύκλος.

Το 2018 ο μαύρος ηθοποιός Ντέιβιντ Γκιάσι υποδύθηκε τον Αχιλλέα στη σειρά του BBC «Τροία: η πτώση μιας πόλης», ενώ στον ρόλο του Δία εμφανιζόταν ο νιγηριανής καταγωγής Χακίμ Κάε-Καζίμ. Και οι δύο επιλογές προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ιστορικά πρόσωπα και ηρωίδες παραμυθιών

Και μπορεί οι σκηνοθέτες να επιχειρούν να πειραματιστούν σχετικά με το πώς θα απεικονίσουν ορισμένους θεούς και ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Διαφορετικά από όσα μαρτυρούν οι ιστορικές πηγές, όμως, έχουν παρουσιαστεί και ιστορικά πρόσωπα, όπως η Αννα Μπολέιν, η οποία στην τηλεοπτική σειρά του Channel 5 (2021) εμφανίστηκε ως μαύρη καθώς την ερμήνευσε η τζαμαϊκανής καταγωγής ηθοποιός Τζόνι Τέρνερ Σμιθ.

Επίσης ηρωίδες παραμυθιών, το όνομα των οποίων δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης της εικόνας τους, όπως είναι η Χιονάτη, μέχρι που ο Μαρκ Γουέμπ (2025) επέλεξε την κατά το ήμισυ Νιγηριανή Ρέιτσελ Αν Ζέγκλερ για να υποδυθεί τη γνωστή ηρωίδα του παραμυθιού, της οποίας η μαμά ευχήθηκε να γεννηθεί «λευκή σαν το χιόνι», σύμφωνα με τους αδελφούς Γκριμ που πρωτοδημοσίευσαν τη γερμανική ιστορία.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Economy
Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

inWellness
inTown
Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ
Turning Point USA 03.02.26

Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ

Η Turning Point USA στήνει εναλλακτικό halftime show με τον Kid Rock απέναντι στον Bad Bunny, μετατρέποντας το Super Bowl σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα και την πολιτική ατζέντα του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Τελευταίες ώρες σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» – Πώς επηρεάζονται οι (νέες) ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι αρχές συνέλαβαν στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αμερικανός αξιωματούχος
Συνεργασία Ουάσιγκτον - Καράκας 05.02.26

Η Βενεζουέλα συνέλαβε στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος μιλά για κοινή επιχείρηση Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Άλεξ Σάαμπ, στενού συμμάχου του Μαδούρο

Σύνταξη
Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

Τα μηνύματα των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η αντιμετώπισή τους από το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αίγινα: Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό εδώ για ενάμιση μήνα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι
«Δύσκολη συνθήκη» 05.02.26

Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στην Αίγινα εδώ για ενάμιση μήνα - Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Μετά τη βλάβη στον αγωγό και αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στις δεξαμενές, οι κάτοικοι στην Αίγινα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0 και μετά το ματς υπήρξε μεγάλη ένταση με τον Τάσο Μπακασέτα και οπαδούς του τριφυλλιού.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου
Νέες διαπραγματεύσεις 05.02.26

Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές σε ΗΠΑ και Ιράν - Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την Παρασκευή - Τι επιδιώκει η Ουάσινγκτον, η στάση της Τεχεράνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;
Live in Style 05.02.26

Πολ Μεσκάλ στο Hamnet - Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Ενώ η ταινία Hamnet της Κλόι Ζάο έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για πολλούς είναι ένα μικρό ασημένιο σκουλαρίκι-κρίκος που φοράει ο Πολ Μεσκάλ στην ερμηνεία του ρόλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ που κλέβει την παράσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
